Идеи для украшения обеденного стола

Самый важный элемент столовой – это, безусловно, обеденный стол, который собирает вместе всех членов семьи. Независимо от расположения обеденной зоны, именно её украшение является подсказкой о вкусах и предпочтениях хозяев. Некоторые из нас предпочитают минималистский подход к оформлению стола, акцентируя внимание на деревянной текстуре его поверхности. Другие же склоняются к классическому стилю, украшая его цветами или свежими фруктами. Чтобы предотвратить возникновение царапин на поверхности, можно накрыть его скатертью или украсить декоративными салфетками. Дополнительный слой защитит от возможных повреждений столовыми приборами, особенно если это повседневный складывающийся обеденный стол. Сегодня Homify расскажет вам о некоторых способах украшения обеденного стола с использованием простых уловок и оригинальных решений. Некоторые из них внесут яркость или придадут более формальный вид вашей обеденной зоне.
На этой фотографии мы видим покрытый скатертью стол и букет свежих цветов, придающие помещению очаровательную элегантность. В сочетании с уже спокойной классической обстановкой эти простые, но изящные детали сделают обеденную зону еще более привлекательной. Есть что-то особенное в этой торжественной и в то же время привычной атмосфере. Белая скатерть – это всегда синоним официального обеда и дорогих ресторанов, поэтому если вы хотите, чтобы ваши гости почувствовали внимание и уважение, то это лучший и оправдывающий затраты способ для достижения результата.
Какой сказочный и искусный способ сервировки стола! Психологи и ученые единодушны: красный цвет способствует повышению аппетита. Таким образом, для кухни или обеденной зоны дизайнеры и архитекторы рекомендуют использовать нежный или глубокий алый цвет. Как вы видите, набор посуды с полосками из трех предметов прекрасно дополняется сетом из красных и черных салфеток. Использование элементов в стиле казино-рояль позволит почувствовать севшим за ваш стол гостям одновременно радушие и волнение.
Итак, что происходит, когда вы не принимаете гостей? Продолжаете ли вы украшать свой обеденный стол даже когда он не используется? Поверхность стола становится объектом для воплощения собственной индивидуальности – нам по вкусу эта идея! Этот потрясающий подсвечник станет темой для обсуждения во время и после трапезы. Задайте тон таинственности ужину при свечах или проявите свое дизайнерское чутье. Независимо от повода и дня недели, этот подсвечник с переплетенным основанием станет главным акцентом вашей столовой.
Вы не можете отрицать, что есть нечто особенное в стоящем на столе блюде с фруктами. Если мы оглянемся в глубь истории искусств, то увидим, что римляне, греки, а также древние боги зачастую изображались с блюдом свежих фруктов. Конечно, не херувим и не экзотической красоты рука кормит вас, но образ чаши, наполненной фруктами, напоминает о сезоне сбора урожая. Во времена, когда не использовались декоративные элементы в украшении дома, люди делали их из того, что подарила нам мать-природа: рубиново-алые сливы, хрустящие зеленые плоды яблок, сочный лиловый виноград. Эта двухцветная чаша является альтернативой исконному блюду для фруктов. В зависимости от вашего образа жизни, вы можете добавить настоящие или искусственные фрукты и офощи, чтобы создать ту игру цвета, которую вы предпочитаете.
Мы все там побывали. Блошиный рынок в выходной день закончился покупкой разнообразных, но уникальных в своем роде образцов столовых приборов. Они превосходного качества и трудно придумать способ их использования. Эти столовые приборы слишком красивы, чтобы просто хранить их, и слишком благородны для повседневного пользования. Мы советуем, конечно, использовать их по особому случаю. Вы можете сервировать стол таким образом, чтобы эти эклектичные находки стали для ваших гостей «гвоздем программы».