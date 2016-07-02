10 идей декора лестницы садом

Лестница является тем местом , где мы как правило не задерживаемся, но проходим по ней много раз в день, поэтому она бесспорно требует украшения. В данном случае дизайнеры разместили небольшой сад под лестницей, тем самым заняли неиспользуемое (как правило) место под лестницей и превратили его в изюминку интерьера. Его также можно наблюдать из гостиной открытой планировки. Если вы тоже решили раскинуть сад под лестницей, то для него лучше выбрать небольшие растения или даже карликовые, как в данном случае. Натуральная зелень перекликается с зеленым цветом на картине в гостиной – такой дизайнерский ход объединяет пространство первого этажа в единое целое.