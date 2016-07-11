​Классический аристократичный коттедж

Классическая роскошь, благородные оттенки, шикарные ткани и вековые традиции… Все это делает этот коттедж просто потрясающим местом для жизни.

Студия архитектуры и дизайна OLGA&MARK LDA реализовала данный проект на вдохновении европейскими особняками. В них всегда царит атмосфера сдержанного благородства и эффектного изобилия.

Каждая комната этого дома представляет собой место для жизни на комфортабельном уровне, с любовью как к классике, так и к современной технике и удобствам.