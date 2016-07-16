Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

TOП – 10 идей дизайна современного фасада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле Дерево
Loading admin actions …

Ищите хорошую идею для отделки фасадов коттеджа? Хотите, чтобы ваш дом был дизайнерским и красивым? Тогда вам стоит внимательно просмотреть все варианты, представленные в статье, и определиться – что же вам нравится в дизайне домов, какой стиль и какие оттенки, фактуры и материалы. Так вы станете на шаг ближе к воплощению мечты о своем идеальном доме.

Если у вас возникнут какие либо вопросы, вы можете задать их в комментариях или на Форуме. Сообщество homify каждый день ищет и находит решение многих задач, связанных со строительством, архитектурой и дизайном интерьера. Стать его частью и собирать собственные Книги Идей вы сможете после регистрации.

​Сказка в стиле шале

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura Дома в стиле модерн
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Потрясающая комбинация из натурального темного дерева и декоративного камня всегда смотрится выигрышно – как в люксовом, так и в бюджетном проекте. Помогает подчеркнуть различия рельефов подсветка, геометричные растения, правильно подобранный дополнительный материал для отделки (для боковых фасадов, дорожки или подшивки крыши).

​Современный модерн

VIVIENDA EN LAS ROZAS (MADRID), VALVERDE ARQUITECTOS VALVERDE ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VALVERDE ARQUITECTOS

VALVERDE ARQUITECTOS
VALVERDE ARQUITECTOS
VALVERDE ARQUITECTOS

Еще один вариант оформления современного фасада в похожем стиле использует совсем другие материалы. Деревянными тут являются окна и двери, большая часть фасада просто оштукатурена, а парадный фасад оформлен керамической плиткой под камень – очень эффектно!

​Удачная комбинация

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Дома в тропическом стиле
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Следующий вариант оформления подразумевает плиты натурального камня для колонн и отделку фасадов деревянными реечными панелями. Большую роль в дизайн-проекте играют и деревянные колонны, окна и двери. Многие мелкие детали здесь тоже оштукатурены.

Вертикальное озеленение

Végétaux naturels - Façade végétalisée / Mur végétal extérieur, Vertical Flore Vertical Flore Дома в стиле кантри
Vertical Flore

Vertical Flore
Vertical Flore
Vertical Flore

Потрясающий проект вертикального озеленения парадного фасада может сделать ваш дом самым эффектным на улице. Такой проект реализовать достаточно просто, ведь вам нужен простой фасад без отделки и профессионалы, которые превратят его в тропический сад.

​Кирпичная отделка

Venus house BOOS architects Дома в стиле кантри Кирпичи Коричневый дом,каменный дом,кирпичный дом,кирпич,архитектор,боос,boos,boos architects,райт,известняк
BOOS architects

Venus house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Очень популярным вариантом в отделке загородного дома является декоративный кирпич разных оттенков (часто – приглушенных, а не ярких, как в оригинале), который комбинируется со штукатуркой под покраску, декоративными панелями под дерево или с камнем.

​Деревянные панели

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле Дерево
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Декоративные деревянные панели могут и сыграть соло в дизайне фасадов, как в этом эффектном проекте коттеджа в скандинавском стиле. Комбинируя их с обширным панорамным остеклением и подсветкой, вы можете добиться потрясающих результатов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Декоративные панели

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Мы можете обдумать и идею отделки фасадов декоративными панелями различных типов – с имитацией железа, различных типов камня и пород древесины. Есть панели, которые создают различные эффекты – блестят на солнце, делают дом на вид «мягким» или «резиновым», как на фотографии выше, или являются глянцевыми.

​Футуризм пригорода

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Дома в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

В этом удивительном проекте коттеджа мы видим сочетание всего лишь трех материалов – стекла, штукатурки и натурального камня. Стильный брутализм проекта отлично служит семье в создании образа «Мой дом – моя крепость».

​Минимализм с шиком

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Для современного проекта с панорамным, а иногда даже почти сплошным остеклением одного из фасадов очень популярно оформление экстерьера просто штукатуркой под покраску. Фокусной точкой тогда становятся рамы остекления, иногда – пара декоративных элементов у парадного входа.

​Европейский стиль

Design of the townhouse in Nizbor, Czech Republic Filipenka architect Загородные дома Кирпичи Белый architecture,house,terracedhouse,exterior,living,architektura,bydleni,exterier,townhouse,nizbor,architecturelovers,architektpraha,architectinprague
Filipenka architect

Design of the townhouse in Nizbor, Czech Republic

Filipenka architect
Filipenka architect
Filipenka architect

Еще один вариант отделки коттеджа наверняка понравится тем, кто любит традиционность. Здесь была использована кровля под черепицу, белые оштукатуренные фасады и кирпич в зоне «башенки», который имитирует старый кирпич с сильным рельефом и даже… сколами! В таком варианте простой коттедж сразу становится более основательным, более европейским.

Удачи вам в строительстве и отделке собственного коттеджа!

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

Солнечный энергоэффективный дом в Ростове-на-Дону
А вы какой хотите сделать фасад для своего дома?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо