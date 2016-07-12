15 крошечных дизайнерских бассейнов

На маленький бюджет и для маленьких участков – крошечные, аккуратные и очень красивые дизайнерские бассейны ждут вас в нашей новой Книге Идей! Здесь вы найдете варианты в разных стилях и из разных материалов, один из которых наверняка придется вам по душе!
Кроме самого бассейна вам потребуется фильтрующий насос (от 20 тыс. рублей), хлоргенератор (от 10 тыс. рублей) и инструменты для чистки бассейна/робот-машина (от 10 тыс. рублей и за робот от 80 тыс. рублей). Средняя стоимость эксплуатации маленького бассейна в месяц – 3000 рублей, стандартного – 5000-6000 рублей в месяц. В эту цену включены услуги водоснабжения и слива, электричество для насоса и хлоргенератора, очистка.
Этот шикарный бассейн кубической формы создан специально для идеальной летней террасы! Он может быть установлен на любой ровный участок земли, так как уже имеет террасу-обрамление.
Маленький бассейн с обрамлением плиткой и этническим колоритом отлично смотрелся бы при небольшой даче, нужно лишь выбрать цвет и размер для бассейна и заказать его у профессиональной фирмы.
Этот шикарный бассейн-джакузи интегрирован в мощеную террасу прямо возле коттеджа в стиле модерн. Он отлично подходит как для игр детей, так и для отдыха взрослых!
Нежный цвет бланже в водах этого бассейна действует удивительно успокаивающе, особенно в контексте расположения на крыше небоскреба в мегаполисе.
Этот интересный бассейн имеет достаточно стандартный дизайн, но расположен… на крыше высотного монолитного здания в пентхаусе!
Композитный бассейн – это, если говорит упрощенно, пластиковая чаша. Ей нужно место для установки в грунт, оформление бортиков, которых она практических не имеет, терраса или мощеная площадка вокруг. Композитные бассейны с детской глубиной (45 см) стоят от 80 тыс. рублей, со взрослой глубиной (140 см) от 300 тыс. рублей и с плавательной глубиной (170-180 см) от 450 тыс. рублей.
На самом маленьком участке композитный бассейн смотрится все равно красиво плюс вы можете выбрать цвет покрытия, от которого зависит и цвет воды. В различных вариантах он может быть голубым, синим, бирюзовым, изумрудным, сверкающим синим, даже розовым.
Этот потрясающий сад в экстремально сухом климате буквально спасен этой лагуной с фонтанчиками! В оттенках Средиземного моря она смотрится просто удивительно прекрасно на фоне рыжей глины и известняка!
В средиземноморском, испанском колониальном, арабском и мавританском стиле мы можем встретить особенный вид бассейнов, которые идеально вписываются в атмосферу колоритного внутреннего дворика. Обычно они созданы на основе бетона или глиняной структуры, имеют изумрудные оттенки воды и шикарную дополнительную подсветку. Площадь таких лагун по поверхности – не более 10 кв. метров!
В таких стилях, как австралийский минимализм или модерн, вы можете часто встретить использование декоративных бассейнов-водоемов. Обычно они имеют небольшую глубину (80 см), вытянутую форму и расположены прямо у террасы или мощеной площадки. В них все равно можно плавать, но выглядят они, как декоративные.
Этот потрясающий бассейн со сверкающей лазурной водой и отделкой мозаикой идеально вписался в интерьер русской бани! Он эффектно дополняет натуральную древесину и смотрится просто волшебно!
Еще один потрясающий вариант мини-бассейна – джакузи в летнем домике, в зоне отдыха. Рядом может располагаться сауна или хамам, душевые и тренажерный зал, а джакузи расположена в комнате отдыха, рядом с шезлонгами, баром и зоной TV.
Этот шикарный бассейн на крыше пентхауса с видом на залив с яхтами выполнен из современного композитного материала. Он легкий и подходит для монтажа на крыше любого типа, а терраса вокруг красиво его обрамляет.
Интересный вариант бассейной чаши можно встретить в портфолио шведской фирмы SKARGARDS HOT TUBS. Они занимаются продажей и установкой потрясающих люксовых бассейнов, которые могут вместить до 6 человек одновременно. Стоимость – от 170 до 300 тыс. рублей. Вода подогревается в такой ванне на… дровах!
Необычная форма этого маленького бассейна делает его даже более эффектным, чем обычные варианты плавательного размера, а реализованный эффект водопада смотрится и вовсе фантастично!
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