Проект коттеджа в стиле кантри

Этот красивый коттедж в три спальни имеет дополнительную игровую комнату, кабинет и открытую планировку кухни-гостиной с барной стойкой. Да, в такой комбинации небольшой коттедж в стиле кантри выглядит очень привлекательно!

Студия YunsungHousing реализовала данный проект в упрощенной и очень бюджетной манере. На фотографии ниже вы можете видеть лаконичную террасу из древесины, которая к тому же является и крыльцом, простую отделку под кирпич, декоративные ставни на окнах и очень компактный вид всего дома.

Общая площадь дома – 144 кв. метра. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кабинет и дополнительная детская игровая. Прихожая и коридор имеют встроенные гардеробы, есть отдельная топочная и кладовая для кухни. В детских и в спальне – встроенные шкафы большого формата для хранения, а при одной из детских – балкон. Дом построен на легком деревянном каркасе с заполнением утеплителем