TOП-5 сборных дачных домиков

Специально для вас мы собрали небольшие сборные дачные дома, которые стоят недорого, а возводятся экстремально быстро! Изготавливаются они на заводе, а на участке – лишь монтируются!

Данная система называется pre-fabricado, фабричные, готовые или сборные дома, которым нужен лишь фундамент на участке! Кажется, что это и есть мечта для быстрого переезда из города или новой дачи!