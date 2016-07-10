До и После: Преображение кухни по-царски!

Кухня в коттедже – настоящее сердце всего дома! Здесь вы начинаете свой день, разговариваете о будущих делах, делитесь своими мыслями. Как и завтрак является главным приемом пищи за день, кухня является точкой отсчета, по которой легко можно определить статус вашего дома.
Так, новые владельцы этого коттеджа наняли профессионалов из студии SOMOS ARQUITECTURA, чтобы они преобразовали пространство старой кухни.
Неоклассика, приправленная нежной ванилью и украшенная позолотой – именно так эта кухня стала образцом стиля и хорошего вкуса.
Перед тем, как приняться за создание нового, в каждом интерьере происходит удаление старых деталей. Окна, двери, полы и потолки, все материалы отделки, часть коммуникаций, иногда даже часть стен и потолок демонтируются, чтобы освободить дорогу новым свершениям.
Классический американский стиль, как никакой другой, позволяет сочетать колоритные традиции различных культур, современную комфортабельность и крупноформатный размер. Здесь, на этой новой американской кухне, мы найдем такие удобные детали как кухонный остров, барную стойку, поставленный в декоративную нишу холодильник и даже две раковины – отдельно для посуды и овощей.
В итоге владельцы дома получили кухню своей мечты – большую, очень удобную, с функциональными зонами по периметру и островом для нарезки и сервировки. Такая комбинация чрезвычайно рациональна для дома, в котором часто готовят.
В дизайне вытяжки использованы классические декоративные элементы. Красивые верхние шкафчики с буфетными дверцами имеют подсветку удивительного золотистого оттенка. Слева на фотографии выше – винный бокс для 12 бутылок, а над холодильником есть еще один модуль для хранения с парой дверей.
Особенного внимания заслуживает гарнитур. В классический дизайн фасадов были добавлены прямоугольные колонны с красивым декором, которые слегка выступают на уровне пола из внешней линии мебели – изящно и очень красиво!
Столешница на этой кухней выполнена из композитного камня. На фотографии выше – две раковины, обе из которых расположены возле окон. Верхние модули хранения в этой части кухни стоят прямо на столешнице, все это вполне соответствует американскому стилю в дизайне кухни.
Отдельно стоит посмотреть и на дизайн узкой барной стойки, которая является декоративной и не предназначена непосредственно для создания зоны бара. Здесь – лишь декоративная полочка для кулинарных книг и небольшой буфет для крепких алкогольных напитков.
В дизайне интерьера была использована керамическая плитка под камень с глянцевыми эффектом, ей же оформлено и пространство между мебелью и полом.
На этой очень удобной кухне есть даже дополнительный модуль для микроволновки – она красиво встроена в нишу благодаря эксклюзивному проекту. Маленькие ящички, как здесь, так и по всей кухне, позволяют комфортабельно расположить все мелкие детали на кухне, которых постоянно слишком много.
Так, эта кухня из ничего превратилась в оазис красоты и счастливой семейной жизни в пригороде. Если вы хотите посмотреть на дизайн других потрясающе красивых кухонь, вам следует зайти в соответствующий раздел на homify. Если у вас есть комментарии по поводу этого проекта, вы можете оставить их ниже, а на форуме можно задать любой вопрос по поводу ремонта и дизайна вашей собственной кухни – выложить план, попросить совета.
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— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;