До и После: Из гетто в пентхаус!

Старый панельный дом, монолитка из 90-х, простейший модерн постройки 70-х годов… гетто – это старый район, который уже почти полностью потерял надежду стать чем-то современным. Правда, авторов данного проекта редизайна не так сложно испугать. Обветшалый ремонт в старом доме – это то, что их вдохновляет и заставляет искать все более и более удачные решения для жизни молодых семей.

Старая квартира преобразилась практически в пентхаус для молодоженов. Теперь здесь не просто хорошо жить, а просто прекрасно! Поэтапно посмотрев ремонт, вы увидите, насколько сильно может измениться квартира всего за пару месяцев.