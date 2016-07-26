До и После: Ремонт студии для молодоженов

Что делать, если в распоряжении молодой семьи есть лишь старая квартира, а для ремонта даже приходится брать кредит? Что можно сделать на минимальный бюджет в квартире, которая практически непригодна для современной жизни?

Об этом мы узнаем в данной статье на примере работы от студии MOY ARCHITECTS. В этой двухкомнатной квартире в гостиной было три окна, потому ее разделили на две комнаты (детскую и гостиную с нишей для двуспальной кровати). Отдельная кухня осталась на своем месте так же, как и ванная комната. Общая площадь квартиры – 80 кв. метров с балконами, которые очень обширны. Площадь гостиной – 26 кв. метров, детской – 12 кв. метров, кабинета – 12 кв. метров, кухни – 8 кв. метров, остальное заняли балконы, коридоры и ванная комната.