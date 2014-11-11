Идеи для украшения обеденного стола

Вы не можете отрицать, что есть нечто особенное в стоящем на столе блюде с фруктами. Если мы оглянемся в глубь истории искусств, то увидим, что римляне, греки, а также древние боги зачастую изображались с блюдом свежих фруктов. Конечно, не херувим и не экзотической красоты рука кормит вас, но образ чаши, наполненной фруктами, напоминает о сезоне сбора урожая. Во времена, когда не использовались декоративные элементы в украшении дома, люди делали их из того, что подарила нам мать-природа: рубиново-алые сливы, хрустящие зеленые плоды яблок, сочный лиловый виноград. Эта двухцветная чаша является альтернативой исконному блюду для фруктов. В зависимости от вашего образа жизни, вы можете добавить настоящие или искусственные фрукты и офощи, чтобы создать ту игру цвета, которую вы предпочитаете.