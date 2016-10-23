8 идей для обустройства заднего дворика

Настоящее патио – это не деревянная мебель, а глиняная структура из камней, блоков или кирпичей, на которую положены матрасы и подушки. Такое патио называется арабским или интегрированным. Оно очень удобно, весь каменная структура не боится ни дождей, ни зимы, а матрасы легко снимаются и заносятся в дом.

Очаг в данном случае тоже необходим. Обложив его красным кирпичом, создав красивую отделку искусственным камнем и площадку с галечным или керамическим мощением, вы позволите вашему саду стать потрясающим местом для проведения вечеров!