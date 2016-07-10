До и После: Преображение кухни по-царски!

Кухня в коттедже – настоящее сердце всего дома! Здесь вы начинаете свой день, разговариваете о будущих делах, делитесь своими мыслями. Как и завтрак является главным приемом пищи за день, кухня является точкой отсчета, по которой легко можно определить статус вашего дома.

Так, новые владельцы этого коттеджа наняли профессионалов из студии SOMOS ARQUITECTURA, чтобы они преобразовали пространство старой кухни.

Неоклассика, приправленная нежной ванилью и украшенная позолотой – именно так эта кухня стала образцом стиля и хорошего вкуса.