Проект коттеджа в стиле кантри

Этот красивый коттедж в три спальни имеет дополнительную игровую комнату, кабинет и открытую планировку кухни-гостиной с барной стойкой. Да, в такой комбинации небольшой коттедж в стиле кантри выглядит очень привлекательно!
Студия YunsungHousing реализовала данный проект в упрощенной и очень бюджетной манере. На фотографии ниже вы можете видеть лаконичную террасу из древесины, которая к тому же является и крыльцом, простую отделку под кирпич, декоративные ставни на окнах и очень компактный вид всего дома.
Общая площадь дома – 144 кв. метра. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кабинет и дополнительная детская игровая. Прихожая и коридор имеют встроенные гардеробы, есть отдельная топочная и кладовая для кухни. В детских и в спальне – встроенные шкафы большого формата для хранения, а при одной из детских – балкон. Дом построен на легком деревянном каркасе с заполнением утеплителем
Общая площадь дома – 144 кв. метра. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кабинет и дополнительная детская игровая. Прихожая и коридор имеют встроенные гардеробы, есть отдельная топочная и кладовая для кухни. В детских и в спальне – встроенные шкафы большого формата для хранения, а при одной из детских – балкон. Дом построен на легком деревянном каркасе с заполнением утеплителем.
Созданная в американском стиле, эта эклектичная кухня несет в себе все лучшие традиции неоклассики и лофта. Она отлично сочетается с гостиной в стиле лофт и с атмосферой кантри в проекте коттеджа. На лестнице – ступени из натурального (клееного) дерева, а отделка потолков на кухне комбинированная – гипсокартон и декоративные деревянные панели здесь комбинируются в правильном геометричном формате.
На кухонном острове мы найдем вторую варочную поверхностью на кухне, предназначенную для того, чтобы быстро разогреть блюдо или приготовить омлет. Столешница на острове выполнена из натуральной (клееной) древесины. Сам кухонный остров имеет бледно-синий цвет фасадов.
В гостиной на заднем плане мы видим не менее стильное сочетание черного кожаного дивана и декоративной кирпичной стены. Здесь же – двери-слайдеры с выходом на террасу. Слева находится дверь в кабинет, там расположена библиотека и рабочее место, далее по коридору и налево – прихожая.
Стильная кухня имеет американский формат и смотрится очень современно в этом интерьере! Фасады здесь нежного мятного цвета, столешница – песочного, а отделка стен и потолка – белая. Ламинат использован нежно-бежевого оттенка.
Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем в просторный холл, в котором найдем на подиуме детскую игровую зону с ковролиновым покрытием. На полу остальной части этажа с двумя спальнями – ламинат, исключая ванную комнату, которую вы увидите ниже.
Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем в просторный холл, в котором найдем на подиуме детскую игровую зону с ковролиновым покрытием. На полу остальной части этажа с двумя спальнями – ламинат, исключая ванную комнату, которую вы увидите ниже.
Внимательно посмотрев на фотографию выше, вы получите полное представление о планировки этого коттеджа. Слева направо на первом этаже находится главная спальня, за ней в глубине – кабинет, в центре – кухня-гостиная, справа – прихожая и душевая комната.
На втором этаже слева и справа находятся детские комнаты для мальчика и для девочки, по центру – игровая с подиумом, а в глубине на втором этаже есть ванная комната для детей.
Стоимость различных проектов коттеджей от студии Yunsung Housing начинается от 8 млн рублей (150 млн корейских вон), что для Республики Корея является очень выгодным предложением.
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