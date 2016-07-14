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Энергоэффективный дом в Эдельстале

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Кухня в стиле модерн
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Совсем неподалеку от Братиславы находится чудесное жилище небольшой словенской семьи. Главное его преимущество в том, что это так называемый пассивный дом, потребляющий не более 15 кВт·ч/м² в год и черпает энергию преимущественно из естественных источников – в частности, от солнца. Но если вам кажется, что такая постройка непременно должна быть непрезентабельной, скучной или даже уродливой, то вы глубоко ошибаетесь! Экстерьер здания – яркий пример архитектуры 21-го века с ее строгостью форм. В дизайне присутствуют нотки современного абстракционизма, а интерьер поразит вас своим уютом и красотой.

Сад

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Дома в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

Несмотря на старания специалистов создать максимально энергоэффективный пассивный дом, достигнуть стопроцентного результата, к сожалению, не удалось. Причина тому – не самое благоприятное расположение участка. Однако в таком местонахождении есть и свои плюсы – например, возможность создать большой сад, которая была успешно реализована. Есть в нем и фруктовые деревья, и даже небольшой виноградник.

Первый взгляд

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Дома в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

Вход в дом выглядит весьма нетрадиционно – необходимо пройти через мост, чтобы добраться до двери. Последняя окрашена в холодный ярко-синий цвет, прекрасно гармонирующий с сероватой древесной облицовкой фасада. К слову, для строительства использовалось дерево из местного лесного хозяйства. В некоторых местах для отделки стен использованы белые плиты, благодаря чему достигается эффект четкого зонирования.

Энергия

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Дома в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

Вид сбоку очень красноречиво иллюстрирует особенности дома, касающиеся энергопотребления. В здании использована компактная система вентиляции с рекуперацией тепла. Кроме того, здесь есть специальный тепловой насос, снабжающий дом геотермальной энергией.

Два уровня

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Гостиная в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

При проектировании дома архитекторы решили немного поэкспериментировать и создать двухуровневую конструкцию. Это значит, что жизненное пространство здесь разделено на два этажа, особым образом взаимодействующих между собой. Все дело в том, что вход в здание расположен на верхнем уровне, а нижний «тонет» под ним. Но и подвалом назвать первый этаж нельзя – большие окна в верхней его части дарят много света. В гостиной находится дровяная печь для обогрева, являющаяся по совместительству стильной деталью интерьера.

Современная кухня

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Кухня в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

Просторная кухня примыкает к террасе и патио – это очень удобно, особенно в летнее время. В интерьере важную роль играет древесина, которая не только дарит уют и приятную атмосферу, но и обеспечивает оптимальную терморегуляцию. В центре рабочей области находится кухонный остров, выступающий также связующей деталью между кухней и столовой.

Ванная комната

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Ванная комната в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

Наконец-то мы добрались до настоящей жемчужины этого дома – ванной. Бежевая плитка на стенах не только создает уют, но и никогда не теряет своей актуальности. Роскошная, глубокая ванна, расположенная в углу, одним лишь видом своим сулит сладостные минуты покоя и полной релаксации. Кроме того, здесь есть прямой выход в сад – разве это не великолепно?

На этом наше виртуальное путешествие заканчивается. Надеемся, что вы получили удовольствие и почерпнули идеи для вдохновения, чтобы усовершенствовать ваше собственное жилище.

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