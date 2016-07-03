​Увлекательная трансформация коттеджа

Отдых в Турции занимает прочное место среди всех летних туристических направлений во всем мире. И это неудивительно, ведь кроме отличного теплого моря, солнца и великолепных пляжей, эта страна предлагает достойный сервис и питание.

История этой страны поистине увлекательна, а архитектура и интерьеры старинных зданий способны удивить даже самых искушенных в этом вопросе отдыхающих. Говоря о Турции, мы имеем ввиду не только побережье с многочисленными гостиницами и курортными городками, ведь эта страна также имеет множество памятников культуры. Все это привлекает туристов со всего мира, желающих хорошенько отдохнуть и подкрепить свое путешествие новыми знаниями и впечатлениями.