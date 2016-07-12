Идеальное место для отдыха прямо у вас дома! Оно поможет вам провести потрясающие выходные или даже отпраздновать день рождения по высшему разряду! В этой статье мы представляем для вас сауны и бани от фирмы URBAN WOOD, которая подходит к своему делу в формате технологичного 21-ого века.
Эти сауны и бани премиум-класса созданы из дерева отборных пород, имеют современный дизайн, удобную и уникальную форму и смотрятся просто шикарно!
Еще одна шикарная сауна в современном стиле имеет закругленные линии полков и подспинников, интегрированную нишу для воды для умывания и стильную подсветку в несколько уровней. Одна из них начинается в зоне, оформленной мозаикой возле печи-каменки. Другая находится вдоль полков и интегрирована в древесину. Еще два уровня подсветки украшают подспинник сверху и снизу.
Такая сауна по комплектации идеально подходит для большой семьи с детьми – она удобна и просторна и имеет отличную планировку для бесед.
Начинаем мы с обзора традиционной угловой сауны в современном стиле. Она имеет приятные дополнения для комфортабельного отдыха и функционального использования каждого квадратного сантиметра. Например, здесь есть специальные ниши для того, чтобы разложить локти сидя и предусмотрен подспинник, позволяющий беречь нежную кожу спины от горячих стен. Мягкие плавные линии позволяют сделать дизайн очень привлекательным для расслабления.
Данный проект идеально подходит для сухих саун, саун с парогенератором (БИО) и бань с дровяной печью. Минимальные размеры для установки – 1,6 на 1,6 метра.
Закругления элементов и защитные решётки между ярусами делают кабину максимально безопасной для семейного пользования с маленькими детьми.
Предлагаемые фирмой-производителем породы дерева, чёрная ольха и белоснежная осина, являются очень заманчивыми решениями. По желанию клиента можно построить сауну-кабину или парную из других пород дерева.
Концепт сауна ErGO – это настоящий триумф минимализма в дизайне современных саун! Она безусловно является прекрасным примером ультра-комфортабельной сауны на двоих. Кроме того, она создана из гнуто-клееных деталей, которые обеспечивают максимальное удобство и эко-подход. Сверхэргономичные дизайнерские полки, печь с парогенератором скрытого типа и интегрированное освещение делают такую сауну просто потрясающей!
Определенная эксклюзивная форма деревянного полка будет создана специально под вашу комплекцию, поэтому вам будет максимально комфортно проводить здесь теплые выходные! Интерьер сауны оформлен с помощью широких трехслойных деревянных панелей.
Возвращаясь к дизайнерской Cornera с другого ракурса, спешим добавить, что любая из предложенных дизайнерских саун в этой статье отлично подойдет под любой стиль в интерьере загородного дома.
Эта потрясающая сауна идеально подходит для современного интерьера! Выполненная в формате кабины, она имеет функцию инфракрасного прогревания и оттого может считаться ультра-технологичной. Полки и подспинник имеют комфортабельную и эксклюзивную форму, которая позволит ощутить неповторимое удобство людям любой комплекции, ведь все линии дизайна повторяют изгибы вашего тела.
Дизайн этой кабины может быть специально подобран под ваш конкретный интерьер. Существует лишь минимально допустимый размер кабины – 90 на 90 сантиметров. Рядом всегда обустраивается зона для отдыха, душ или ванная в стиле SPA.
Благодаря дизайнерскому подходу и помощи медицинских специалистов форма каждой линии сауны позволяет долго находиться внутри, не ощущая усталости или дискомфорта. Именно такая сауна нужна для тех, кто любит проводить в тишине, тепле и покое много времени.
Дизайнерская студия предлагает сауны из отборных пород дерева экстра-класса, такие как черная ольха и белоснежная осина. Возможна и реализация из других пород дерева.
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