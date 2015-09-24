Какой дом лучше: каркасный или из газобетона

Сейчас технология строительства каркасных домов уже настолько развита, что выделяют множество их видов, в зависимости от технологии возведения каркаса и стен. Основные из этих видов каркасных домов:

-так называемые облегченные каркасные или каркасно-щитовые дома, в основе которых деревянные каркасы и утеплитель из базальтовой ваты при толщине стены 18-25 сантиметров;

- метало-каркасные дома, которые строятся на основе металлической конструкции с утеплителем из базальтовой ваты и обычной для каркасных домов толщиной стены около 20 сантиметров;

- утепленные каркасно-щитовые дома с использованием пенополистирола и толщиной стены до 25 сантиметров;

- каркасные дома повышенного класса утепления, с каркасом из клееного бруса, где толщина стены составляет около 40 сантиметров.