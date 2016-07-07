Потрясающая небольшая квартира и ее преображение!

Очень интересно понаблюдать за различными улучшениями, которые люди внедряют в своих домах. Это заставляет многих из нас задуматься над тем, что пора бы и у себя в доме что-то поменять. Но при этом важно помнить, что перед тем, как начать радикально изменять обстановку, необходимо основательно просчитать все, что планируется сделать. Очень важно уделить внимание даже самым мелким деталям, чтобы избежать ошибок и несостыковок, проявляющихся во время реализации проекта по изменению своего дома.

Людей часто мучает вопрос, с чего нужно начинать ремонт, какие при этом необходимо использовать материалы? И если трудно найти ответы на поставленные вопросы, лучше пригласить эксперта, который поможет не только определиться с местом начала ремонта, но и с материалами, дизайном и даже самыми незначительными, на первый взгляд, вопросами. Эксперт порекомендует лучшие способы, которые именно в вашем случае будут наиболее приемлемыми для преображения дома.

Сегодня мы покажем, каким был один из домов до ремонта, и каким он стал после на примере небольшой квартиры размером 54 квадратных метра. Она находится на первом этаже здания, построенного в пятидесятых годах прошлого столетия. Используйте приведенные здесь приемы, чтобы сделать свой дом еще лучше.