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Мирное спокойствие леса

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
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Сегодня Homify покажет вам удивительный дом, существующий в полной гармонии с окружающей природой. Австрийские архитекторы создали жилище, сочетающее в себе деревенскую идилличность и современный дизайн. Расположено оно в живописной и не слишком густо населенной сельской местности, поэтому обитатели дома имеют полную свободу и не боятся любопытных соседских взглядов. При строительстве здания использована натуральная древесина, что делает дом не только красивым, но и экологичным.

Словно во сне

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Внешний вид дома, его фактурность и сказочная атмосфера делают это жилище настоящим домом мечты – наверняка все мы в детстве грезили о таком. Если присмотреться, то даже издалека можно заметить, что при облицовке нижней и верхней частей здания деревянные доски укладывались по-разному: на первом этаже – вертикально, на втором – горизонтально. И даже эта, казалось бы, незначительная мелочь, придает постройке особое настроение.

В окружении девственной природы

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Дом построен в очень живописном месте и окружен фантастическими природными ландшафтами. Он идеально вписывается в окружающую среду, причем не только эстетически. При проектировании здания были учтены все экологические факторы, поэтому обитатели дома не наносят никакого ущерба природе.

Современный интерьер

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Самая сложная задача – разработать дизайн, одновременно соответствующий современным актуальным трендам и вписывающийся в концепцию естественности, гармонии с природой. Решение было найдено в смешении стилей. Обилие дерева в интерьере намекает на рустику и кантри, а лаконичные линии, четкие углы и простые формы – на модерн и минимализм.

Минималистский декор

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Прогрессивные дизайнеры знают: сельский дом необязательно должен быть старомодным – в нем всегда найдется место современным и свежим решениям. В нашем случае, это касается как общего интерьера жилища, так и отдельных элементов декора. Внутри дом получился немного скандинавским, и не последнюю роль в этом сыграл особый камин. Форма его напоминает старинные печи, но современный дизайн делает его очень стильным. Особую изюминку вносит открытая поленница, расположенная прямо посреди комнаты.

Покой и волшебная красота

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Свежий воздух, уютный и стильный дом из экологически чистых материалов, не наносящих вреда окружающей среде, роскошные природные ландшафты – что еще нужно для замечательной жизни в сельской местности? Красивый двор с очаровательной тропинкой на пологом склоне, ограждение из огромных замшелых камней, клумбы, обнесенные деревянным забором… Разве это не чудесное место для тех, кто устал от городского шума и суеты?

Благородный дом, в котором все идеально
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