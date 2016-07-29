​До и После: Ремонт старого дома в стиле минимализм

Чего мы ожидаем от ультра-современного ремонта дома? Технологичную начинку, глянцевую мебель, стильный интерьер, интегрированное хранение и технику? Давайте посмотрим вместе, как студия JIA STUDIOS LLP видит образ идеального дома в современном стиле и какие приемы она использует для его воплощения.

Этот дом расположен в Сингапуре, городе с 5-миллионным населением, потрясающими архитектурными достопримечательностями современности и яркими фестивалями. Город Сингапур является столицей государства Сингапур, здесь практически все говорят на английском, а многие называют созданный здесь технологичный рай с небоскребами и эко-парками настоящей футуристичной утопией!

Возвращаясь к нашему проекту, мы попадаем в старый дом, который был лишен каких-либо прав на ремонт на протяжении более 30 лет. Новые хозяева захотели реализовать здесь свою мечту о современном коттедже, в блеске и глянце которого еще ярче смотрелась бы их прекрасная семья.