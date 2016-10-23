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8 идей для обустройства заднего дворика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza Балкон и терраса в рустикальном стиле
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Ваш сад требует обновлений и ремонта? А вы сами ищите идеи для комфортабельного отдыха в саду? Тогда вам понравится наша новая Книга Идей, отражающая комплексный подход к обустройству вашего сада.

​Интегрированное мягкое патио с очагом

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Настоящее патио – это не деревянная мебель, а глиняная структура из камней, блоков или кирпичей, на которую положены матрасы и подушки. Такое патио называется арабским или интегрированным. Оно очень удобно, весь каменная структура не боится ни дождей, ни зимы, а матрасы легко снимаются и заносятся в дом.

Очаг в данном случае тоже необходим. Обложив его красным кирпичом, создав красивую отделку искусственным камнем и площадку с галечным или керамическим мощением, вы позволите вашему саду стать потрясающим местом для проведения вечеров!

​Летняя кухня с навесом

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад Мебель Дерево Эффект древесины
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Красивая летняя кухня со столовой на всю семью может стать вашим самым любимым местом для отдыха в саду! Вам понадобится мощеная площадка, навес, мангал или барбекю, а также сама кухня – пара тумб с раковиной и местом для мелкой бытовой техники. Столовая на 6-8 персон, лавочка или шезлонги могут быть завершающим аккордом. Не забудьте про возможность поставить здесь TV, а также пристроить рядом удобный туалет с душевой.

​Мощеный дворик с кашпо и лавочкой

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Простой мощеный дворик возле входа в дом может стать идеальным местом для игр детей или местом для летней столовой. Здесь можно расставить растения, для удобства добавить лавочку или кресло с зонтиком. Советуем оформить такой дворик в средиземноморском стиле, тогда он станет максимально аутентичным. Используйте глиняные кашпо, персиковые и охристые тона, бежевую керамическую плитку и пару декоративных деталей (кованые светильники, колонны у входа или пьедесталы для клумб).

​Красивое патио с подсветкой и мягкой мебелью

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza Балкон и терраса в рустикальном стиле
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

Настоящее патио с мягкой мебелью и красивой подсветкой подарит вам тысячи незабываемых вечеров после жарких июльских и августовских дней. Такое патио пригодится не только взрослым, но и детям – малыши обожают сидеть на мягкой мебели, раскладывать игрушки на мощеной площадке, играть на кофейном столике.

​Водопад или водоем с галькой

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia Конференц-центры в стиле модерн Камень Серый Коммерческие помещения
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

Маленький водопад, фонтанчик или водоем с красивой отделкой, например, галькой или мозаикой, способен оживить облик вашего сада практически мгновенно. Вам нужен лишь интегрированный моторчик, который будет брать воду со дна и направлять в излив, иногда даже постоянная подача воды не обязательна.

​Детский домик для игр

Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Сад в средиземноморском стиле
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Небольшой детский домик на деревянных сваях может изменить лето для ваших детей! Если в доме слишком жарко, не хватает места для всех или ваши дети мечтают о собственном домике, подарите им такое удовольствие.

Домик можно сделать самостоятельно и покрасить в белый и яркие цвета, либо купить с установкой и доставкой на участок. Убедитесь, что вокруг него нет опасных деталей – крупных камней, железных элементов, потому что не только в нем, но и под ним и вокруг него дети будут проводить много времени.

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​Ремонт веранды

apartament w kamienicy z 1905r, Oliwa Gdańsk, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Балкон и терраса в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Эта старая веранда находится в доме постройки 1905 года! Если она смогла стать после шлифовки и покраски такой красивой, то ваша уж точно имеет все шансы! Оформить ее можно в скандинавском стиле, который отлично сочетает старую деревянную постройку с новой мебелью и яркими модными оттенками и принтами.

​Маленький домик с бассейном

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Последняя идея понравится тем, кто ищет идеальное решение для дачи, которое бы подразумевало настоящую атмосферу курорта! Такой маленький оштукатуренный блочный домик (12 – спальня, 8 – кухня и 4 – ванная комната = 24 кв. метра) и бассейн (3x6 метров) могут стать идеальным началом для отдыха на даче! Вам не нужен даже большой участок, хватит и 1-2 соток, а потрясающее настроение на такой даче обеспечено всем!

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— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

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