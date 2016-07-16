Модульные дома будущего

Модульные дома, собираемые прямо на вашем участке, могут полностью изменить облик домостроения по всему миру. И если США, Италия, Испания, Бразилия, многие латиноамериканские страны, а также Австралия уже имеют множество фирм по производству модульных домов, то в холодном климате данная стратегия только начинает свое бурное развитие.

Про то, что существуют различные мифы о том, что в таких домах нельзя жить зимой, они не комфортабельны или то, что их дорого отапливать или вообще содержать, мы уже писали в одной из прошлых статей. После того, как и вы развеете данные мифы, вы можете перейти к рассмотрению реальных вариантов в этой статье.

Так какие же плюсы есть у модульных домов, которые следует принять во внимание?