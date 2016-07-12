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До и После: Из гетто в пентхаус!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
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Старый панельный дом, монолитка из 90-х, простейший модерн постройки 70-х годов… гетто – это старый район, который уже почти полностью потерял надежду стать чем-то современным. Правда, авторов данного проекта редизайна не так сложно испугать. Обветшалый ремонт в старом доме – это то, что их вдохновляет и заставляет искать все более и более удачные  решения для жизни молодых семей.

Старая квартира преобразилась практически в пентхаус для молодоженов. Теперь здесь не просто хорошо жить, а просто прекрасно! Поэтапно посмотрев ремонт, вы увидите, насколько сильно может измениться квартира всего за пару месяцев.

До: гостиная

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

До ремонта гостиная вряд ли радовала глаз. На лоджии был встроенный шкаф, который давно пора было заменить, а все детали отделки (обои, ламинат, окна) тоже нуждались в редизайне.

​После: гостиная

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Присоединение площади лоджии к гостиной позволило реализовать красивую парадную столовую для гостей. Дизайн интерьера в ней выдержан в очень спокойной, даже слегка ностальгичной манере. Все цвета и оттенки выбирали лично хозяева, которые очень хотели иметь оригинальный интерьер.

​До: спальня с лоджией

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Эта самая обычная старая спальня площадью 9 кв. метров имеет собственную лоджию, которая раньше служила еще и… гардеробной! На стенах – следы детского творчества, потертости и неровности, а лоджия и вовсе кажется покрытой толстый слоем бактерий!

​После: спальня с лоджией

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

После зачистки и дезинфекции в этом интерьере воцарился настоящий рай минимализма. Кровать является частью комплекса с большим изголовьем, оно имеет декоративную нишу с подсветкой и по размеру соответствует длине стены. 

Был выбран навесной потолок со встроенными точечными светильниками, ламинат светлого орехового цвета и новые окна-слайдеры. Смотрятся все это отлично! Лоджия была остеклена от пола до потолка с дополнительными перилами с внешней стороны, а встроенные места для хранения слева и справа на ней остались.

​До: ванная

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Обычной старой ванной уже никого не удивишь в подборке «До и После». Но можно ли представить, что здесь воцарится атмосфера, как на фотографии ниже?

​После: ванная

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Эта современная ванная имеет встроенный слив для подвесных унитаза и раковины, смотрится очень красиво с новой плиткой, а ее ремонт стоил очень дешево!

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​До: хранение

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Так выглядело организованное хранение на лоджиях при спальнях и кухне, в прихожей и коридоре. Такому подходу явно не хватало эстетики и инноваций.

​После: хранение

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Эта потрясающая глянцевая прихожая очень удобна, выглядит стильно, а благодаря отражению солнечного света даже смотрится более просторной, чем есть на самом деле. Зона прихожей на 7 см ниже уровня пола в квартире, что позволяет исключить попадание любой пыли в жилую область. Под навесными шкафами – пространство с подсветкой, которое заменяет полочку для обуви и очень удобно. Данная структура из ниши и пространства под шкафом традиционна для многих азиатских квартир и домов.

​После: прихожая и вторая спальня

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

На фотографии выше мы видим, что прихожая вместе с коридором была присоединена к общей площади гостиной (слева). Ранее здесь была маленькая прихожая и очень узкий коридор между гостиной и спальней (справа), что создавало большие неудобства и выглядело очень не рационально. Комнаты были маленькими, а коридор – темным и очень узким.

Справа мы можем видеть вторую спальню, которая будет использоваться как гардеробная и кабинет для молодоженов. В квартире есть еще одна спальня, которая вскоре будет преобразована в детскую.

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