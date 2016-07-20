Шале для идеальной семейной жизни

Современные шале поражают сочетанием атмосферы дома в горах и комфортабельного образа жизни. Кажется, что панорамные виды на скалистые пики или, как в данном случае, на сосновый бор являются идеальным дополнением для такого стиля в архитектуре.

Архитектурно-дизайнерская мастерская Бреуса Алексея спроектировала данное шале для реализации в поселке Канадская деревня. Чистый воздух, приятная атмосфера и близость соснового бора вдохновляют здесь многих на жизнь в гармонии с природой.