Специально для вас мы собрали самые интересные проекты беседок, которые показывают нам многочисленные варианты конфигураций различных модулей. Например, беседка может быть разной формы, с разной кровлей, со стенами или без, с остеклением или реечными экранами, с лавочками или диванами.
Всего 10 красивых беседок ждут вас в этой статье, и каждая из них является достаточно простым проектом для воплощения, кроме, пожалуй, самой последней, с офисом внутри и на колесиках!
Эта небольшая беседка порадовала нас прекрасно организованным мягким уголком с матрасами и подушками. Она оформлена в пляжном стиле коастал, имеет полочку для аксессуаров, на которой стоит парусник, и подушки в морскую полоску. Она потребует от вас самую бюджетную древесину (например, сосну), организацию подиума для диванчика и кровлю на ваш выбор. Пара стен здесь имеют окна с расстекловкой, которую тоже можно сделать самостоятельно, а стоит беседка просто на мощеной площадке с проложенной гидроизоляцией.
Более сложной является эта беседка на бетонном фундаменте, рядом с которой вы найдете мощеную площадку круглой формы. Уровень площадки соответствует уровню газона, поэтому здесь мы видим почти идеальные пропорции и ландшафтную эстетику. в При сильном ветре или в дождь распашные двери беседки можно закрыть так же, как и распашные окна. С задней стороны у нее глухие деревянные стены, а внутри – столовая на 6-8 персон.
Эта более открытая, на американский манер, беседка имеет зону столовой, камина и даже летней кухни. С задней стороны мы найдем раковину и столешницу, а наверху – прекрасное световое окно для освещения при задернутых шторах и для проветривания.
Эта роскошная беседка расположена на подиуме с двумя ступенями, смотрится очень шикарно и подойдет к коттеджу в классическом стиле. Основой для кровли из натуральной черепицы служат колонны в ионическом стиле с изысканным декором. Внутри свод крыши подшит деревом, а высота потолков в беседке составляет более 4 метров!
Эта современная беседка имеет открытый формат, устанавливается быстро и легко. У нее может быть любой тип навесной кровли, в том числе текстильный, из бамбука или любой другой плоский. Мощеная площадка служит основой для размещения мебели типа патио или столовой.
Эта маленькая беседка будет чудесно выглядеть рядом с коттеджем с элементами в классическом стиле. Она отлично подойдет для загородного дома, имеет два входа и пристраивается прямо к двери на кухню.
Еще одна белоснежная беседка в нашей подборке создана из натуральной древесины, но имеет современный формат кровли и мощение площадки с помощью тротуарной плитки. Лавочки составлены по периметру и являются приставными, при необходимости они могут быть разобраны и собраны в другом месте.
Эта беседка может быть установлена прямо рядом с дачей для увеличения полезной жилой площади и быть полностью закрытой. Если поставить здесь раскладной диван, то получится дополнительная спальня или домашний кинотеатр/гостиная, а если столовую группу – обычная беседка.
Эта красивая беседка имеет сразу две зоны для отдыха, выглядит очень современно и выполнена в стиле минимализм. Настоящая мечта для современного коттеджа!
Эта интересная беседка является передвижной, спроектирована на деревянном каркасе с использованием стальных элементов и оформлена в стиле лофт с серыми рамами для окон и натуральной древесиной. Внутри нас ждут оштукатуренные стены и ламинат на полу. Красиво смотрится здесь мебель в скандинавском стиле или в стиле минимализм.
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