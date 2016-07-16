​До и После: Реконструкция домика 90 квадратов

Турция – очень интересная страна в плане частной и малоквартирной архитектуры. Здесь есть потрясающее разнообразие мелких элементов – этнических арабских, мавританских, турецких и европейских (заимствований у французского и английского стилей). Крупнейший город страны Стамбул и вовсе можно назвать шкатулкой с драгоценными дизайнерскими приемами в традиционных и классических стилях, как для небольших малоквартирных домов, так и для вилл и дюплексов.
Дюплексом в Турции называют любо двухуровневую квартиру, либо таунхаус в два уровня, который с обеих сторон имеет соседей. Именно второй тип жилья на этот раз реконструировала студия Pil Tasarım в современном стиле. Почти разваливающийся блочный домик площадью в 90 кв. метров стал прекрасным местом для жизни благодаря работе профессионалов.
Дом находится в городке Анамур, в провинции Мерсин, недалеко от популярного курорта Анталия. Он славится своей потрясающей древней крепостью на утесе, гигантскими черепахами карета-карета и чистыми бирюзовыми водами Средиземного моря.
Изначально дом имел ремонт в стиле 70-х и давно должен был пройти через этап капитального ремонта. Так, при демонтаже были полностью снесены внутренние перегородки из дерева, которые были впоследствии заменены на блочные. Появилась новая стяжка пола, отделка, лестница, были поставлены окна и двери.
Так выглядит дом уже после этапа реконструкции и отделки. На первом этаже он получил большие террасы с обеих сторон (у кухни и у гостиной на другой стороне) и два балкончика с одинаковой площадью – на втором (при двух спальнях).
Изначальная площадь первого этажа – около 45 кв. метров, второй слегка меньше первого. Так, на первом уровне разместилась кухня (18 метров), гостиная (26 метров) и душевая (4 метра). На втором этаже мы найдем две спальни по 14 кв. метров с балконами, душевую (4 метра) и два балкона. Общая площадь дома без террас и балконов – около 90 кв. метров.
Для дизайна интерьера была выбрана морская цветовая гамма на основе белоснежного и оттенка чирок. Кухонный гарнитур выполнен в стиле модерн, имеет встроенный в нишу холодильник, посудомоечную машину и микроволновку плюс к стандартному набору из раковины, духовки и плиты.
На фотографии выше вы видите, как сооружались новые перегородки. Некоторые из них созданы для коммуникаций, а те, что справа – для новой душевой комнаты на первом этаже.
Как и многие другие дюплексы в Турции, которые являются по сути таунхаусами, эти расположены в жилом районе города, недалеко от парков. Такие районы, в отличии от точечной новой застройки в центре или исторического района с узкими улочками, идеальны для семьи с детьми. Рядом есть парки, прогулочные аллеи, большие деревья и множество тенистых уголков, спасающих от жаркого лета.
Окна выбраны белые с расстекловкой, что идеально подходит для небольшого дюплекса, который нуждается в симметрии и некоторой доли перфекционизма.
В Турции встроенные сливы для унитаза и раковины– уже стандартный набор для современного ремонта. Также здесь мы найдем угловую душевую кабину и отделку плиткой современного формата (прямоугольную, а не квадратную) на стенах.
На первом этаже расположены кухня и столовая вытянутой формы и душевая комната, рядом с которой есть прачечный уголок с раковиной. В гостиной мы найдем мягкую мебель, зону кабинета возле выхода на террасу и лестницу.
Встроенные модули хранения в виде шкафов-купе на заказ идеально подходят для небольшой спальни, которая нуждается в идеально организованном хранении. В данные модули также встроен и TV, позволяющий прямо с кровати смотреть любимые кинофильмы.
Обратите внимание, что душевая комната на втором этаже имеет дверь-слайдер, которая значительно экономит место.
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