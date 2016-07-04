Светлый дом, построенный по особенной технологии

Этот очаровательный дом спроектирован нидерландскими специалистами из компании De Zwarte Hond и построен в максимально выгодном районе – совсем недалеко находится и центр Гронингена, и живописные уголки природы на берегу большого озера. Жилище создано для молодой семьи с маленькими детьми, поэтому сочетает в себе эстетику, комфорт, простоту и простор.
Снаружи дом выглядит очень стильно и современно, но это – не главное его достоинство. Он построен в соответствии с системой Isoplus, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность. Герметичная оболочка здания HSB дарит превосходную тепло- и шумоизоляцию, чему также способствует тройное остекление и изолированные деревянные рамы. Кроме того, дом оснащен солнечным водонагревателем, батареями и тепловым насосом с функциями теплого и холодного хранения воды.
С этого ракурса мы можем оценить необычную форму дома и оригинальное цветовое решение. Нестандартная геометрия на пике моды, а впечатление, которое она производит в данном случае, подкрепляется игривым сочетанием дерева и серого бетона. Особую привлекательность ему придают окна разного размера и ориентации.
В этом доме можно дышать полной грудью и чувствовать себя свободно – этому способствуют светлые просторные комнаты и высокие потолки. На этом фото вы можете увидеть всю высоту первого этажа. Кстати, к этому решению дизайнеры подошли креативно – на верхнем уровне образованы своеобразные внутренние балкончики, с которых можно наблюдать за тем, что происходит внизу. Это не только оригинально, но и удобно – родители всегда смогут присматривать за детьми и говорить с ними, даже находясь на другом этаже.
Огромные стеклянные двери и большие окна дарят много света, и используется он по максимуму. Пространство сделано максимально открытым и свободным, чтобы подарить обитателям дома ощущение легкости. Белые стены делают атмосферу совершенно невесомой и очень приятной.
Дети получили достаточно простора для веселых игр. Чтобы обезопасить их, декор сделали минимальным – лишь изредка на белом фоне можно увидеть неброские, но стильные аксессуары.
Несмотря на большую площадь гостиной, зона отдыха сконцентрирована на сравнительно небольшом пространстве. Это сделано, снова-таки, чтобы подарить детям больше простора. Функциональность интерьеру также придают стеллажи с закрытыми выдвижными полками – вместительные и глубокие, они позволяют удобно хранить множество вещей и не захламлять пространство. Большие раздвижные двери ведут на террасу, откуда открывается чудесный вид на окрестности.
Столовая и кухня объединены в одно продолговатое помещение. Интерьер здесь такой же легкий и лаконичный, как и в остальных комнатах. Светлые стены (с одной стороны – белые, с другой – бледно-оливковые) позволяют устранить ощущение тесноты в узкой комнате, а массивный деревянный стол служит естественным акцентом – первым делом именно он притягивает к себе взор, являясь центральной фигурой в интерьере. Длинный и широкий, он сможет запросто уместить за собой не только хозяев дома, но и нескольких гостей. В темное время суток столовая прекрасно освещается – помимо больших ламп непосредственно над столом, точечные светильники установлены по всему периметру потолка.