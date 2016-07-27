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10 идей для дизайна под лестницей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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В этой статье мы расскажем вам, как с комфортом использовать пространство под лестницей для… создания прихожей, гардеробной, библиотеки, кладовой или гостевого туалета! Кроме названных вариантов вы найдете множество интересных решений подсветки, дизайна интерьера лестничных холлов и увидите, что лестницы могут быть гораздо более функциональными, чем кажется на первый взгляд!

​Сад камней с подсветкой

PH 63C, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

Исключительно декоративным вариантом является организация сада камней с подсветкой. Такой сад не требует создания водоема или фонтана, поэтому очень прост для реализации в интерьере. Вам потребуется мелкий камень, галька, камни среднего размера, а также подсветка – встроенная в стены по периметру зоны сада и точечная для камней или декора.

​Интегрированные модули

Staircase TG Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TG Studio

Staircase

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Современные мульти-функциональные модули, созданные специально на заказ для вашего лестничного уголка, в 9 случаях из 10 являются самым эффективным вариантом использования пространства. Вы сами выбираете расположение модулей, цвет фасадов, варианты подсветки и различных дополнительных элементов – ламп, розеток, встроенных в шкафчики модулей для хранения.

​Модули без ручек

Cocina, Spacio M+M Spacio M+M Кухня в стиле модерн
Spacio M+M

Spacio M+M
Spacio M+M
Spacio M+M

Есть еще один очень удобный вариант для использования пространства под лестницей – ящики, которые открываются от нажатия и позволяют оставить дизайн лестницы лаконичным и стильным. Рядом в такие модули может быть встроен и другой элемент – зеркало, шкаф-купе или даже холодильник (в самой высшей точке).

​Встроенные ящики и гардероб в прихожей

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Этот потрясающий интерьер в неоклассическом стиле реализован с любовью к американскому образу жизни и сопутствующему комфорту. Шикарная гардеробная под лестницей, которая имеет и выдвижные ящики, и распашные двери, смотрится здесь очень элегантно!

​Тропический сад с галькой

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

Красивый тропический сад можно организовать, если заранее предусмотреть ниши для грунта или же выбирать почвопокровные растения. Еще один вариант – растения в кашпо, которые отлично смотрятся в формате сада (поставленные внутрь зоны с мощением галькой) или просто в линейном варианте (три кашпо с одинаковыми растениями подряд).

​Библиотека

Casa DO, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
XYZ Arquitectos Associados

XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados

Помните, что каждая лестница требует индивидуального подхода. Под этой, например, двухпролетной лестницей оказалось достаточно места для организации библиотеки с мягкой мебелью!

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Пустое пространство

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

Пространство под лестницей может и пустовать. Если у вас есть маленькие дети, то вам наверняка пригодятся лишние квадратные метры. Если лестница находится в удобном для игр пространстве (чистом, близко к гостиной, с теплым полом), то вы можете отдать это местечко детям.

​Фантастический вертикальный сад

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Этот просто невероятный на вид вертикальный сад создан с помощью почвопокровных растений, которые имеют тропическое происхождение. Профессионал сможет организовать вертикальный сад, который не доставит вам особых хлопот.

​Две кладовых

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Если вы будете использовать в деле ограждения пространства под лестницей гипсокартон, то сможете добиться идентичной отделки с интерьером лестничного холла и организовать под лестницей пару кладовых или даже гостевой туалет.

​Декоративный стеллаж

Лестница-стеллаж Studio 25 Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Серый
Studio 25

Лестница-стеллаж

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Этот шикарный стеллаж в стиле минимализм имеет широкие полочки в современном стиле и красивую подсветку с помощью нескольких одинаковых светильников на полках. Отличное решение для загородного дома, квартиры или лофта!

​Небольшие тумбы

Интерьер дома, Оснице, Прага-восток homify Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
homify

Интерьер дома, Оснице, Прага-восток

homify
homify
homify

Простым может показаться организация хранения под лестницей с помощью небольших и достаточно бюджетных тумб. В данном случае часть пространства была отделена гипсокартоном.

​Рабочее место и гардероб

Optimus DMI - Modular Bajo Escalera Loma Real , OPTIMUS DMI OPTIMUS DMI Прихожая, коридор и лестницыХранение ДСП Эффект древесины
OPTIMUS DMI

OPTIMUS DMI
OPTIMUS DMI
OPTIMUS DMI

В любой мебельной мастерской вам изготовят подобные системы конкретно для вашей лестницы. Вам нужно лишь пригласить профессионала для замеров и объяснить, что именно вам нужно.

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