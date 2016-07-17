Сборные дома: 5 советов перед приобретением

Каждый, кто мечтает о собственном доме, всегда обращает внимание на качество строительства и применяемые материалы. И все чаще многие потенциальные собственники жилья отдают предпочтение домам, создаваемым из сборных конструкций, так как их приобретение имеет множество преимуществ, включая также и более низкую стоимость.
С течением времени усовершенствовались технологии строительства сборных домов. Это направление и сегодня стремительно развивается, улучшаются характеристики, влияющие на долговечность материалов, значительно выросло качество выполняемых работ. Поэтому современные сборные дома имеют мало общего со сборными домами, возводимыми несколько десятилетий назад.
Стоит подумать также и о цене, ведь если на покупку традиционного дома придется потратить все свои сбережения и еще взять кредит, то для покупки сборного дома затраты значительно ниже.
Если вы планируете построить дом своей мечты, возьмите на вооружение идеи, предложенные нами в этой статье. Представленные здесь пять примеров качественных сборных домов являются отличной альтернативой традиционным зданиям. Они выполнены руками профессионалов, имеющих огромный опыт работы в этой сфере.
На этом фото представлен сборный дом, который отвечает всем современным требованиям строительства. Показанный здесь вариант совмещает в себе традиционное сочетание бетона, стали и стекла, из которых сегодня создается большинство современных домов. Но основную роль, все же, здесь играет дерево.
Простота, с которой создан этот коттедж, не делает его менее привлекательным. Наоборот, именно в простоте заключается его красота. Во время наружного осмотра этого дома создается очень приятное впечатление уюта и тепла. Он как бы приглашает своих обитателей внутрь, чтобы предложить своим хозяевам и гостям все гарантии комфортного внутреннего пространства.
В этом проекте идеально сочетается современность и типичный сельский характер коттеджного строительства, усиленный использованием древесины не только на стенах и в напольном покрытии, но и на террасе – в колоннах, поддерживающих навес и ограждении.
Привлекателен этот коттедж также и своим аккуратным внешним видом, просторной террасой, на которой можно приятно проводить время в любое время дня, наслаждаясь сельскими пейзажами.
Если кто-нибудь скажет, что сборный дом не может быть просторным – не верьте. Именно этим проектом доказано, что он может удовлетворить всем требованиям по размерам и объему. В общей сложности такой проект сборного дома разработан на 100 квадратных метров, что позволяет разместить в нем достаточно мебели и поселить семью с детьми. В этом проекте представлен дом из сборных конструкций. В нем есть все необходимое для обеспечения комфортной и удобной жизни для семьи, которая здесь поселится.
Коттедж построен из транспортабельных блоков, которые в мгновение ока могут быть собраны на выбранном участке земли. Эти блоки идеально сочетаются друг с другом, что предоставляет возможность без особых усилий и подгонки деталей, быстро и качественно создать комфортные условия для жизни.
Единственное условие, которое должно соблюдаться во время строительства – чтобы участок для этого сборного дома, имел плоскую и ровную поверхность с небольшим запасом места, чтобы можно было выставить объект в наиболее приемлемом положении.
Кухня большая и практичная, она начинена новейшими технологиями, позволяющими легко вести домашнее хозяйство, готовить пищу и содержать дом в чистоте.
В доме также есть просторная столовая, ванная комната, три уютных спальни и две террасы. Все это предоставляет возможность максимально комфортно проживать здесь большой семье в окружении современных и высокотехнологичных условий, созданных производителем этого сборного дома.
Теперь мы хотим развеять все мифы о том, что сборный дом это только сказки для детей, игрушечная забава и миф, который осуществить легко, а жить в нем невозможно.
Прочность конструкций этого сборного дома обеспечивается конструктивно еще на стадии проектирования. Двускатная крыша, сделанная из современных высокопрочных материалов, выглядит стильно и современно, придавая общему виду коттеджа особый шарм. Привлекательность внешнему виду этой строительной конструкции придает отличная комбинация бревенчатого фасада и специальных белых стеновых панелей. В результате появилась уникальная и очаровательная композиция, очень необычная и довольно привлекательная.
В светлых и просторных комнатах этого двухэтажного коттеджа может разместиться семья, для которой здесь созданы все условия для комфортной и спокойной жизни.
Древесина в этом примере сборного дома, созданного в одном уровне, является также основным строительным материалом. Глядя на эту уникальную конструкцию, можно вполне принять это строение за роскошный дом с красивым садом.
Дерево, использованное здесь, не ограничено в своих возможностях и имеет множество преимуществ, которые важны в строительстве экологичных и практичных сборных домов. Главное, что такие объекты создаются очень быстро, при этом в построенных из дерева коттеджах создается прекрасное кондиционирование воздуха, обеспечивается свежесть и повышенный комфорт.
Ко всему этому можно добавить, что во время проектирования таких строений из сборных элементов изучается и продумывается каждая деталь, чтобы создать совершенный дом с безупречным внешним видом. Внутреннее наполнение такого коттеджа также осуществляется на основе лучших дизайнерских разработок, призванных подобрать неповторимый, уникальный интерьер. Простор, максимальная открытость, современный дизайн, комфорт и престижность – главные достоинства этого шикарного дома. Пересекая порог коттеджа, вы попадаете прекрасный интерьер, по-королевски роскошный и стильный, который создан отчасти благодаря изысканному сочетанию светлых, благородных тонов дерева.
Привлекают внимание максимально открытые террасы. Они имеют возможность быть максимально защищенными от посторонних взглядов, палящего солнца или дождя при помощи штор, жалюзи или крыши. Здесь все гармонично сочетается как снаружи дома, так и изнутри. Продуманный дизайн, красивый интерьер, удобная мебель, практичное наполнение всех помещений делает этот сборный объект одним из самых привлекательных для комфортной жизни в непосредственной близости к природе.
Двое рабочих менее чем за две недели при помощи специальных инструментов построили этот панельный деревянный дом. Он увидел свет за такое короткое время благодаря применению сборных легко монтируемых конструктивных элементов. Этот уникальный объект имеет всего 50 квадратных метров, расположенных на одном уровне. Конструкция данного дома продумана таким образом, чтобы максимально экономить энергоресурсы. Его строительству предшествовали кропотливые лабораторные исследования, позволившие максимально использовать все способы экономного расходования энергии. При этом дом экологичен, практичен и привлекателен в плане дизайна. Максимально возможные оконные проемы позволяют солнечному свету проникать в дом и наполнять его своим светом и теплом. Эту конструкцию можно размещать на участках с небольшим количеством доступного пространства, так как он довольно компактен и максимально удобен.