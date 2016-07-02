10 идей декора лестницы садом

Красоту, которую дает нам сад вряд ли можно найти в других предметах интерьера. Даже небольшой садик в доме или за его пределами создаст неповторимую атмосферу. Это удивительное сочетание природного великолепия и профессионального дизайна. Поэтому сегодня мы бы хотели поговорить о садах и садиках, но не о любых, а о тех, что дополняют дизайн лестницы (внутренней и внешней). Вне зависимости от того, находится ли ваша лестница внутри дома или снаружи, вокруг нее можно организовать небольшой сад, который чудесным образом преобразит этот элемент. В нашей статье мы предлагаем вашему вниманию 10 вариантов
сопроводительных садов.
Необходимо также продумать декор вашего мини-сада у лестницы. Это может быть интересный бордюр вокруг, красивая галька, небольшие декоративные скульптуры и даже фонтанчик. В данном примере сад расположен прямо под лестницей и не выходит за ее пределы. Граница обозначена стеклянными блоками, а в углу мы видим небольшой водопад, который выполняет декоративную функцию, а также увлажняет воздух.
В данном случае мини-садик и лестница объединены в интерьере за счет цвета. Деревянные ступеньки и перила сочетаются по цвету с глиняными горшками, галькой и плиткой вокруг садика. Двухуровневое пространство и конфигурация лестницы позволили разместить возле нее как низкие растения, так и небольшое деревцо. Зеленая композиция выглядит очень воздушно и прекрасно дополняет интерьер холла.
Если ваша лестница расположена на улице, то при обустройстве сада нужно также учитывать его освещенность. В данном случае дизайнеры разработали ажурную лестницу, которая отбрасывает очень красивую тень и пропускает солнечный свет. Таким образом растения освещены в течение дня. Ступени имеют растительный орнамент и за счет этого прекрасно гармонируют с садом.
Лестница является тем
местом, где мы как правило не задерживаемся, но проходим по ней много раз в день, поэтому она бесспорно требует украшения. В данном случае дизайнеры разместили небольшой сад под лестницей, тем самым заняли неиспользуемое (как правило) место под лестницей и превратили его в изюминку интерьера. Его также можно наблюдать из гостиной открытой планировки. Если вы тоже решили раскинуть сад под лестницей, то для него лучше выбрать небольшие растения или даже карликовые, как в данном случае. Натуральная зелень перекликается с зеленым цветом на картине в гостиной – такой дизайнерский ход объединяет пространство первого этажа в единое целое.
Если конфигурация вашей лестницы позволяет вам
раскинуть небольшой садик под ней, то можно посадить растения в несколько уровней. Например, в данном случае мы видим лестницу с поворотными ступенями на три пролета. Соответственно, растения были выбраны трех размеров: самые маленькие для первого уровня, растения повыше в пределах второго пролета и самое высокое практически во весь этаж. Таким образом получилась очень разнообразная композиция, которая прекрасно дополняет холл и создает прекрасный микроклимат в интерьере.
При планировании садика под или около лестницы нужно не только учитывать высоту, но и ширину того места, где вы хотите его организовать. В данном случае массивная деревянная лестница заключена в довольно узком пространстве. Поэтому для широких раскидистых растений здесь просто нет места. В таком случае лучше выбирать карликовые или
стройные растения средней высоты. В этом помещении свет с трудом проникает под лестницу, поэтому дизайнеры ограничились пространством около нее.
Размещая сад в интерьере дома нужно помнить о том, что его влажный микроклимат может влиять на предметы вокруг. Поэтому стоит своевременно позаботиться о специальной обработке дерева, цемента и остальных элементах конструкции и декора. Нужно также заранее продумать систему вентиляции и подсветки. В этом интерьере архитекторы помимо общего и точечного света предусмотрели подсветку с обратной стороны ступеней – оригинальное решение!
Не всегда сад вписывается в окружение лестницы. Иногда бывает так, что наоборот лестницу нужно вписать в уже существующий садик, как, например, в данном случае. Тогда для того, чтобы не нарушить растительную гармонию лучше выбрать легкую лестницу из натуральных материалов. Здесь за счет деревянной конструкции и тонких ступеней она практически слилась с вьюнами и все вместе выглядит очень гармонично.
Если вы хотите декорировать внутреннюю лестницу, то не обязательно организовывать подле нее большой сад. Если у вас стильный интерьер в стиле минимализм, то его можно дополнить вот таким небольшим аккуратным мини-садиком похожим на пруд. Небольшой водоем привнесет в дом гармонию и спокойствие, а кашпо с цветами будут выглядеть в нем очень оригинально.
Иногда форма и конструкция лестницы настолько необычны, что любой дополнительный декор должен повторять ее форму иначе в интерьере воцарится хаос. Именно поэтому дизайнеры в данном случае создали сад под винтовой лестницей с плавными границами. Плюс ко всему использовали белую гальку, за счет чего поверхность сада визуально сливается с поверхностью мраморного пола. Мы надеемся, что вам понравилась наша подборка и она вдохновит вас на подобный декор лестницы в своем доме!