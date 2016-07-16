TOП – 10 идей дизайна современного фасада

Ищите хорошую идею для отделки фасадов коттеджа? Хотите, чтобы ваш дом был дизайнерским и красивым? Тогда вам стоит внимательно просмотреть все варианты, представленные в статье, и определиться – что же вам нравится в дизайне домов, какой стиль и какие оттенки, фактуры и материалы. Так вы станете на шаг ближе к воплощению мечты о своем идеальном доме.
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Потрясающая комбинация из натурального темного дерева и декоративного камня всегда смотрится выигрышно – как в люксовом, так и в бюджетном проекте. Помогает подчеркнуть различия рельефов подсветка, геометричные растения, правильно подобранный дополнительный материал для отделки (для боковых фасадов, дорожки или подшивки крыши).
Еще один вариант оформления современного фасада в похожем стиле использует совсем другие материалы. Деревянными тут являются окна и двери, большая часть фасада просто оштукатурена, а парадный фасад оформлен керамической плиткой под камень – очень эффектно!
Следующий вариант оформления подразумевает плиты натурального камня для колонн и отделку фасадов деревянными реечными панелями. Большую роль в дизайн-проекте играют и деревянные колонны, окна и двери. Многие мелкие детали здесь тоже оштукатурены.
Потрясающий проект вертикального озеленения парадного фасада может сделать ваш дом самым эффектным на улице. Такой проект реализовать достаточно просто, ведь вам нужен простой фасад без отделки и профессионалы, которые превратят его в тропический сад.
Очень популярным вариантом в отделке загородного дома является декоративный кирпич разных оттенков (часто – приглушенных, а не ярких, как в оригинале), который комбинируется со штукатуркой под покраску, декоративными панелями под дерево или с камнем.
Декоративные деревянные панели могут и сыграть соло в дизайне фасадов, как в этом эффектном проекте коттеджа в скандинавском стиле. Комбинируя их с обширным панорамным остеклением и подсветкой, вы можете добиться потрясающих результатов.
Мы можете обдумать и идею отделки фасадов декоративными панелями различных типов – с имитацией железа, различных типов камня и пород древесины. Есть панели, которые создают различные эффекты – блестят на солнце, делают дом на вид «мягким» или «резиновым», как на фотографии выше, или являются глянцевыми.
В этом удивительном проекте коттеджа мы видим сочетание всего лишь трех материалов – стекла, штукатурки и натурального камня. Стильный брутализм проекта отлично служит семье в создании образа «Мой дом – моя крепость».
Для современного проекта с панорамным, а иногда даже почти сплошным остеклением одного из фасадов очень популярно оформление экстерьера просто штукатуркой под покраску. Фокусной точкой тогда становятся рамы остекления, иногда – пара декоративных элементов у парадного входа.
Еще один вариант отделки коттеджа наверняка понравится тем, кто любит традиционность. Здесь была использована кровля под черепицу, белые оштукатуренные фасады и кирпич в зоне «башенки», который имитирует старый кирпич с сильным рельефом и даже… сколами! В таком варианте простой коттедж сразу становится более основательным, более европейским.
Удачи вам в строительстве и отделке собственного коттеджа!
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