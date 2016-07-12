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15 крошечных дизайнерских бассейнов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca Бассейн в стиле минимализм
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На маленький бюджет и для маленьких участков – крошечные, аккуратные и очень красивые дизайнерские бассейны ждут вас в нашей новой Книге Идей! Здесь вы найдете варианты в разных стилях и из разных материалов, один из которых наверняка придется вам по душе!

Кроме самого бассейна вам потребуется фильтрующий насос (от 20 тыс. рублей), хлоргенератор (от 10 тыс. рублей) и инструменты для чистки бассейна/робот-машина (от 10 тыс. рублей и за робот от 80 тыс. рублей). Средняя стоимость эксплуатации маленького бассейна в месяц – 3000 рублей, стандартного – 5000-6000 рублей в месяц. В эту цену включены услуги водоснабжения и слива, электричество для насоса и хлоргенератора, очистка.

​Минимализм в кубе

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный бассейн кубической формы создан специально для идеальной летней террасы! Он может быть установлен на любой ровный участок земли, так как уже имеет террасу-обрамление.

Мини-бассейн

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейны в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Маленький бассейн с обрамлением плиткой и этническим колоритом отлично смотрелся бы при небольшой даче, нужно лишь выбрать цвет и размер для бассейна и заказать его у профессиональной фирмы.

​Джакузи в стиле модерн

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG Сад Бассейны и водоемы
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

Этот шикарный бассейн-джакузи интегрирован в мощеную террасу прямо возле коттеджа в стиле модерн. Он отлично подходит как для игр детей, так и для отдыха взрослых!

​В пентхаусе

homify Бассейн в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Нежный цвет бланже в водах этого бассейна действует удивительно успокаивающе, особенно в контексте расположения на крыше небоскреба в мегаполисе.

​Бассейн на крыше

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Бассейн
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Этот интересный бассейн имеет достаточно стандартный дизайн, но расположен… на крыше высотного монолитного здания в пентхаусе!

​Композитный бассейн

Casa AP+VP, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Бассейн в стиле модерн
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Композитный бассейн – это, если говорит упрощенно, пластиковая чаша. Ей нужно место для установки в грунт, оформление бортиков, которых она практических не имеет, терраса или мощеная площадка вокруг. Композитные бассейны с детской глубиной (45 см) стоят от 80 тыс. рублей, со взрослой глубиной (140 см) от 300 тыс. рублей и с плавательной глубиной (170-180 см) от 450 тыс. рублей.

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​Композитный бассейн для дачи

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Бассейн в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

На самом маленьком участке композитный бассейн смотрится все равно красиво плюс вы можете выбрать цвет покрытия, от которого зависит и цвет воды. В различных вариантах он может быть голубым, синим, бирюзовым, изумрудным, сверкающим синим, даже розовым.

​Мексиканская ривьера

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Бассейн в стиле модерн
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Этот потрясающий сад в экстремально сухом климате буквально спасен этой лагуной с фонтанчиками! В оттенках Средиземного моря она смотрится просто удивительно прекрасно на фоне рыжей глины и известняка!

Дизайнерская лагуна

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

В средиземноморском, испанском колониальном, арабском и мавританском стиле мы можем встретить особенный вид бассейнов, которые идеально вписываются в атмосферу колоритного внутреннего дворика. Обычно они созданы на основе бетона или глиняной структуры, имеют изумрудные оттенки воды и шикарную дополнительную подсветку. Площадь таких лагун по поверхности – не более 10 кв. метров!

​Декоративный бассейн

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca Бассейн в стиле минимализм
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

В таких стилях, как австралийский минимализм или модерн, вы можете часто встретить использование декоративных бассейнов-водоемов. Обычно они имеют небольшую глубину (80 см), вытянутую форму и расположены прямо у террасы или мощеной площадки. В них все равно можно плавать, но выглядят они, как декоративные.

​Бассейн в русской бане

Русская народная банька , Samarina projects Samarina projects Бассейн в рустикальном стиле
Samarina projects

Русская народная банька

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Этот потрясающий бассейн со сверкающей лазурной водой и отделкой мозаикой идеально вписался в интерьер русской бани! Он эффектно дополняет натуральную древесину и смотрится просто волшебно!

​Джакузи в летнем домике

Casa Herrero | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Бассейн в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Casa Herrero | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Еще один потрясающий вариант мини-бассейна – джакузи в летнем домике, в зоне отдыха. Рядом может располагаться сауна или хамам, душевые и тренажерный зал, а джакузи расположена в комнате отдыха, рядом с шезлонгами, баром и зоной TV.

​Бассейн на крыше

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment Бассейн
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

Этот шикарный бассейн на крыше пентхауса с видом на залив с яхтами выполнен из современного композитного материала. Он легкий и подходит для монтажа на крыше любого типа, а терраса вокруг красиво его обрамляет.

​Скандинавский бассейн

Skargards Rojal - Der luxuriöse Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland Бассейн
Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland

Интересный вариант бассейной чаши можно встретить в портфолио шведской фирмы SKARGARDS HOT TUBS. Они занимаются продажей и установкой потрясающих люксовых бассейнов, которые могут вместить до 6 человек одновременно. Стоимость – от 170 до 300 тыс. рублей. Вода подогревается в такой ванне на… дровах!

​Нестандартный бассейн с водопадом

Casa GB, Marcia Joly Paisagismo Marcia Joly Paisagismo Бассейн в стиле модерн
Marcia Joly Paisagismo

Marcia Joly Paisagismo
Marcia Joly Paisagismo
Marcia Joly Paisagismo

Необычная форма этого маленького бассейна делает его даже более эффектным, чем обычные варианты плавательного размера, а реализованный эффект водопада смотрится и вовсе фантастично!

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