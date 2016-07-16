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Модульные дома будущего

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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Модульные дома, собираемые прямо на вашем участке, могут полностью изменить облик домостроения по всему миру. И если США, Италия, Испания, Бразилия, многие латиноамериканские страны, а также Австралия уже имеют множество фирм по производству модульных домов, то в холодном климате данная стратегия только начинает свое бурное развитие.

Про то, что существуют различные мифы о том, что в таких домах нельзя жить зимой, они не комфортабельны или то, что их дорого отапливать или вообще содержать, мы уже писали в одной из прошлых статей. После того, как и вы развеете данные мифы, вы можете перейти к рассмотрению реальных вариантов в этой статье.

Так какие же плюсы есть у модульных домов, которые следует принять во внимание?

​Быстрая сборка на участке

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Быстрая сборка экономит ваши нервы, средства, вашу аренду в городе, а также позволяет вам въехать в дом уже через 1-8 недель после оплаты. Заманчиво, не правда ли?

​Возможность постройки на сверх-маленьких участках

homify Сборные дома Дерево Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Модульные сборные дома часто рассчитаны на маленькие участки, которые стоят дешевле и купить которые вы сможете с гораздо более легкой душой.

​Низкая стоимость готового проекта

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Если рассчитывать полную стоимость для коттеджа, то модульный дом окажется в среднем в 1,5-2 раза дешевле просто из-за того, что все решения, как бытовые, так и дизайнерские, в нем проверены и уже опробованы, и вам не придется ничего менять.

Если учитывать то, что при строительстве коттеджа вам придется около 25-40 месяцев жить в арендуемой квартире, а модульный дом будет готов максимум за 2 месяца после оплаты, то вы можете включить в графу экономии всю аренду за 2-3 года. В среднем, для Москвы, эта сумма выльется в 1,5-2 миллиона рублей при стандартной аренде. Не стоит думать, что вы сможете построить дом за сезон (4 месяца) и сразу въехать в него. Так получается лишь у профессиональных компаний, у которых строительство идет на потоке.

​Полная комплектация

homify
homify

homify
homify
homify

Полная комплектация – это то, что редко расписано в смете на самостоятельное строительство. Она включает в себя абсолютно все материалы и элементы строительства и отделки, каждую мелочь, всю мебель и даже текстиль и декор, бытовую технику и аксессуары. Часто модульные сборные дома продаются именно в полной комплектации, с качественной отделкой и уже готовыми на 100% зонами кухни и ванной комнаты.

​Наличие бюджетных вариантов до 75 метров

Prefabricated House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если вы хотите получить маленький коттедж, то лучшего варианта, чем модульный дом, вам просто не найти. Здесь есть очень комфортабельные проекты в 75 кв. метров с тремя спальнями, цены на которые вполне доступны. Есть и варианты с двумя спальнями с площадью около 65 кв. метров и с одной, до 50 кв. метров в целом. Такой дом и вовсе будет в 5-10 раз дешевле, чем минимальный комплект покупки готового коттеджа площадью в 150 кв. метров.

​Мобильность дома

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Многие модульные сборные дома также являются мобильными. Если вы захотите переехать в другой регион, вы просто можете купить там участок и перевезти свой дом, со всей мебелью и техникой в разборном виде по модулям на новое место. Конечно же, данный переезд будет включать в себя последующий небольшой ремонт дома (например, новая внешняя штукатурка, если она была), но в целом оказывается очень удобным решением.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Возможность постройки на сверх-маленьких участках

CASA ANDRÓMEDA, Murado & Elvira Murado & Elvira Бассейн в стиле минимализм
Murado &amp; Elvira

Murado & Elvira
Murado &amp; Elvira
Murado & Elvira

Модульные сборные дома часто рассчитаны на маленькие участки, которые стоят дешевле и купить которые вы сможете с гораздо более легкой душой.

​Модульность и дополняемость

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Дома в стиле модерн
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Модульный дом также хорош тем, что его легко дополнить еще 1-2 спальнями или несколькими комнатами после пополнения в семействе или просто при накоплении нужной суммы.

​Экологичность

Casa Natura Blu 195, Casas Natura Casas Natura Дома в стиле модерн
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Многие модульные дома экологичны и строятся из максимально природных материалов. В отличие от газосиликатного блока, бетона и других популярных вариантов, они построены в основном из дерева.

​Экономия времени, пока растут ваши дети

homify Дома в стиле модерн Железо / Сталь Черный
homify

homify
homify
homify

При самостоятельном строительстве коттеджа вы обрекаете себя вовсе не на сезон или два строительных, монтажных и отделочных работ, а на целое десятилетие устранения ошибок, мелких просчетов, а там, где их устранить даже и не получается, вам придется и вовсе смириться с бесконечными неудобствами.

Так, готовый модульный сборный дом – это реальная возможность спасти своей семье 3-5 лет, которые бы полностью крутились вокруг стройки, и еще 5-8 лет постоянного мелкого ремонта. Если вам кажется, что вы переплачиваете, то скорее всего, ваша смета на самостоятельное строительство просто не учитывает всех затрат, ведь фабричное шаблонное производство, в принципе, всегда дешевле.

​Отсутствие хлопот

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

При непрофессиональном строительстве проблемы возникают во всех сферах – конструктивных, инженерных, коммуникационных, а неправильные и неудобные планировки, не рационально подобранная мебель и лишние траты (в среднем, выше от 30 до 50% от первоначального плана и вашей сметы) в итоге заставляют вас просто закрывать глаза на собственные просчеты. Если бы учет всех покупок велся с самого начала так же, как и количество потраченных рабочих часов (в том числе, и для поиска идей в Интернете, и для конкретной работы, и для покупок, и для поездок к месту стройку), то вы бы увидели цифры, в 2 раза превышающие ваши ожидания.

Удивительно, что современные модульные дома не являются одинаковыми. Лишь модули и решения используются стандартные, тогда как комбинации часто эксклюзивны, потому вы получите действительно оригинальный проект за деньги типового жилья.

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