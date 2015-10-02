Стоит ли стеклить балкон холодным способом? Этот метод подразумевает установку рамы, в которую вставляют стекло. Конечно, у такого способа есть свои преимущества – это долговечность, высокое качество, бюджетный вариант остекления, окна удобные. Еще к холодному типу остекления относят раздвижные алюминиевые системы. Такая конструкция удобная, простая в использовании. Она сможет прослужить долго, так как алюминий устойчив к атмосферным воздействиям, он достаточно легок и долговечен. Ее легко мыть и просто ремонтировать. Обычно для профиля из алюминия применяют окраску под дерево или различные расцветки пластика. Благодаря раздвижной конструкции можно увеличить полезное пространство балкона.

Как только производят предварительные замеры, из алюминиевого профиля делают каркасные рамы. В них затем вставляют стекла, имеющие толщину от пяти миллиметров. Также часто в таких случаях делают выносной подоконник, что позволяет сэкономить место, такое решение особенно актуально при наличии небольшого балкона. Преимущество такого балкона – низкая стоимость, относительная герметичность, эстетичный вид, огнестойкость, высокая прочность, долгий срок службы, защита от пыли и шума. Холодное остекление подойдет для лоджий и балконов любого типа. Есть возможность установки обогревателей и различных теплоизоляционных материалов. Также у этого способа есть и минусы. К примеру, высокий уровень теплопотерь. Это означает, что в холодное время года на балконе будет достаточно прохладно, то есть уже нельзя будет размещать цветы в горшках, устраивать посиделки с гостями. Холодные системы не предполагают установку стеклопакетов, поэтому если вы захотите в будущем теплое остекление, то понадобится заменить данную систему.