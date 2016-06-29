Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 красивых беседок

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Treetops View, IQ Outdoor Living IQ Outdoor Living Балкон и терраса в стиле модерн Алюминий / Цинк
Loading admin actions …

Специально для вас мы собрали самые интересные проекты беседок, которые показывают нам многочисленные варианты конфигураций различных модулей. Например, беседка может быть разной формы, с разной кровлей, со стенами или без, с остеклением или реечными экранами, с лавочками или диванами.

Всего 10 красивых беседок ждут вас в этой статье, и каждая из них является достаточно простым проектом для воплощения, кроме, пожалуй, самой последней, с офисом внутри и на колесиках!

​Деревянная беседка с мягким уголком

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Эта небольшая беседка порадовала нас прекрасно организованным мягким уголком с матрасами и подушками. Она оформлена в пляжном стиле коастал, имеет полочку для аксессуаров, на которой стоит парусник, и подушки в морскую полоску. Она потребует от вас самую бюджетную древесину (например, сосну), организацию подиума для диванчика и кровлю на ваш выбор. Пара стен здесь имеют окна с расстекловкой, которую тоже можно сделать самостоятельно, а стоит беседка просто на мощеной площадке с проложенной гидроизоляцией.

​Деревянная беседка с окнами и дверью

Gartenpavillon, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в классическом стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Более сложной является эта беседка на бетонном фундаменте, рядом с которой вы найдете мощеную площадку круглой формы. Уровень площадки соответствует уровню газона, поэтому здесь мы видим почти идеальные пропорции и ландшафтную эстетику. в При сильном ветре или в дождь распашные двери беседки можно закрыть так же, как и распашные окна. С задней стороны у нее глухие деревянные стены, а внутри – столовая на 6-8 персон.

​Деревянная беседка с декоративным заборчиком

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эта более открытая, на американский манер, беседка имеет зону столовой, камина и даже летней кухни. С задней стороны мы найдем раковину и столешницу, а наверху – прекрасное световое окно для освещения при задернутых шторах и для проветривания.

​Беседка с колоннами в средиземноморском стиле

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 Сад в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Эта роскошная беседка расположена на подиуме с двумя ступенями, смотрится очень шикарно и подойдет к коттеджу в классическом стиле. Основой для кровли из натуральной черепицы служат колонны в ионическом стиле с изысканным декором. Внутри свод крыши подшит деревом, а высота потолков в беседке составляет более 4 метров!

​Беседка в стиле модерн

St.Lawrence | UmbrisbyIQ | IQ Outdoor Living Сад в стиле модерн Алюминий / Цинк
IQ Outdoor Living

St.Lawrence | UmbrisbyIQ |

IQ Outdoor Living
IQ Outdoor Living
IQ Outdoor Living

Эта современная беседка имеет открытый формат, устанавливается быстро и легко. У нее может быть любой тип навесной кровли, в том числе текстильный, из бамбука или любой другой плоский. Мощеная площадка служит основой для размещения мебели типа патио или столовой.

​Беседка с коваными элементами

Беседка, Андреева Валентина Андреева Валентина
Андреева Валентина

Беседка

Андреева Валентина
Андреева Валентина
Андреева Валентина

Эта маленькая беседка будет чудесно выглядеть рядом с коттеджем с элементами в классическом стиле. Она отлично подойдет для загородного дома, имеет два входа и пристраивается прямо к двери на кухню.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Беседка на всю семью

kamelya, As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti Сад в стиле модерн Дерево Белый
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

Еще одна белоснежная беседка в нашей подборке создана из натуральной древесины, но имеет современный формат кровли и мощение площадки с помощью тротуарной плитки. Лавочки составлены по периметру и являются приставными, при необходимости они могут быть разобраны и собраны в другом месте.

​Беседка с мягкой мебелью

Gartenhaus-Serie "Chrome-Line", Karibu Holztechnik GmbH Karibu Holztechnik GmbH Сад в стиле модерн
Karibu Holztechnik GmbH

Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH

Эта беседка может быть установлена прямо рядом с дачей для увеличения полезной жилой площади и быть полностью закрытой. Если поставить здесь раскладной диван, то получится дополнительная спальня или домашний кинотеатр/гостиная, а если столовую группу – обычная беседка.

​Беседка в стиле минимализм с патио и столовой

Treetops View | UmbrisbyIQ IQ Outdoor Living Балкон и терраса в стиле модерн Алюминий / Цинк
IQ Outdoor Living

Treetops View | UmbrisbyIQ

IQ Outdoor Living
IQ Outdoor Living
IQ Outdoor Living

Эта красивая беседка имеет сразу две зоны для отдыха, выглядит очень современно и выполнена в стиле минимализм. Настоящая мечта для современного коттеджа!

​Беседка-домик для офиса или патио

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Эта интересная беседка является передвижной, спроектирована на деревянном каркасе с использованием стальных элементов и оформлена в стиле лофт с серыми рамами для окон и натуральной древесиной. Внутри нас ждут оштукатуренные стены и ламинат на полу. Красиво смотрится здесь мебель в скандинавском стиле или в стиле минимализм.

Для тех, кто ценит люкс и стиль:

— Спальня вашей мечты: секреты успеха;

— Красивые яхты и катера для любителей.

Современные проекты сборных домов из бревна
А вам какая беседка пришлась по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо