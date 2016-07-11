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​Классический аристократичный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Гостиная в стиле модерн
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Классическая роскошь, благородные оттенки, шикарные ткани и вековые традиции… Все это делает этот коттедж просто потрясающим местом для жизни.

Студия архитектуры и дизайна OLGA&MARK LDA реализовала данный проект на вдохновении европейскими особняками. В них всегда царит атмосфера сдержанного благородства и эффектного изобилия.

Каждая комната этого дома представляет собой место для жизни на комфортабельном уровне, с любовью как к классике, так и к современной технике и удобствам.

​Беседка

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Балкон и терраса в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

В саду мы найдем интересную беседку в стиле минимализм, оформленную темным деревом и коваными светильниками. На ней расположен мангал, есть место и для столовой, и для игр детей.

​Дизайн гостиной

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Гостиная в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Потрясающая гостиная с высокими окнами, классическими шторами и большим каминным порталом, который оформлен натуральным камнем, выглядит идеальным местом для семейного отдыха. Камин имеет кованый экран с растительным орнаментом с позолотой, а изящный комплект мягкой мебели выполнен в оливково-кремовых тонах.

Еще более эффектной в этом интерьере является люстра. Составленная из цветного хрусталя в классической форме, она смотрится идеально в этой гостиной, полной английского шарма.

​Современная отделка

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Кухня в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Если вы присмотритесь к архитектурной части проекта, то найдете здесь очень большие окна (в том числе – распашные от пола до потолка с выходом на террасу), современную отделку и качественные материалы.

​Дизайн кухни

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Кухня в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Роскошная кухня в стиле рококо выглядит действительно по-царски! Она не имеет изогнутых, будто льющихся как карамель линий, как в стиле ар-нуво, а благодаря бело-золотой цветовой гамме смотрится почти как дворцовая!

Барная стойка при этом – атрибут современной кухни – здесь присутствует и стоит в самом центре комнаты. Барная столешница оформлена стеклом, а кухонный фартук выложен мозаикой. Справа вы найдете изящный модуль небольшого буфета для хранения семейного хрусталя , слева от него – встроенные микроволновка и духовка.

​Восточная гостиная

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Винный погреб в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

На манер европейских особняков в этом доме есть и специальная восточная гостиная с элементами азиатского дизайна. Рядом с ней, на том же цокольном этаже, находится винный погреб, а все пространство предназначено для отдыха в кругу друзей.

Потрясающая лестница в этом проекте выполнена в ванильной цветовой гамме в стиле ар-нуво. Она как раз имеет те самые, льющиеся карамелью элементы декора, за которые многие обожают данный стиль.

​Главная спальня

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Спальня в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

В главной спальне мы найдем потрясающую лепнину на стенах, будто невесомые классические прикроватные тумбочки, отдельную зону для отдыха, ванную комнату и гардеробную.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Ванная комната в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

В стильной ванной комнате есть круглая ванна с гидромассажем, акцентная стена «под малахит» и подсветка на потолке, встроенную в нишу для ванной чаши.

​Мансарда для балерины

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Медиа комната в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

На мансардном этаже здания мы найдем студию для дочери владельцев. Здесь – софиты, зеркальная отделка одной из стен и простор позволяют девушке заниматься любимым делом в любое удобное для нее время.

​Витражи на лестнице

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Окна и двери в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Удивительные витражи в форме виноградных лоз мы нашли на лестничном холле. Они позволяют поддержать атмосферу аристократичного особняка самым удивительным образом, создавая игру света и тени в солнечный день.

​Прачечная на цоколе

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Отдельного внимания заслуживает и бытовая зона на цокольном этаже, реализованная в формате прачечной и кладовой. Рационально расположенные модули позволяют прислуге не нарушать приватность хозяев и при этом – эффективно заниматься своей работой.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

Уникальный дом для отдыха на воде
А вам понравились витражи на лестнице?

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