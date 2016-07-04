Мирное спокойствие леса

Сегодня Homify покажет вам удивительный дом, существующий в полной гармонии с окружающей природой. Австрийские архитекторы создали жилище, сочетающее в себе деревенскую идилличность и современный дизайн. Расположено оно в живописной и не слишком густо населенной сельской местности, поэтому обитатели дома имеют полную свободу и не боятся любопытных соседских взглядов. При строительстве здания использована натуральная древесина, что делает дом не только красивым, но и экологичным.
Внешний вид дома, его фактурность и сказочная атмосфера делают это жилище настоящим домом мечты – наверняка все мы в детстве грезили о таком. Если присмотреться, то даже издалека можно заметить, что при облицовке нижней и верхней частей здания деревянные доски укладывались по-разному: на первом этаже – вертикально, на втором – горизонтально. И даже эта, казалось бы, незначительная мелочь, придает постройке особое настроение.
Дом построен в очень живописном месте и окружен фантастическими природными ландшафтами. Он идеально вписывается в окружающую среду, причем не только эстетически. При проектировании здания были учтены все экологические факторы, поэтому обитатели дома не наносят никакого ущерба природе.
Самая сложная задача – разработать дизайн, одновременно соответствующий современным актуальным трендам и вписывающийся в концепцию естественности, гармонии с природой. Решение было найдено в смешении стилей. Обилие дерева в интерьере намекает на рустику и кантри, а лаконичные линии, четкие углы и простые формы – на модерн и минимализм.
Прогрессивные дизайнеры знают: сельский дом необязательно должен быть старомодным – в нем всегда найдется место современным и свежим решениям. В нашем случае, это касается как общего интерьера жилища, так и отдельных элементов декора. Внутри дом получился немного скандинавским, и не последнюю роль в этом сыграл особый камин. Форма его напоминает старинные печи, но современный дизайн делает его очень стильным. Особую изюминку вносит открытая поленница, расположенная прямо посреди комнаты.
Свежий воздух, уютный и стильный дом из экологически чистых материалов, не наносящих вреда окружающей среде, роскошные природные ландшафты – что еще нужно для замечательной жизни в сельской местности? Красивый двор с очаровательной тропинкой на пологом склоне, ограждение из огромных замшелых камней, клумбы, обнесенные деревянным забором… Разве это не чудесное место для тех, кто устал от городского шума и суеты?