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TOП-5 сборных дачных домиков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Специально для вас мы собрали небольшие сборные дачные дома, которые стоят недорого, а возводятся экстремально быстро! Изготавливаются они на заводе, а на участке – лишь монтируются!

Данная система называется pre-fabricado, фабричные, готовые или сборные дома, которым нужен лишь фундамент на участке! Кажется, что это и есть мечта для быстрого переезда из города или новой дачи!

​Мини-коттедж в стиле модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот потрясающий дом подходит как для летнего, так и для круглогодичного проживания. Он имеет систему отопления «теплый пол», площадь в 75 кв. метров и тоже устанавливается в рекордно короткие сроки (от оплаты до въезда – до 6-ти недель). Здесь может быть 2 или 3 спальни на выбор, стоимость от 59.900 € (без налогов).

Мини-коттедж: интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В интерьере этого дома мы найдем потрясающий формат остекления, стильную серую цветовую гамму и очень современную отделку! Всего в доме три спальни, ванная комната, кухня и гостиная. Посмотреть интерьеры полностью можно в нашей статье о проекте.

​Домик в стиле кантри

Bungalows TetraLar; se instalan en un día, duran toda la vida, Bungalows TetraLar Bungalows TetraLar Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Bungalows TetraLar

Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar

Этот потрясающий домик гораздо просторнее внутри, чем кажется внешне! Выполнен он в стиле кантри и расположен в Испании. В доме всего 2 спальни, а его общая площадь составляет 37 кв. метров. Устанавливается такой дом на участке всего лишь… за один день! В такое трудно поверить, но это правда! Компания-производитель BUNGALOWS TETRALAR находится в пригороде Мадрида, реализует идеи с любым количеством спален, дачные туалеты и души, коттеджи. Разные дома стоят по разному, есть варианты и за 40.000 €.

​Домик в стиле кантри: интерьер

Bungalows TetraLar; se instalan en un día, duran toda la vida, Bungalows TetraLar Bungalows TetraLar Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Bungalows TetraLar

Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar

На фотографии выше мы видим две двери в обе спальни: слева – детская, справа – главная спальня. Площади спален – 7 и 8 кв. метров. Также в домике есть кухня-гостиная (19 кв. метров) и душевая с туалетом (3 кв. метра).

​Мобильный дом нового миллениума

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Этот потрясающе красивый коттедж имеет шикарные интерьеры в стиле модерн, стильную отделку и даже является… мобильным вариантом! С помощью крана и грузового автомобиля он может быстро переместиться с одного фундамента на другой! Все коммуникации легко отключаются. Таком дом стоит более, чем 100.000 €. Брендовая мебель занимает большую сумму также, как и люксовая отделка.

​Мобильный дом: интерьер

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Столовая комната в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

В интерьерах мы найдем практически люксовый подход к дизайну – здесь все создано для того, чтобы жить с комфортом! Такая дача или даже загородный дом будут отлично смотреться на вашем участке, а если через 5-10 лет вы запланируете переезд, он сможет поехать вместе с вами!

Больше о мобильных домах вы можете узнать из нашей тематической статьи. А про мини-дома, в которых можно комфортно жить всей семьей, вы можете прочитать здесь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дача в стиле шале

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Эта простая и при этом очень красивая дача в стиле шале (рустик) смотрелась бы идеально в стандартном дачном поселке возле леса! Такую дачу хочется показать друзьям и в ней можно жить с детьми, как в сказке!

Внутри мы найдем две спальни (одну на первом и одну на втором этаже), кухню-гостиную и большую открытую веранду без остекления. Отопление здесь печное, на маленькой железной печке, поэтому рассчитывать приходится лишь на летнее проживание (май-сентябрь).

Больше об этой скромной даче с особенным характером можно прочитать здесь. Кстати, стоит она в легкой комплектации 1,5 млн рублей.

​Дом-куб

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Последний в нашей коллекции сборный дом имеет площадь в 100 кв. метров и выполнен в стиле модерн. В таком доме можно жить круглогодично, он имеет собственную систему отопления (тепловой насос + теплый пол) и 2 или 3 спальни на выбор (разные планировки предусматривают либо 2 спальни с большими гардеробными, либо 3 спальни без гардеробных).

​Дом-куб: интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В гостиной этого дома мы найдем потрясающее угловое панорамное остекление, на кухне – уже готовый к использованию гарнитур, а при главной спальне – собственную ванную для родителей. Еще две спальни имеют общую ванную комнату. Стоимость этого дома в Испании от производителя –69.900 €, что является на рынке одним из самых выгодных предложений.

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