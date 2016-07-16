Модульные дома будущего

Модульные дома, собираемые прямо на вашем участке, могут полностью изменить облик домостроения по всему миру. И если США, Италия, Испания, Бразилия, многие латиноамериканские страны, а также Австралия уже имеют множество фирм по производству модульных домов, то в холодном климате данная стратегия только начинает свое бурное развитие.
Про то, что существуют различные мифы о том, что в таких домах нельзя жить зимой, они не комфортабельны или то, что их дорого отапливать или вообще содержать, мы уже писали в одной из прошлых статей. После того, как и вы развеете данные мифы, вы можете перейти к рассмотрению реальных вариантов в этой статье.
Так какие же плюсы есть у модульных домов, которые следует принять во внимание?
Быстрая сборка экономит ваши нервы, средства, вашу аренду в городе, а также позволяет вам въехать в дом уже через 1-8 недель после оплаты. Заманчиво, не правда ли?
Модульные сборные дома часто рассчитаны на маленькие участки, которые стоят дешевле и купить которые вы сможете с гораздо более легкой душой.
Если рассчитывать полную стоимость для коттеджа, то модульный дом окажется в среднем в 1,5-2 раза дешевле просто из-за того, что все решения, как бытовые, так и дизайнерские, в нем проверены и уже опробованы, и вам не придется ничего менять.
Если учитывать то, что при строительстве коттеджа вам придется около 25-40 месяцев жить в арендуемой квартире, а модульный дом будет готов максимум за 2 месяца после оплаты, то вы можете включить в графу экономии всю аренду за 2-3 года. В среднем, для Москвы, эта сумма выльется в 1,5-2 миллиона рублей при стандартной аренде. Не стоит думать, что вы сможете построить дом за сезон (4 месяца) и сразу въехать в него. Так получается лишь у профессиональных компаний, у которых строительство идет на потоке.
Полная комплектация – это то, что редко расписано в смете на самостоятельное строительство. Она включает в себя абсолютно все материалы и элементы строительства и отделки, каждую мелочь, всю мебель и даже текстиль и декор, бытовую технику и аксессуары. Часто модульные сборные дома продаются именно в полной комплектации, с качественной отделкой и уже готовыми на 100% зонами кухни и ванной комнаты.
Если вы хотите получить маленький коттедж, то лучшего варианта, чем модульный дом, вам просто не найти. Здесь есть очень комфортабельные проекты в 75 кв. метров с тремя спальнями, цены на которые вполне доступны. Есть и варианты с двумя спальнями с площадью около 65 кв. метров и с одной, до 50 кв. метров в целом. Такой дом и вовсе будет в 5-10 раз дешевле, чем минимальный комплект покупки готового коттеджа площадью в 150 кв. метров.
Многие модульные сборные дома также являются мобильными. Если вы захотите переехать в другой регион, вы просто можете купить там участок и перевезти свой дом, со всей мебелью и техникой в разборном виде по модулям на новое место. Конечно же, данный переезд будет включать в себя последующий небольшой ремонт дома (например, новая внешняя штукатурка, если она была), но в целом оказывается очень удобным решением.
Модульные сборные дома часто рассчитаны на маленькие участки, которые стоят дешевле и купить которые вы сможете с гораздо более легкой душой.
Модульный дом также хорош тем, что его легко дополнить еще 1-2 спальнями или несколькими комнатами после пополнения в семействе или просто при накоплении нужной суммы.
Многие модульные дома экологичны и строятся из максимально природных материалов. В отличие от газосиликатного блока, бетона и других популярных вариантов, они построены в основном из дерева.
При самостоятельном строительстве коттеджа вы обрекаете себя вовсе не на сезон или два строительных, монтажных и отделочных работ, а на целое десятилетие устранения ошибок, мелких просчетов, а там, где их устранить даже и не получается, вам придется и вовсе смириться с бесконечными неудобствами.
Так, готовый модульный сборный дом – это реальная возможность спасти своей семье 3-5 лет, которые бы полностью крутились вокруг стройки, и еще 5-8 лет постоянного мелкого ремонта. Если вам кажется, что вы переплачиваете, то скорее всего, ваша смета на самостоятельное строительство просто не учитывает всех затрат, ведь фабричное шаблонное производство, в принципе, всегда дешевле.
При непрофессиональном строительстве проблемы возникают во всех сферах – конструктивных, инженерных, коммуникационных, а неправильные и неудобные планировки, не рационально подобранная мебель и лишние траты (в среднем, выше от 30 до 50% от первоначального плана и вашей сметы) в итоге заставляют вас просто закрывать глаза на собственные просчеты. Если бы учет всех покупок велся с самого начала так же, как и количество потраченных рабочих часов (в том числе, и для поиска идей в Интернете, и для конкретной работы, и для покупок, и для поездок к месту стройку), то вы бы увидели цифры, в 2 раза превышающие ваши ожидания.
Удивительно, что современные модульные дома не являются одинаковыми. Лишь модули и решения используются стандартные, тогда как комбинации часто эксклюзивны, потому вы получите действительно оригинальный проект за деньги типового жилья.
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