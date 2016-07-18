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Гидромассажная ванна на террасе: 10 вдохновляющих идей!

Shunny_Star Shunny_Star
Residência LSE, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Спа в стиле модерн
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Терраса является одним из мест в нашем доме, которое используется для того чтобы отключиться от внешнего мира. Поэтому мы должны создать в этом месте необходимые условия, которые помогут достичь максимального расслабления и получения удовольствия. Если позволяет бюджет, можно воспользоваться прекрасным способом приятного времяпрепровождения – погружение в пузырьки горячей воды, наполняющие ванну. Поверьте, вы не найдете ничего более приятного и расслабляющего.

Чтобы мотивироватьна создание собственного уголка спа, и получить больше преимуществдля собственного здоровья, мы предлагаемвам рассмотреть 10 захватывающих дизайновпотрясающих террас с обустройством наних этого чуда оздоровления и расслабления.

1. Конструкции, наполненные магией

Spa da floresta, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Спа в рустикальном стиле
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Фантастические перголы, которыми можно обустроить пространство для отдыха, станут великолепным украшением, уникально дополняющим террасу с бассейном. Если у вас есть терраса с захватывающим видом и в окружении зелени, это отличная возможность создать спа-салон, украшенный беседкой.

Вас вдохновляет этот образ? Мы уверены, что ответ утвердительный!

2. Разнообразие конструкций, отделка и материалы

Diverse voorbeeld projecten, Coast Spas Benelux Coast Spas Benelux Спа в средиземноморском стиле
Coast Spas Benelux

Coast Spas Benelux
Coast Spas Benelux
Coast Spas Benelux

Преимуществопредставленной на этом фото конструкциисостоит в том, что она находится на одномуровне с полом, и создается впечатлениеводного зеркала. Сегодня сборные моделипоставляются в различных стилях, размерахи отделке. Поэтому для многих выбор довольно затруднителен. Выбиратьэту ванну желательно в зависимости отдекоративного стиля вашего дома, вгармонии с остальной частью вашегодома.

В представленномздесь примере гармонирует сотделкой дома в деревенском стиле, и сочетает в себе бетон, дерево и металл.Это один из самых лучших вариантов,способствующих эффективной передачетепла, его удерживании, и получениюмассы удовольствия от принятия такойванны.

Можно просто посмотретьна эту картинку, которая не нуждаетсяв словах, чтобы передать всю прелестьэтой ванны.

3. Правильная температура для идеального отдыха

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Принимая ванну, мы должны придерживаться некоторых правил и мер предосторожности, одним из них является температура воды, которая не привела бы к риску получения травмы или ожога. Температура воды может варьироваться в зависимости от количества людей. Особо осторожно нужно выставлять температуру воды, если ванной будут пользоваться дети. Для них правильная температура составляет около 28 ° С, для взрослых – около 38 ° С.

Если гидромассажная ванна не имеет цифрового термометра, такого, как в представленной на этом изображении модели, необходимо рассмотреть возможность покупки плавающего термометра для контроля температуры.

4. Альпийская роскошь

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

Теперь, когда мы знаем, что это идеальное место для погружения в волшебные пузыри расслабления с тонизирующей температурой, принятие горячих ванн может стать идеальным местом для более тесных встреч с вашим партнером.

В зависимости от атмосферы, созданной освещением и другими элементами, способствующими релаксации, она представляется идеальным местом для проведения романтических встреч. На этом фото ландшафт накладывает свой лирический отпечаток на такую встречу и придает ей определенный шарм. Настроение интерьера прекрасно дополняет камин – элемент, который еще больше поможет раздуть между вами пламя чувственности.

Для безопасности принятия ванн в бурлящей воде женщинам с длинными волосами рекомендуется подбирать волосы при помощи специальной заколки, чтобы избежать попадания волос в один из дренажных фильтров.

5. Наслаждение полной ароматерапией

Casa Belvedere, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Спа в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Преимуществ очень много. Сегодня существуют методылечения, которые включают в себя функциихромотерапии и ароматерапии с применениемсветодиодных фонарей. Здесь можнокомбинировать различные ароматы взависимости от состояний, которые высобираетесь лечить или проводить ихпрофилактику.

В этом очаровательном дизайне погружается в деревянный пол, которым покрыта небольшая терраса с пышной растительностью. Она помогает создать спокойную и уютную атмосферу. В этом варианте мы видим эссенции, которые гарантируют вам незабываемые впечатления.

6. Портативные

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura Спа в стиле модерн ДПК Белый
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

Не каждый имеет достаточно места или средств для установки постоянно действующей ванны, но у нас есть хорошие новости для вас. Портативные горячие ванны имеют одно преимущество: они могут быть установлены в любом месте, которое будет вами выбрано, причем очень быстро и легко.

Эти ванны не делают из синтетических материалов, они имеют не очень объемную форму, поэтому нет необходимости для предварительной подготовки места установки. Необходимо только наличие выпускного отверстия. Заполнение такой ванны водой осуществляется при помощи шланга. Портативные оснащены системой откачки воды, иногда комплектуются скрытыми вспомогательными элементами и могут иметь по периметру специальную основу.

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7. Идеальный союз

Residência LSE, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Спа в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Если у вас есть бассейн на террасе, идея объединения их в единый дизайн будет ближе всего к созданию домашнего спа-салона. Купание в прохладной воде бассейна и после этого отдых под воздействием массажных струй, по-настоящему захватывающе и очень приятно.

Возможностей есть много, но вы можете быть вдохновлены этим примером, в котором горячая ванна находится рядом с бассейном в непосредственной близости.

8. Расслабление для тела и ума

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Спа в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Этот тип ванны создан для пополнения энергии тела, ума и полного глубокого расслабления. В этой конструкции предусмотрено множество элементов, которые позволят испытать массу удовольствия, помогут максимально расслабиться и провести с пользой для ума время, выделенное для своего тела.

9. Профессиональная установка имеет важное значение

DNA |Kaluderovic&Condini| for Jacuzzi, DNA |design by Kaluderovic & Condini| DNA |design by Kaluderovic & Condini| СпаАксессуары для спа и бассейнов
DNA |design by Kaluderovic &amp; Condini|

DNA |design by Kaluderovic & Condini|
DNA |design by Kaluderovic &amp; Condini|
DNA |design by Kaluderovic & Condini|

Установка обязательно должна быть сделана профессионалом. Конструкцией такой ванны предусмотрено использование ее как контейнера, заполненного водой и снабженного электрическим двигателем. Поэтому важно обеспечить безопасность сборки и использования ванны в собранном виде. Крайне важно иметь правильно установленную и подключенную точку доступа к воде и к электрической розетке. Также важно знать количество веса, который может выдержать ваша терраса, расположенная на определенной высоте.

Строительство места и установка может длиться от двух до трех недель в зависимости от сложности проекта, но конечный результат, безусловно, того стоит. Можете ли вы представить себе, какие чувства будут вас переполнять при виде заката, потрясающего городского пейзажа в сочетании с приятным ощущением водного массажа?

10. Большие инвестиции

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Спа в тропическом стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Как мы видели в этой статье, горячие ванны это не только роскошь, они действительно способствуют физическому и психическому здоровью. В дополнение к упомянутым выше преимуществам, гидромассажная ванна помогает контролировать беспокойство, бессонницу и снимает стресс. 

Эффект массажа очищает кожу и выводит токсины тела, способствует циркуляции крови и улучшает дыхание, расширяя бронхи. Также она помогает ускорить потерю веса при соблюдении определенной диеты.

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