До и После: Редизайн избы из 60 метров в 120!

Кто бы мог подумать, что из деревянной избы получится столь интересный двухэтажный коттедж в стиле рустик! Давайте вместе посмотрим на то, как студия OLGA&MARK LDA реализовала данный проект на площади всего лишь в 120 кв. метров в двух этажах!

Изначально дом имел площадь в 60 кв. метров и не утепленную, неблагоустроенную мансарду, но с достаточно высокими потолками, чтобы сделать из нее второй этаж со спальнями.