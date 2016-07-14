Энергоэффективный дом в Эдельстале

Наконец-то мы добрались до настоящей жемчужины этого дома – ванной. Бежевая плитка на стенах не только создает уют, но и никогда не теряет своей актуальности. Роскошная, глубокая ванна, расположенная в углу, одним лишь видом своим сулит сладостные минуты покоя и полной релаксации. Кроме того, здесь есть прямой выход в сад – разве это не великолепно?

На этом наше виртуальное путешествие заканчивается. Надеемся, что вы получили удовольствие и почерпнули идеи для вдохновения, чтобы усовершенствовать ваше собственное жилище.