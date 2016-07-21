До и После: Редизайн избы из 60 метров в 120!

Кто бы мог подумать, что из деревянной избы получится столь интересный двухэтажный коттедж в стиле рустик! Давайте вместе посмотрим на то, как студия OLGA&MARK LDA реализовала данный проект на площади всего лишь в 120 кв. метров в двух этажах!
Изначально дом имел площадь в 60 кв. метров и не утепленную, неблагоустроенную мансарду, но с достаточно высокими потолками, чтобы сделать из нее второй этаж со спальнями.
Слева мы видим изначальное состояние кухни, справа – после ремонта. Потолок был покрашен, проведена вентиляция, отопление и электричество. Часть стен были оформлены декоративным камнем, полы – керамической плиткой с системой «теплого пола». Некоторые части стен (там, где сруб был толще и привлекательнее) были оставлены оригинальными, лишь покрыты защищающими растворами.
Слева на фотографии вы можете видеть старый проход на чердак, где после ремонта располагаются две красивые спальни.
Отопление в доме организовано с помощью водяных радиаторов с подключением к котлу (газ или электричество). В интерьере все радиаторы спрятаны за декоративными экранами.
На этих двух фотографиях мы видим, что кухня бывшей избы преобразилась в шикарную кухню в стиле итальянского шале. Темная порода древесины отлично подходит для того, чтобы интерьер в стиле рустик стал более благородным и значительным. Справа – барная стойка на четверых, очень удобная для завтраков и легких перекусов.
Так, из комнаты в маленькой избе получилась потрясающая кухня современного формата, с большими столешницами, стильными фасадами и встроенной подсветкой.
Гостиная располагается недалеко от кухни и имеет камин. В варианте «После» радиатор спрятан за декоративным экраном под подоконником, размер окна увеличен, а в формате гостиной реализовано двусветное освещение. Здесь же создан и лестничный холл с балконом на втором этаже.
Камин был покрашен в белый и оформлен в бело-серой цветовой гамме. Такой вариант лучше подходит для современного дома в стиле шале. Первый вариант (кирпичный) больше соответствует кантри-интерьерам.
Поднимаясь наверх, теперь мы попадаем в шикарную зону внутреннего балкончика, оформленную в стиле шале. Справа распашные двери ведут в главную спальню, слева находится спальня и ванная комната.
Сверху гостиная после ремонта выглядит очень привлекательно – выбранный комплект мягкой мебели отлично вписался в интерьер в стиле современного шале.
С этого ракурса хорошо виден формат керамической плитки под дерево, использованный в проекте. Смотрится он очень натурально и естественно и отлично подходит под атмосферу шале.
Главная спальня имеет светлую отделку, красивую лампу в стиле Тиффани и очень аккуратно оформленные потолки в бежевом цвете.
Распашные двери в будущем будут красиво оформлены с помощью ткани, здесь будет царить атмосфера настоящего люксового шале, с темным и эффектным текстилем.
Ниже вы увидите и детскую, тоже расположенную на мансарде. Площадь спален – около 16 и 14 кв. метров, рядом есть общая ванная комната.
Вторая спальня (детская) имеет похожий интерьер, в процессе редизайна она была утеплена и теперь может считаться полностью жилым помещением. Потолки в ней такие же, что в и главной спальне. Светлый цвет, нейтральный и нежный, идеальный для стиля рустик или шале, позволяет сгармонизировать избыток рыжих и коричневых элементов в дизайне.
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— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;