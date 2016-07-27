10 идей для дизайна под лестницей

В этой статье мы расскажем вам, как с комфортом использовать пространство под лестницей для… создания прихожей, гардеробной, библиотеки, кладовой или гостевого туалета! Кроме названных вариантов вы найдете множество интересных решений подсветки, дизайна интерьера лестничных холлов и увидите, что лестницы могут быть гораздо более функциональными, чем кажется на первый взгляд!
Исключительно декоративным вариантом является организация сада камней с подсветкой. Такой сад не требует создания водоема или фонтана, поэтому очень прост для реализации в интерьере. Вам потребуется мелкий камень, галька, камни среднего размера, а также подсветка – встроенная в стены по периметру зоны сада и точечная для камней или декора.
Современные мульти-функциональные модули, созданные специально на заказ для вашего лестничного уголка, в 9 случаях из 10 являются самым эффективным вариантом использования пространства. Вы сами выбираете расположение модулей, цвет фасадов, варианты подсветки и различных дополнительных элементов – ламп, розеток, встроенных в шкафчики модулей для хранения.
Есть еще один очень удобный вариант для использования пространства под лестницей – ящики, которые открываются от нажатия и позволяют оставить дизайн лестницы лаконичным и стильным. Рядом в такие модули может быть встроен и другой элемент – зеркало, шкаф-купе или даже холодильник (в самой высшей точке).
Этот потрясающий интерьер в неоклассическом стиле реализован с любовью к американскому образу жизни и сопутствующему комфорту. Шикарная гардеробная под лестницей, которая имеет и выдвижные ящики, и распашные двери, смотрится здесь очень элегантно!
Красивый тропический сад можно организовать, если заранее предусмотреть ниши для грунта или же выбирать почвопокровные растения. Еще один вариант – растения в кашпо, которые отлично смотрятся в формате сада (поставленные внутрь зоны с мощением галькой) или просто в линейном варианте (три кашпо с одинаковыми растениями подряд).
Помните, что каждая лестница требует индивидуального подхода. Под этой, например, двухпролетной лестницей оказалось достаточно места для организации библиотеки с мягкой мебелью!
Пространство под лестницей может и пустовать. Если у вас есть маленькие дети, то вам наверняка пригодятся лишние квадратные метры. Если лестница находится в удобном для игр пространстве (чистом, близко к гостиной, с теплым полом), то вы можете отдать это местечко детям.
Этот просто невероятный на вид вертикальный сад создан с помощью почвопокровных растений, которые имеют тропическое происхождение. Профессионал сможет организовать вертикальный сад, который не доставит вам особых хлопот.
Если вы будете использовать в деле ограждения пространства под лестницей гипсокартон, то сможете добиться идентичной отделки с интерьером лестничного холла и организовать под лестницей пару кладовых или даже гостевой туалет.
Этот шикарный стеллаж в стиле минимализм имеет широкие полочки в современном стиле и красивую подсветку с помощью нескольких одинаковых светильников на полках. Отличное решение для загородного дома, квартиры или лофта!
Простым может показаться организация хранения под лестницей с помощью небольших и достаточно бюджетных тумб. В данном случае часть пространства была отделена гипсокартоном.
В любой мебельной мастерской вам изготовят подобные системы конкретно для вашей лестницы. Вам нужно лишь пригласить профессионала для замеров и объяснить, что именно вам нужно.
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