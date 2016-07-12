До и После: Из гетто в пентхаус!

Старый панельный дом, монолитка из 90-х, простейший модерн постройки 70-х годов… гетто – это старый район, который уже почти полностью потерял надежду стать чем-то современным. Правда, авторов данного проекта редизайна не так сложно испугать. Обветшалый ремонт в старом доме – это то, что их вдохновляет и заставляет искать все более и более удачные решения для жизни молодых семей.
Старая квартира преобразилась практически в пентхаус для молодоженов. Теперь здесь не просто хорошо жить, а просто прекрасно! Поэтапно посмотрев ремонт, вы увидите, насколько сильно может измениться квартира всего за пару месяцев.
До ремонта гостиная вряд ли радовала глаз. На лоджии был встроенный шкаф, который давно пора было заменить, а все детали отделки (обои, ламинат, окна) тоже нуждались в редизайне.
Присоединение площади лоджии к гостиной позволило реализовать красивую парадную столовую для гостей. Дизайн интерьера в ней выдержан в очень спокойной, даже слегка ностальгичной манере. Все цвета и оттенки выбирали лично хозяева, которые очень хотели иметь оригинальный интерьер.
Эта самая обычная старая спальня площадью 9 кв. метров имеет собственную лоджию, которая раньше служила еще и… гардеробной! На стенах – следы детского творчества, потертости и неровности, а лоджия и вовсе кажется покрытой толстый слоем бактерий!
После зачистки и дезинфекции в этом интерьере воцарился настоящий рай минимализма. Кровать является частью комплекса с большим изголовьем, оно имеет декоративную нишу с подсветкой и по размеру соответствует длине стены.
Был выбран навесной потолок со встроенными точечными светильниками, ламинат светлого орехового цвета и новые окна-слайдеры. Смотрятся все это отлично! Лоджия была остеклена от пола до потолка с дополнительными перилами с внешней стороны, а встроенные места для хранения слева и справа на ней остались.
Обычной старой ванной уже никого не удивишь в подборке «До и После». Но можно ли представить, что здесь воцарится атмосфера, как на фотографии ниже?
Эта современная ванная имеет встроенный слив для подвесных унитаза и раковины, смотрится очень красиво с новой плиткой, а ее ремонт стоил очень дешево!
Так выглядело организованное хранение на лоджиях при спальнях и кухне, в прихожей и коридоре. Такому подходу явно не хватало эстетики и инноваций.
Эта потрясающая глянцевая прихожая очень удобна, выглядит стильно, а благодаря отражению солнечного света даже смотрится более просторной, чем есть на самом деле. Зона прихожей на 7 см ниже уровня пола в квартире, что позволяет исключить попадание любой пыли в жилую область. Под навесными шкафами – пространство с подсветкой, которое заменяет полочку для обуви и очень удобно. Данная структура из ниши и пространства под шкафом традиционна для многих азиатских квартир и домов.
На фотографии выше мы видим, что прихожая вместе с коридором была присоединена к общей площади гостиной (слева). Ранее здесь была маленькая прихожая и очень узкий коридор между гостиной и спальней (справа), что создавало большие неудобства и выглядело очень не рационально. Комнаты были маленькими, а коридор – темным и очень узким.
Справа мы можем видеть вторую спальню, которая будет использоваться как гардеробная и кабинет для молодоженов. В квартире есть еще одна спальня, которая вскоре будет преобразована в детскую.
Далее на homify:
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;