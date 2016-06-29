Специально для вас мы собрали самые интересные проекты беседок, которые показывают нам многочисленные варианты конфигураций различных модулей. Например, беседка может быть разной формы, с разной кровлей, со стенами или без, с остеклением или реечными экранами, с лавочками или диванами.

Всего 10 красивых беседок ждут вас в этой статье, и каждая из них является достаточно простым проектом для воплощения, кроме, пожалуй, самой последней, с офисом внутри и на колесиках!