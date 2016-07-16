TOП – 10 идей дизайна современного фасада

Ищите хорошую идею для отделки фасадов коттеджа? Хотите, чтобы ваш дом был дизайнерским и красивым? Тогда вам стоит внимательно просмотреть все варианты, представленные в статье, и определиться – что же вам нравится в дизайне домов, какой стиль и какие оттенки, фактуры и материалы. Так вы станете на шаг ближе к воплощению мечты о своем идеальном доме.

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