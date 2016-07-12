15 крошечных дизайнерских бассейнов

На маленький бюджет и для маленьких участков – крошечные, аккуратные и очень красивые дизайнерские бассейны ждут вас в нашей новой Книге Идей! Здесь вы найдете варианты в разных стилях и из разных материалов, один из которых наверняка придется вам по душе!

Кроме самого бассейна вам потребуется фильтрующий насос (от 20 тыс. рублей), хлоргенератор (от 10 тыс. рублей) и инструменты для чистки бассейна/робот-машина (от 10 тыс. рублей и за робот от 80 тыс. рублей). Средняя стоимость эксплуатации маленького бассейна в месяц – 3000 рублей, стандартного – 5000-6000 рублей в месяц. В эту цену включены услуги водоснабжения и слива, электричество для насоса и хлоргенератора, очистка.