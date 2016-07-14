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7 грандиозных террас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Siro, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Балкон и терраса в стиле модерн
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Эти потрясающие террасы покажут вам возможности не только различных типов материалов и стилей в дизайне, но и просто красивые пейзажи со всего света. В этой статье мы найдем городские террасы и пляжные, лесные и расположенные высоко на скалах – есть о чем помечтать!

​Терраса для средней полосы

Загородный дом, Grafit Architects Grafit Architects Балкон и терраса в рустикальном стиле
Grafit Architects

Загородный дом

Grafit Architects
Grafit Architects
Grafit Architects

Эта интересная терраса имеет сразу несколько зон отдыха – гостиную с TV и библиотекой, круговой мангал в центре и столовую. Выполнена она в стиле современный рустик и смотрится очень гармонично на фоне стандартного пейзажа средней полосы. Данная терраса находится в Казани.

​Скандинавская роскошь

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Эта потрясающая терраса при летнем домике выполнена в скандинавском стиле. В основе – любовь к натуральному дереву, эффектным современным решениям и минимализму. На террасе мы нашли интегрированный очаг, мебель в скандинавском стиле для патио и столовой, а также стильное оформление боковых стен террасы древесиной.

​Британская ривьера

Gwel an Treth Perfect Stays Балкон и терраса в стиле модерн
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Эта терраса выполнена в стиле минимализм и оформлена с помощью керамической плитки в сером цвете и стеклянных экранов без перил и рам. На террасе стоят два деревянных пляжных стула, особенно трендовых в США и Великобритании. Стеклянные же экраны отлично зарекомендовали себя не только в курортных городах и в теплом климате, но и в умеренном и даже холодном, они позволяют сохранить красивый вид с террасы и даже из гостиной.

​С видом на море

Outside relaxing area Perfect Stays Балкон и терраса в стиле модерн
Perfect Stays

Outside relaxing area

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Еще одна шикарная терраса со стеклянными экранами на этот раз имеет металлические перила и отсутствующие рамы. Мощение здесь реализовано с помощью рифленого термодерева, а мебель для патио имеет модульную структуру и может быть либо парой диванчиков с тремя пуфиками, либо двуспальной кроватью!

​В центре города

Outdoor balcony and terrace at Chester Street House Nash Baker Architects Ltd Балкон и терраса в классическом стиле
Nash Baker Architects Ltd

Outdoor balcony and terrace at Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Следующая терраса в нашей подборке находится в центре города с узкими улочками и участками. Она является частью шикарного таунхауса площадью 400 кв. метров и отлично вписана в удивительно узкое пространство. Полный адрес – Честер стрит, Лондон, Великобритания. Цены на подобные таунхаусы в этом районе достигают 8 млн фунтов.

​На крыше в мегаполисе

homify Балкон и терраса в стиле модерн Коричневый
homify

homify
homify
homify

Еще одна городская терраса находится на крыше высотного здания при пентхаусе в потрясающем дизайнерском отеле Corinthia Hotel в Лондоне, имеет огромную зону патио для отдыха и собственный бассейн. Терраса выполнена в люксовом стиле минимализм и дополнена брендовой мебелью.

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​На вилле у моря

Portfolio, CPD Sound & Vision CPD Sound & Vision Балкон и терраса в стиле модерн
CPD Sound &amp; Vision

Portfolio

CPD Sound & Vision
CPD Sound &amp; Vision
CPD Sound & Vision

Не менее привлекательным местом для отдыха и полного расслабления нам представляется эта пляжная терраса при шикарной вилле в Португалии, недалеко от прибрежной зоны Атлантического океана на юге страны. Представьте, что здесь можно провести весь день у бассейна – разве не райский отпуск?

​Голливудский формат

Villa Siro, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Балкон и терраса в стиле модерн
Miralbo Excellence

Villa Siro

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

По-настоящему голливудский размах с бассейном, уходящим за линию горизонта, минималистичной террасой и панорамным видом на четыре стороны света, реализован на этой прекрасной вилле в Испании. Выход на террасу существует из кухни, столовой, гостиной и трех спален. Таким образом, почти каждый интерьер на этой вилле может похвастаться захватывающими видами на гору и бассейн.

​Рабочее место

Roof terrace with French Limestone Vanilla porcelain paving PrimaPorcelain Терраса в средиземноморском стиле Фарфор
PrimaPorcelain

Roof terrace with French Limestone Vanilla porcelain paving

PrimaPorcelain
PrimaPorcelain
PrimaPorcelain

Последняя терраса в нашей подборке представляет собой… рабочее место и реализована на крыше многоквартирного здания в центре Лондона. Отсюда открывается потрясающий вид на легендарный Тауэрский мост (разводной мост над Темзой, открытый еще в 1894 году и являющийся национальным символом всей Британии).

Правда, террасы с хорошими видами имеют потрясающую способность вдохновлять нас и в прямом и переносном смысле расширять наши горизонты. 

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