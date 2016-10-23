8 идей для обустройства заднего дворика

Ваш сад требует обновлений и ремонта? А вы сами ищите идеи для комфортабельного отдыха в саду? Тогда вам понравится наша новая Книга Идей, отражающая комплексный подход к обустройству вашего сада.
Настоящее патио – это не деревянная мебель, а глиняная структура из камней, блоков или кирпичей, на которую положены матрасы и подушки. Такое патио называется арабским или интегрированным. Оно очень удобно, весь каменная структура не боится ни дождей, ни зимы, а матрасы легко снимаются и заносятся в дом.
Очаг в данном случае тоже необходим. Обложив его красным кирпичом, создав красивую отделку искусственным камнем и площадку с галечным или керамическим мощением, вы позволите вашему саду стать потрясающим местом для проведения вечеров!
Красивая летняя кухня со столовой на всю семью может стать вашим самым любимым местом для отдыха в саду! Вам понадобится мощеная площадка, навес, мангал или барбекю, а также сама кухня – пара тумб с раковиной и местом для мелкой бытовой техники. Столовая на 6-8 персон, лавочка или шезлонги могут быть завершающим аккордом. Не забудьте про возможность поставить здесь TV, а также пристроить рядом удобный туалет с душевой.
Простой мощеный дворик возле входа в дом может стать идеальным местом для игр детей или местом для летней столовой. Здесь можно расставить растения, для удобства добавить лавочку или кресло с зонтиком. Советуем оформить такой дворик в средиземноморском стиле, тогда он станет максимально аутентичным. Используйте глиняные кашпо, персиковые и охристые тона, бежевую керамическую плитку и пару декоративных деталей (кованые светильники, колонны у входа или пьедесталы для клумб).
Настоящее патио с мягкой мебелью и красивой подсветкой подарит вам тысячи незабываемых вечеров после жарких июльских и августовских дней. Такое патио пригодится не только взрослым, но и детям – малыши обожают сидеть на мягкой мебели, раскладывать игрушки на мощеной площадке, играть на кофейном столике.
Маленький водопад, фонтанчик или водоем с красивой отделкой, например, галькой или мозаикой, способен оживить облик вашего сада практически мгновенно. Вам нужен лишь интегрированный моторчик, который будет брать воду со дна и направлять в излив, иногда даже постоянная подача воды не обязательна.
Небольшой детский домик на деревянных сваях может изменить лето для ваших детей! Если в доме слишком жарко, не хватает места для всех или ваши дети мечтают о собственном домике, подарите им такое удовольствие.
Домик можно сделать самостоятельно и покрасить в белый и яркие цвета, либо купить с установкой и доставкой на участок. Убедитесь, что вокруг него нет опасных деталей – крупных камней, железных элементов, потому что не только в нем, но и под ним и вокруг него дети будут проводить много времени.
Эта старая веранда находится в доме постройки 1905 года! Если она смогла стать после шлифовки и покраски такой красивой, то ваша уж точно имеет все шансы! Оформить ее можно в скандинавском стиле, который отлично сочетает старую деревянную постройку с новой мебелью и яркими модными оттенками и принтами.
Последняя идея понравится тем, кто ищет идеальное решение для дачи, которое бы подразумевало настоящую атмосферу курорта! Такой маленький оштукатуренный блочный домик (12 – спальня, 8 – кухня и 4 – ванная комната = 24 кв. метра) и бассейн (3x6 метров) могут стать идеальным началом для отдыха на даче! Вам не нужен даже большой участок, хватит и 1-2 соток, а потрясающее настроение на такой даче обеспечено всем!
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