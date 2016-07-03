​Увлекательная трансформация коттеджа

Отдых в Турции занимает прочное место среди всех летних туристических направлений во всем мире. И это неудивительно, ведь кроме отличного теплого моря, солнца и великолепных пляжей, эта страна предлагает достойный сервис и питание.
История этой страны поистине увлекательна, а архитектура и интерьеры старинных зданий способны удивить даже самых искушенных в этом вопросе отдыхающих. Говоря о Турции, мы имеем ввиду не только побережье с многочисленными гостиницами и курортными городками, ведь эта страна также имеет множество памятников культуры. Все это привлекает туристов со всего мира, желающих хорошенько отдохнуть и подкрепить свое путешествие новыми знаниями и впечатлениями.
Сейчас мы имеем возможность увидеть внутреннее убранство первого этажа. Секция возле входа предполагала небольшой санузел, а далее – кухню. Как заверяет нас строительная компания, работавшая над проектом, проблемным вопросом стала изоляция от влаги, которая появлялась время от времени скапливалась в зоне приготовления пищи. Пришлось сделать перепланировку на современный манер и установить хорошие вытяжки.
Старый дом хоть и утратил свой очаровательный облик за долгие годы пустования, однако сумел доказать свою прочность и способность служить верой и правдой для целой семьи и будущих поколений.
В первую очередь специалисты занялись проведением водопровода и канализации. Следующий этап – утепление и отделка стен и полов, замена проводки, крыши, внутренняя отделка. Стиль оформления выбрал новый хозяин, отдав предпочтение современному.
Минималистичная лестница имеет абсолютно новый характер и добавляет интерьеру игривости. Открытая конструкция имеет хромированные поручни, которые закреплены в стене при помощи металлических крепежей, они же и выполняют функцию декоративных элементов. Цвет деревянных ступеней совпадает с цветом некоторых элементов мебели. Визуальную сдержанность интерьера разбавляют живые цветы в вазах и декоративные подушки в чехлах с интересным геометрическим орнаментом.
Пространство кухни было пересмотрено с выгодой для более функционального использования. Отныне нет необходимости «ютиться» на пятачке с плитой, холодильником и рабочей зоной. Это место теперь прекрасно освещено и позволяет с комфортом создавать кулинарные шедевры по рецептам турецкой кухни.
Состояние ванной комнаты на втором этаже было весьма плачевным…
Ранее в этом пространстве использовалась самая простая и дешевая мебель.
Второй этаж удалось привести в порядок и придать ему стильный и уютный характер.
Стекло в душе является самой актуальной тенденцией оформления ванной. Шкаф выполнен из орехового шпона. Лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.
Больше фотографий проекта можно увидеть на странице компании-подрядчика.