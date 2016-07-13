10 функциональных патио и террас

Внешний вид и функциональность патио и террас часто определяет стиль в дизайне постройки. От него зависят используемые элементы, материалы, тип отделки, даже сами растения.
Какой же из стилей позволит создать патио или террасу вашей мечты? Давайте узнаем вместе!
С помощью азиатского стиля в вашем саду появится множество декоративным камней и почвопокровных растений, символичных скульптур и необычных крыш для беседок и навесов. Азиатский стиль подразумевает использование древесины в качестве основного материала как для мощения, так и для садовой мебели. В азиатском шике, который напоминает тропические тайские бунгало, можно также увидеть любовь к текстилю на низких диванчиках, зонах отдыха в беседке с матрасами и шторами.
Стиль эко подразумевает использование лишь натуральной древесины, камня и глины. Он часто комбинирует различные эко-тренды – вертикальные сады, мебель из вторично используемых материалов, энергосберегающую подсветку. Данный стиль выглядит стильно лишь в люксовом варианте, в бюджетном же является больше идеологией и смотрится немного сумбурно.
В популярном средиземноморском стиле вас ждет мозаика, яркие краски, тропические и пустынные растения, ковка и керамическая плитка. Иногда мощение производится и тротуарной плиткой, а навесы реализованы в формате длинных параллельных балок.
В греческом варианте он имеет бело-голубую цветовую гамму, в итальянском – охристо-оливковую, в испанском – оранжево-желтую, в мексиканском – морковно-синюю, а в калифорнийском – шоколадно-бежевую с несколькими акцентами.
Пейзажный стиль требует минимум декора и мебели, созданного человеком. Здесь главную роль играют деревья, кустарники, каменные дорожки и посадки в свободном стиле.
Стиль футуризм подразумевает технологичные начинки, необычную мебель с несколькими функциями, использование электроники и шикарные системы для развлечений или повышения комфортабельности. Например, фонтаны могут включаться от хлопка, зона домашнего кинотеатра – выезжать прямо из пола террасы, а лавочки и патио – иметь места для подзарядки гаджетов и скрытые мини-бары.
В стиле модерн присутствует современная мебель и нейтральная (серовато-белая) цветовая гамма в ландшафтном дизайне. Здесь используются многие классические приемы, такие, как рабатки и клумбы, террасы и мощение галькой или мелкими камнями, но в целом он стремится быть похожим на городской сад.
Голливудский стиль основан на просторной террасе у бассейна с мощением плиткой, находящейся прямо возле панорамного остекления гостиной, кухни и столовой. Чтобы создать голливудскую террасу, вам потребуется лишь комплект брендовой дизайнерской мебели, сама терраса, остекление и бассейн!
Стиль лофт в дизайне террасы использует металлические конструкции, черные рамы для окон и дверей, алюминиевую современную садовую мебель или просто мебель с металлическим блеском. В дизайне дома при этом практически всегда присутствует настоящий или декоративный кирпич.
Стиль минимализм является самым функциональным для дизайна маленького сада, террасы или патио. Он позволяет на небольшом пространстве реализовать и гостиную, и столовую, и летнюю кухню. Основан он на простых и лаконичных линиях, но в отличие от немецкого модерна, он может быть и предельно люксовым, без стеснения используя дизайнерские новинки, брендовую мебель, роскошные водопады и бассейны.
Эклектичный стиль тоже является прекрасным помощником в дизайне маленького сада или участка необычной формы. Создавая традиционный образ, он чаще всего использует термо-дерево для террасы, деревянную мебель для столовой и зоны шезлонгов, стильный и простой бассейн с интересным цветом воды и геометричные клумбы с ровными линейными посадками. Популярно мощение галькой, стеклянные перила и подсветка ступеней. Такая садовая эклектика создана на основе самых популярных трендов в дизайне сада.
Для тех, кто ценит люкс и стиль:
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