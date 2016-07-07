Потрясающая небольшая квартира и ее преображение!

Очень интересно понаблюдать за различными улучшениями, которые люди внедряют в своих домах. Это заставляет многих из нас задуматься над тем, что пора бы и у себя в доме что-то поменять. Но при этом важно помнить, что перед тем, как начать радикально изменять обстановку, необходимо основательно просчитать все, что планируется сделать. Очень важно уделить внимание даже самым мелким деталям, чтобы избежать ошибок и несостыковок, проявляющихся во время реализации проекта по изменению своего дома.
Людей часто мучает вопрос, с чего нужно начинать ремонт, какие при этом необходимо использовать материалы? И если трудно найти ответы на поставленные вопросы, лучше пригласить эксперта, который поможет не только определиться с местом начала ремонта, но и с материалами, дизайном и даже самыми незначительными, на первый взгляд, вопросами. Эксперт порекомендует лучшие способы, которые именно в вашем случае будут наиболее приемлемыми для преображения дома.
Сегодня мы покажем, каким был один из домов до ремонта, и каким он стал после на примере небольшой квартиры размером 54 квадратных метра. Она находится на первом этаже здания, построенного в пятидесятых годах прошлого столетия. Используйте приведенные здесь приемы, чтобы сделать свой дом еще лучше.
Проект был реализован в квартире, которая находится на первом этаже здания. В этом помещении было что менять, поэтому первым делом приступили к полному разрушению внутренних стен. Это позволило расширить возможности по радикальному изменению внутреннего облика квартиры. Со входа в дом можно увидеть кухню и гостиную, расположенные рядом. Во время реализации проекта обновления этих помещений были применены полукруглые формы в декоре, которые придают стилю больше динамичности.
Снос стен позволил дизайнерам создать больше свободного и доступного пространства квартиры для реализации основательных изменений. Строительство новых стен обеспечило лучший путь к созданию объединенного пространства гостиной и кухни. Это современный и очень эффективный способ сделать дом уютным, комфортным и стильным.
Выбор белого тона в отделке стен и потолка был выбран не случайно. Он выгодно подчеркнул красоту пространства, эффектно оттенил напольное покрытие. Использование светодиодной подсветки делает акцент на новизне и современных веяниях в отделке помещений. Все это помогло воплотить в этом проекте главную его цель – создание светлого и просторного дома. Дополняет выбранный стиль правильно подобранная мебель и мелкие детали интерьера.
Изначально вся квартира находилась в плачевном состоянии, включая и все имущество, которое тут было распложено. Возобновление кухни и ее мебели необходимо было осуществлять в полном объеме. Например, кухонная мебель была изношенной и устаревшей, поэтому во время ремонта все старое и ветхое, что было в этом помещении, было заменено на новое. При этом отделка осуществлялась при помощи высококачественных материалов, которые полностью изменили общий вид кухни.
Здесь также доминирует белый цвет в декоре кухни, он вносит свой вклад в минималистский дизайн, выбранный для этой части дома. Отсутствие большого количества предметов интерьера и кухонных приборов позволяет вписать это пространство в общий стиль очень гармонично. Эффектно выглядит рабочая поверхность, оттененная темным цветом. Сочетание белого и черного создает очень динамичную и интересную среду в кухонной зоне. Современная светодиодная подсветка кухонной мебели обогащает общую атмосферу и позволяет комфортно использовать мебель кухни во время приготовления пищи.
Возможно, кого-то удивит, что кухня и гостиная, в которых мы уже побывали, не производят столько ярких впечатлений, как ванная комната. Перед началом реконструкции здесь была довольно удручающая обстановка. Постепенно разрушающиеся трубы, потрепанный вид стен, устаревшие окно и двери, все это создавало очень неприглядную картину, которая заставляла своих хозяев находиться здесь как можно меньше времени. Ремонт в ванной никто не делал многие годы, что пагубно сказалось на стенах, потолке и всех остальных частях этого помещения. Кроме того, цветовая гамма, в которой была отделана ванная комната до начала реконструкции, выглядела очень мрачно и отталкивающе.
Как видно из представленного фото, реконструкция способствовала появлению в ванной комнате радикальных изменений, которые преобразили это помещение до неузнаваемости. Все сантехническое оборудование было заменено на новое, современное и красивое: раковина, биде, трубы и краны, а также окна и двери.
Старая ванна была выброшена и на ее месте сегодня располагается практичная и удобная душевая кабина со множеством функций. Претерпели изменений и стены с потолком. Устаревшая плитка была удалена, на ее месте появилась новая, коричневая, стильная. Изменилось также и расположение сантехнических приборов, которые не только преобразили внешний облик этого помещения, но и сделали его более свободным и светлым. Оригинально подобраны все детали, органично дополняющие стиль ванной комнаты. Еще больше света добавляют пространству точечные светильники, встроенные в потолок и подсветка зеркала. Все здесь выглядит гармонично и элегантно. Алюминиевые детали эффектно вписываются в общую стилистику помещения и позволяют наполнить ванную комнату достаточным количеством тепла.
Теперь здесь находиться не только приятно, но и комфортно.
Спальня, как показано на картинке, имела до реконструкции очень неопрятный вид. Здесь также было неуютно и некрасиво. Старый линолеум, грязные стены и изношенная мебель не могли радовать хозяев, жаждущих перемен.
Чтобы преобразить эту комнату не потребовалось радикально перестраивать это помещение. Достаточно было сделать качественный ремонт с применением современных материалов, внести сюда удобную и мягкую кровать, задекорировать новое, светлое окно. В этой комнате теперь царит спокойствие и уют, благодаря использованию пастельных оттенков в отделке всего интерьера – от пола и потолка до постельных принадлежностей и предметов декорирования. Здесь также не понадобилось перенасыщать помещение лишними деталями.
Для многих людей будет трудно установить связь между первым и вторым изображением. Но мы видим, как преобразилась не только эта комната, а также все пространство дома, полностью поменявшее свой внутренний облик. Работы здесь было проделано очень много, а результат превзошел все ожидания. Обновленная квартира в нынешнем варианте имеет теплую и элегантную атмосферу, выглядит современно и стильно.
В любом углу дома можно расставить живые растения, чтобы создать еще более уютное пространство. Дополнив комнаты предметами декора, напольными вазами, можно привнести определенный шарм в интерьер квартиры.
Начиная свой проект по обновлению дома, важно помнить, что успех любого начинания будет зависеть от организации, которая занимается его реализацией. Поэтому прежде чем приступить к ремонту своей квартиры, определитесь со своими пожеланиями и выберите по рекомендациям профессионалов, которые смогут реализовать ваши мечты и пожелания.