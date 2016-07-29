​До и После: Ремонт старого дома в стиле минимализм

Чего мы ожидаем от ультра-современного ремонта дома? Технологичную начинку, глянцевую мебель, стильный интерьер, интегрированное хранение и технику? Давайте посмотрим вместе, как студия JIA STUDIOS LLP видит образ идеального дома в современном стиле и какие приемы она использует для его воплощения.
Этот дом расположен в Сингапуре, городе с 5-миллионным населением, потрясающими архитектурными достопримечательностями современности и яркими фестивалями. Город Сингапур является столицей государства Сингапур, здесь практически все говорят на английском, а многие называют созданный здесь технологичный рай с небоскребами и эко-парками настоящей футуристичной утопией!
Возвращаясь к нашему проекту, мы попадаем в старый дом, который был лишен каких-либо прав на ремонт на протяжении более 30 лет. Новые хозяева захотели реализовать здесь свою мечту о современном коттедже, в блеске и глянце которого еще ярче смотрелась бы их прекрасная семья.
В этой большой гостиной явно есть простор для действий дизайнера. Но как из столь заброшенного пространства, которое выглядит несоразмерно большим, создать идеальную гостиную для семейного отдыха?
Почти невидимые модули хранения, каждая полочка которых открывается одним едва заметным нажатием – потрясающая идея не только для современного интерьера, но и для игр детей. За диваном здесь расположено рабочее место для выполнения письменной работы, рисования и работы за ноутбуком. Диван специально не приставлен к стене, поэтому вся комната является прекрасным местом для игр!
Раньше в этой гостиной царила совершенно иная обстановка. Из-за отсутствия системы кондиционирования мы найдем здесь увлажнитель воздуха и сразу три вентилятора. Казалось бы, нет никакой надежды на то, что здесь будет парадная гостиная «для взрослых».
Однако после редизайна здесь воцарилась практически гламурная обстановка. Шикарная гостиная и столовая смотрятся очень роскошно и используются в основном взрослыми для званых обедов и ужинов, просмотра TV. Первая же гостиная остается детской.
Новая система мультизонального кондиционирования теперь соединяет весь дом, обогащая его свежим и прохладным воздухом и создавая прекрасную экосистему внутри помещений. Мультисплит-кондиционер является самым эффективным решением для большого дома. Такая система не имеет свисающих внешних блоков там, где должен быть парадный фасад, а все звуки остаются на крыше здания.
Редизайн кухни поразил нас с первого взгляда! Из самой простой комнаты с бежевыми стенами и отделкой рыжей керамической плиткой она превратилась в кухню мечты 21 века! Белоснежная, глянцевая, с новой интегрированной техникой и модулями хранения до потолка она смотрится очень роскошно. Кроме того, кухонный остров имеет барную стойку, встроенную раковину и достаточно большой размер для того, чтобы считаться главным модулем для готовки и сервировки в доме.
Самая стандартная ванная комната с ремонтом из 80-х практически не может вызвать позитивного отклика у читателей. Кажется, что для того, чтобы сделать ее красивой, нужно, как минимум, увеличить ее в 5 раз! Но посмотрите, что с ней стало даже без перепланировки!
Новый дизайн ванной комнаты подразумевает сочетание золотой мозаики и золотистой подсветки с белым керамическим глянцем, а в отделке мы видим эффектный контраст черного и белого. Здесь есть розетки там, где они нужны больше всего, каменная композитная столешница и глянцевые фасады для тумбы. Кроме того, душ имеет слив в полу, а не стандартный поддон, а сливы для унитаза встроены в стену.
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— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;