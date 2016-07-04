Светлый дом, построенный по особенной технологии

Огромные стеклянные двери и большие окна дарят много света, и используется он по максимуму. Пространство сделано максимально открытым и свободным, чтобы подарить обитателям дома ощущение легкости. Белые стены делают атмосферу совершенно невесомой и очень приятной.

Дети получили достаточно простора для веселых игр. Чтобы обезопасить их, декор сделали минимальным – лишь изредка на белом фоне можно увидеть неброские, но стильные аксессуары.