Шале для идеальной семейной жизни

Современные шале поражают сочетанием атмосферы дома в горах и комфортабельного образа жизни. Кажется, что панорамные виды на скалистые пики или, как в данном случае, на сосновый бор являются идеальным дополнением для такого стиля в архитектуре.
Архитектурно-дизайнерская мастерская Бреуса Алексея спроектировала данное шале для реализации в поселке Канадская деревня. Чистый воздух, приятная атмосфера и близость соснового бора вдохновляют здесь многих на жизнь в гармонии с природой.
Это потрясающее шале с современным панорамным остеклением, эффектной отделкой камнем и деревом и удачной планировкой заставляет задуматься именно о таком доме для жизни в пригороде. Кажется, он всем своим видом излучает основательность, верность традициям и презентабельность.
При этом, цветовая гамма остается современной. Бледные оттенки камня, темная древесина в подшивке кровли и оконных рамах и белая штукатурка позволяют сделать облик шале актуальным и для 21-ого века.
Общая площадь дома – 500 кв. метров на участке в 25 соток. Территориально он находится в пгт. Гостомель, Киевская область.
Всего в этом шале три уровня, и каждый из них используется на 100%. С этой стороны дома мы найдем еще одну шикарную террасу для отдыха на свежем воздухе, а также заметим, что многочисленные дымоходы оформлены декоративным камнем.
Сложная планировка дома призвана создать потрясающий формат приватности для каждой спальни, использовать все стороны света и при этом оградить дом от взглядов со стороны улицы.
Просто невероятные виды на сосновый бор открываются из главной гостиной, которая занимает визуально второй и третий уровень в доме. Здесь есть местечко для чаепитий, зона с креслами у камина, пианино в углу и традиционная зона с угловым диваном напротив TV. Двусветное освещение реализовано с двух сторон света, что позволяет наслаждаться игрой солнечных лучей среди ветвей деревьев. Скаты крыши красиво подшиты под дерево орехового оттенка, а дымоход оформлен с помощью плитки под камень, что делает этот современный интерьер более традиционным.
В дизайне интерьера было принято решение использовать европейскую мебель. Мягкая мебель с капитоне, традиционные кресла и классические линии смотрятся в таком шале очень эффектно.
В оригинале новые швейцарские шале тоже имеют эклектичные интерьеры – в них сливается стильная геометрия минимализма, роскошь европейского особняка и люксовый рустик.
Многие спальни имеют увеличенную высоту потолков и очень прогрессивный подход в дизайне интерьера. Здесь неоклассика сочетается с минимализмом и последними дизайнерскими тенденциями. Так, кровать в детской для дочери-подростка расположена посередине комнаты, прямо под огромной люстрой, а ее каркас покрашен в два цвета – белый и розовый. Изголовье отделано выбеленным деревом, а с обеих сторон от кровати – невесомые, парящие в воздухе прикроватные тумбочки.
В этой спальне есть и двусветное остекление, добавляющее интерьеру готического очарования, и панорамные виды прямо с кровати на лес и собственный сад. Среди приятных дополнений – шикарные буазери на акцентной небесно-голубой стене!
Архитектурно-дизайнерская мастерская Бреуса Алексея занимается не только строительством новых частных домов, включая шале, но и реконструкцией деревенских домиков и загородных коттеджей.
Один из таких мы видим на визуализации выше – из простого дома здесь получился люксовый комплекс построек для жизни и отдыха. Эта реконструкция была проведена в с. Борки (Подмосковье) в 2014 году.
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