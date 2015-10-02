Стоит ли стеклить балкон? В данной статье мы подробно рассмотрим этот вопрос и поможем понять, какой вид остекления более надежен и прочен.
Комбинированное остекление означает сочетание при изготовлении рамы двух разных материалов. Могут использоваться самые различные сочетания, например, пластик и дерево, алюминий и дерево. Например, в качестве основы берут деревянную раму, а отделку с внешней стороны делают из алюминия. Благодаря таким комбинированиям можно использовать лучшие качества материалов.
Многие задаются таким вопросом, стоит ли стеклить балкон? Благодаря остеклению можно придать обыкновенной квартире в городе совершенно новые характеристики. Например, если выбрать теплое остекление балкона, то там можно создать зимний сад или небольшую, но уютную комнату. Также весомым преимуществом является то, что при остеклении повышается температура в помещении, появляется защита от ветра, снега и дождя. Если балкон остеклить пластиковыми окнами с герметичными стеклопакетами, то зимняя стужа не сможет пробраться в помещение вообще. Именно поэтому горожане все чаще предпочитают остеклять балкон или лоджию. Ведь с помощью этого можно получить дополнительную комнату и использовать ее для самых разных целей. Например, некоторые делают из нее зимний сад, другие же специалисты обустраивают там спальню, помещение для отдыха или же рабочий кабинет.
Стоит ли стеклить балкон холодным способом? Этот метод подразумевает установку рамы, в которую вставляют стекло. Конечно, у такого способа есть свои преимущества – это долговечность, высокое качество, бюджетный вариант остекления, окна удобные. Еще к холодному типу остекления относят раздвижные алюминиевые системы. Такая конструкция удобная, простая в использовании. Она сможет прослужить долго, так как алюминий устойчив к атмосферным воздействиям, он достаточно легок и долговечен. Ее легко мыть и просто ремонтировать. Обычно для профиля из алюминия применяют окраску под дерево или различные расцветки пластика. Благодаря раздвижной конструкции можно увеличить полезное пространство балкона.
Как только производят предварительные замеры, из алюминиевого профиля делают каркасные рамы. В них затем вставляют стекла, имеющие толщину от пяти миллиметров. Также часто в таких случаях делают выносной подоконник, что позволяет сэкономить место, такое решение особенно актуально при наличии небольшого балкона. Преимущество такого балкона – низкая стоимость, относительная герметичность, эстетичный вид, огнестойкость, высокая прочность, долгий срок службы, защита от пыли и шума. Холодное остекление подойдет для лоджий и балконов любого типа. Есть возможность установки обогревателей и различных теплоизоляционных материалов. Также у этого способа есть и минусы. К примеру, высокий уровень теплопотерь. Это означает, что в холодное время года на балконе будет достаточно прохладно, то есть уже нельзя будет размещать цветы в горшках, устраивать посиделки с гостями. Холодные системы не предполагают установку стеклопакетов, поэтому если вы захотите в будущем теплое остекление, то понадобится заменить данную систему.
Немалой популярностью пользуется евроостекление. Этот метод более надежный и качественный, но и цена более высокая. При этом методе устанавливают импортный оконный профиль, монтируют стеклопакеты и производят герметизацию внешних стыков, которая в свою очередь улучшает в помещении теплоизоляцию.
Если балкон вам нужен в качестве рабочего кабинета или дополнительной уютной комнаты, то следует выбрать теплое остекление. Даже в зимнее время вы сможете использовать это дополнительное пространство, так как оно будет устойчиво к любым погодным условиям, в нем будет максимально комфортно. К плюсам теплого остекления относят низкий уровень теплопотерь, прочные и долговечные конструкции, высокая шумо- и звукоизоляция, возможность применения переносных обогревателей внутри балкона или лоджии при необходимости, установка любого количества камер стеклопакетов, возможность в любой момент заменить холодное остекление на теплое. В минусы входят такие показатели, как снижение светового потока, высокая стоимость, уменьшение полезной площади помещения (особенно если будут использоваться объемные утеплители), наличие массивных рам, утяжеляющих конструкцию.
Остекление посредством пластиковых окон является наиболее распространенным видом остекления. Оно позволяет получить по-настоящему уютную и теплую комнату. С наружной части балкона или лоджии выполняют гидроизоляцию, предотвращающую накопление влаги. Также делается пароизоляция для снижения концентрации водяных паров, утепляются простенки под рамой окон, граничащих с улицей. Пластиковая раздвижная конструкция похожа на алюминиевое раздвижное остекление, но имеет лучшую теплоизоляцию, поскольку пластик проводит тепло хуже, чем алюминий. Максимально теплой комнаты вы не получите, но зимой будет вполне комфортно там находиться.
Стоит ли стеклить балкон деревянными окнами? Этот метод довольно-таки часто применяется. Чтобы увеличить срок службы деревянных окон, следует их покрыть акриловыми красками. Для завершающей стадии обработки деревянной конструкции применяют атмосфероустойчивый лак. К преимуществам остекления деревянными окнами относят низкую теплопроводность, низкую стоимость, эстетичный внешний вид, экологическую чистоту. Но есть и свои недостатки. Например, маленький срок службы, сильная подверженность к влиянию атмосферных явлений, необходимость проведения периодической обработки.
В безрамном методе используют конструкцию рам, которые открываются в двух плоскостях. Таким образом, конструкция сочетает в себе свойства и створчатой, и раздвижной системы. В данной конструкции плоскость рамы движется параллельно и открывается, как обычная створка. В связи с этим система требует абсолютной параллельности плоскостей. Монтаж из-за этого выполняется с некоторыми сложностями, его стоимость соответственно увеличивается. Благодаря безрамному методу обеспечивается панорамный вид, хорошая освещенность, визуальная легкость конструкции, имеется возможность открыть балкон полностью, что удобно в теплое время года, створки доступны для мытья.
Стоит ли стеклить балкон методом “троллейбусных окон”? При данном методе конструкция делается из железа и закрепляется она на балконе при помощи сварки. Закругленные стекла окантовываются резиновыми уплотнителями. Конструкция отличается прочностью, но у нее есть свои недостатки. Со временем железо начинает ржаветь, потом его нужно шкурить и красить. Тепло при таком остеклении держится не очень хорошо, также остекление достаточно темное. Снаружи внешний вид может быть красивым, но изнутри он не совсем эстетичный.
Таким образом, отвечая на вопрос о том, стоит ли стеклить балкон, мы скажем на это утвердительное “да”. Важно выбрать наиболее подходящий для вас способ остекления. Для этого тщательно ознакомьтесь с каждым из них, оцените все их плюсы и минусы и сделайте свой выбор. Не забывайте, что иногда лучше выложить большую сумму и получить качественную услугу, чем сэкономить и получить хлипкую конструкцию.