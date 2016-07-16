​До и После: Реконструкция домика 90 квадратов

Турция – очень интересная страна в плане частной и малоквартирной архитектуры. Здесь есть потрясающее разнообразие мелких элементов – этнических арабских, мавританских, турецких и европейских (заимствований у французского и английского стилей). Крупнейший город страны Стамбул и вовсе можно назвать шкатулкой с драгоценными дизайнерскими приемами в традиционных и классических стилях, как для небольших малоквартирных домов, так и для вилл и дюплексов.

Дюплексом в Турции называют любо двухуровневую квартиру, либо таунхаус в два уровня, который с обеих сторон имеет соседей. Именно второй тип жилья на этот раз реконструировала студия Pil Tasarım в современном стиле. Почти разваливающийся блочный домик площадью в 90 кв. метров стал прекрасным местом для жизни благодаря работе профессионалов.

Дом находится в городке Анамур, в провинции Мерсин, недалеко от популярного курорта Анталия. Он славится своей потрясающей древней крепостью на утесе, гигантскими черепахами карета-карета и чистыми бирюзовыми водами Средиземного моря.