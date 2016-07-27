10 идей для дизайна под лестницей

Есть еще один очень удобный вариант для использования пространства под лестницей – ящики, которые открываются от нажатия и позволяют оставить дизайн лестницы лаконичным и стильным. Рядом в такие модули может быть встроен и другой элемент – зеркало, шкаф-купе или даже холодильник (в самой высшей точке).