7 грандиозных террас

Последняя терраса в нашей подборке представляет собой… рабочее место и реализована на крыше многоквартирного здания в центре Лондона. Отсюда открывается потрясающий вид на легендарный Тауэрский мост (разводной мост над Темзой, открытый еще в 1894 году и являющийся национальным символом всей Британии).

Правда, террасы с хорошими видами имеют потрясающую способность вдохновлять нас и в прямом и переносном смысле расширять наши горизонты.

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