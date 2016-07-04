Мирное спокойствие леса

Сегодня Homify покажет вам удивительный дом, существующий в полной гармонии с окружающей природой. Австрийские архитекторы создали жилище, сочетающее в себе деревенскую идилличность и современный дизайн. Расположено оно в живописной и не слишком густо населенной сельской местности, поэтому обитатели дома имеют полную свободу и не боятся любопытных соседских взглядов. При строительстве здания использована натуральная древесина, что делает дом не только красивым, но и экологичным.