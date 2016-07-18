Гидромассажная ванна на террасе: 10 вдохновляющих идей!

Терраса является одним из мест в нашем доме, которое используется для того чтобы отключиться от внешнего мира. Поэтому мы должны создать в этом месте необходимые условия, которые помогут достичь максимального расслабления и получения удовольствия. Если позволяет бюджет, можно воспользоваться прекрасным способом приятного времяпрепровождения – погружение в пузырьки горячей воды, наполняющие ванну. Поверьте, вы не найдете ничего более приятного и расслабляющего.

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