​Увлекательная трансформация коттеджа

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İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
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Отдых в Турции занимает прочное место среди всех летних туристических направлений во всем мире. И это неудивительно, ведь кроме отличного теплого моря, солнца и великолепных пляжей, эта страна предлагает достойный сервис и питание.

История этой страны поистине увлекательна, а архитектура и интерьеры старинных зданий способны удивить даже самых искушенных в этом вопросе отдыхающих. Говоря о Турции, мы имеем ввиду не только побережье с многочисленными гостиницами и курортными городками, ведь эта страна также имеет множество памятников культуры. Все это привлекает туристов со всего мира, желающих хорошенько отдохнуть и подкрепить свое путешествие новыми знаниями и впечатлениями.

До переделки

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Сейчас мы имеем возможность увидеть внутреннее убранство первого этажа. Секция возле входа предполагала небольшой санузел, а далее – кухню. Как заверяет нас строительная компания, работавшая над проектом, проблемным вопросом стала изоляция от влаги, которая появлялась время от времени скапливалась в зоне приготовления пищи. Пришлось сделать перепланировку на современный манер и установить хорошие вытяжки.

Добро пожаловать в мрачный дом

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Старый дом хоть и утратил свой очаровательный облик за долгие годы пустования, однако сумел доказать свою прочность и способность служить верой и правдой для целой семьи и будущих поколений.

Новый взгляд

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

В первую очередь специалисты занялись проведением водопровода и канализации. Следующий этап – утепление и отделка стен и полов, замена проводки, крыши, внутренняя отделка. Стиль оформления выбрал новый хозяин, отдав предпочтение современному.

Идеальное решение

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Минималистичная лестница имеет абсолютно новый характер и добавляет интерьеру игривости. Открытая конструкция имеет хромированные поручни, которые закреплены в стене при помощи металлических крепежей, они же и выполняют функцию декоративных элементов. Цвет деревянных ступеней совпадает с цветом некоторых элементов мебели. Визуальную сдержанность интерьера разбавляют живые цветы в вазах и декоративные подушки в чехлах с интересным геометрическим орнаментом.

Навстречу свободе

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Пространство кухни было пересмотрено с выгодой для более функционального использования. Отныне нет необходимости «ютиться» на пятачке с плитой, холодильником и рабочей зоной. Это место теперь прекрасно освещено и позволяет с комфортом создавать кулинарные шедевры по рецептам турецкой кухни.

Продуманность

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

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Второй этаж

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Состояние ванной комнаты на втором этаже было весьма плачевным…

Розовая ванная

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Ранее в этом пространстве использовалась самая простая и дешевая мебель.

Преображение

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Второй этаж удалось привести в порядок и придать ему стильный и уютный характер.

Идеальный вид

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Стекло в душе является самой актуальной тенденцией оформления ванной. Шкаф выполнен из орехового шпона. Лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.

Больше фотографий проекта можно увидеть на странице компании-подрядчика. 

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