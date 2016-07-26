До и После: Ремонт студии для молодоженов

Что делать, если в распоряжении молодой семьи есть лишь старая квартира, а для ремонта даже приходится брать кредит? Что можно сделать на минимальный бюджет в квартире, которая практически непригодна для современной жизни?
Об этом мы узнаем в данной статье на примере работы от студии MOY ARCHITECTS. В этой двухкомнатной квартире в гостиной было три окна, потому ее разделили на две комнаты (детскую и гостиную с нишей для двуспальной кровати). Отдельная кухня осталась на своем месте так же, как и ванная комната. Общая площадь квартиры – 80 кв. метров с балконами, которые очень обширны. Площадь гостиной – 26 кв. метров, детской – 12 кв. метров, кабинета – 12 кв. метров, кухни – 8 кв. метров, остальное заняли балконы, коридоры и ванная комната.
Такой квартиру видели владельцы до ремонта. Кажется, придется сильно потрудиться, чтобы она стала красивой и стильной. Для дизайна интерьера был выбран стиль ретро 60-х, который интересно вписался в интерьер дома того же года постройки.
На фотографии выше вы видите зону гостиной и детской, которые раньше были одной комнатой с тремя окнами. Площадь данного помещения примерно равна 38 кв. метрам. В дальней зоне организована детская, в ближней – гостиная с нишей для двуспальной кровати.
Слева мы найдем нишу для сна с матрасами-татами – здесь есть занавеска, встроенные шкафы-купе и возможность в дневное время устроить место для игр детей. В азиатской традиции принято освобождать место для сна утром, складывая матрасы в шкаф-купе.
Большая часть квартиры имеет отделку с помощью паркета, штукатурки для стен и деревянных панелей для некоторых легких перегородок. Возле выхода на балкон – эффектная полоска керамической мозаики.
В квартире есть еще одна комната – рабочий кабинет для родителей. Расположен он возле прихожей и оформлен в цвете морской волны (стены на фотографии выше). Здесь постелен мягкий ковролин, а большая часть мебели выполнена из древесины.
Маленькая кухня площадью в 8 кв. метров не имеет зоны столовой, которая была вынесена в гостиную. Здесь есть полный набор бытовой техники, а сама комната очень удобна для хозяйки. Белый цвет позволяет скомпенсировать недостаток солнечного света в интерьере.
Стильный коридор из прихожей в гостиную оформлен очень элегантно. Слева на настенной деревянной панели мы найдем рамку, которая является еще и подставкой для предметов декора. Справа – распашные двери в американском стиле для кладовой.
Еще одно интересное местечко расположено в гостиной – здесь простая перегородка между этой комнатой и детской тоже оформлена деревянными панелями. Маленький мягкий уголок расположен рядом с гостиной и является возможностью посадить за стол еще двух гостей с максимальным удобством.
Небольшая детская расположилась за гостиной и имеет вход только из этой комнаты (без доступа к коридору). Такой новый вариант планировки не только разгружает функциональную зону очень узкого коридора, но и очень практичен для маленького ребенка.
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