Какой дом лучше: каркасный или из газобетона

Сразу нужно сказать, что и каркасная технология строительства домов и газобетонные материалы – по справедливости относятся к современным, более экономичным и прогрессивным методам строительства. Поэтому, если выбор стоит именно между технологией каркасного строительства и газобетонными конструкциями, то сильно вы не прогадаете при любом окончательном решении. Эти технологии строительства учитывают весь предыдущий опыт разработки материалов, позволяют экономить и время строительства, и создавать комфортное жилище.
Безусловно, являясь удобными для использования в принципе, данные технологии строительства имеют ряд очень значительных различий – и в процессе выполнения работ, и в итоговом результате. Выбирая ту или иную технологию, нужно подробно изучить эти отличия и особенности и определиться, какие факторы являются первостепенными именно для вашего случая строительства дома.
Привычными для строительства классических домов за многие века, конечно были и остаются такие материалы, как кирпич, камень, бетон. Но, темп жизни меняется, технологии не стоят на месте и на смену таким основательным материалам приходят манящие своей простотой и ценой дома из каркасов и газобетона.
Сейчас технология строительства каркасных домов уже настолько развита, что выделяют множество их видов, в зависимости от технологии возведения каркаса и стен. Основные из этих видов каркасных домов:
-так называемые облегченные каркасные или каркасно-щитовые дома, в основе которых деревянные каркасы и утеплитель из базальтовой ваты при толщине стены 18-25 сантиметров;
- метало-каркасные дома, которые строятся на основе металлической конструкции с утеплителем из базальтовой ваты и обычной для каркасных домов толщиной стены около 20 сантиметров;
- утепленные каркасно-щитовые дома с использованием пенополистирола и толщиной стены до 25 сантиметров;
- каркасные дома повышенного класса утепления, с каркасом из клееного бруса, где толщина стены составляет около 40 сантиметров.
Рассматривая как вариант использования для строительства дома технологии каркасного строительства, необходимо в первую очередь оценить их возможности по созданию самых разнообразных форм. Дома, построенные на основе металлических каркасов, справедливо можно назвать наиболее креативными и оригинальными. Поэтому, если у вас есть некая творческая задумка, необычный проект дома вашей мечты, смело беритесь за каркасные технологии для воплощения своих идей.
Благодаря свойствам металлического каркаса, такие дома как легкий конструктор, практически не имеют ограничений по сборке и размещению на местности.
Чеснок
Материал каркаса такого дома очень легкий, поэтому не требуется закладки основательного фундамента, на этом можно сэкономить и время строительства, и средства. Стены дома собираются из металлического профиля, а сверху конструкция обшивается листами деревянных плит, которые придают необходимый уровень прочности и устойчивости. Естественно, что такой дом требуется основательного подхода к утеплению. Современные виды утеплителя по своим характеристикам теплопроводности не только не уступают, но во многом и превосходят традиционные материалы, что и позволяет активно использовать технологии металокаркасного строительства домов практически в любых местностях.
Как и видно из названия, в основе каркасных домов – устойчивая конструкция, на которой крепятся все остальные элементы. В зависимости от используемой технологии сборки различают дома каркасные и каркасно-щитовые. В случае крепления на каркасе готовых заводских панелей дом вырастает с удивительной скоростью, его привозят практически готовым и собирают из крупных элементов на вашем участке. Если вы решили не использовать такие заводские заготовки, каркас дома можно собрать более творчески, с учетом различных индивидуальных пожеланий в проекте и потом на эту основу также нашиваются панели с утеплителем. Такая сборка каркасного дома позволяет сочетать проектную оригинальность и скорость строительства.
В любом случае, при возведении каркасного дома, особое внимание нужно уделить прочности материалов каркаса, выбрать нужный вам уровень утепления и обязательно выполнить обшивку панелей отделочными материалами, широкий выбор которых поможет сделать ваш дом и красивым, и надежным.
Еще более подробный обзор домов, построенных по каркасной технологии есть в статье Достоинства и недостатки каркасных домов.
Такой строительный материал, как газобетонные блоки, обладает рядом своих особенностей, основным определяющим фактором которых является по сути пористая структура материала. С этим связаны и все плюсы, и все минусы использования газобетонных блоков при строительстве. Плюсы очевидны, достаточно только взять газобетонный блок в руки – именно взять, поскольку это действительно под силу любому. Такие блоки легкие, можно сказать воздушные. Это существенно упрощает вопрос с закладкой фундамента, вес постройки из газобетонных блоков несравнимо меньше дома, построенного из материалов традиционной плотности. Также небольшой вес блоков значительно ускоряет сам процесса возведения стен, поэтому дома из газобетона относятся к типу быстровозводимых конструкций.
Благодаря своей пористой структуре, газобетон обладает рядом таких положительных качеств, как низкая теплопроводность, теплоаккумуляционные и звукоизоляционные свойства. Но при планировании строительства дома из газобетонных блоков, нужно учесть и то, что пористая структура материала сказывается на его хрупкости, газобетон имеет низкие показатели прочности на сжатие и стойкости на изгиб. Поэтому при строительстве дома из газобетонных блоков фундамент может быть не большим, нагрузка по весу на него будет уменьшенная, но обязательно нужно уделить особое внимание вопросу устойчивости и минимизировать усадку фундамента. Тогда построенный дом будет прочно стоят долгие годы без деформации стен, как например проект от студии SNEGIRI ARCHITECTS.
Газобетон как любой пористый материал обладает высоким уровнем водопоглощения, что необходимо учитывать при выборе материалов и способов отделки, также рекомендуется использование предварительной глубокой обработки стен из газобетонных блоков проникающими грунтовками. В то же время, газобетон превосходит многие другие материалы по устойчивости к развитию плесени, грибков, различных бактерий даже при высокой температуре и влажности воздуха.
Скажем прямо, не бывает плюсов без минусов. В случае с газобетонным материалов, это меньшая устойчивость к износу, чем у традиционного кирпича и бетона. Но в отношении быстровозводимых технологий строительства, это все таки прочный, дышащий материал, который дает значительную экономию времени при строительстве стен. Каркасные дома – самый быстрый способ получить дом своей мечты, причем с использованием самых разнообразных архитектурных фантазий.
Как видно, и каркасная технология строительства домов, и газобетонные конструкции имеют ряд своих недостатков и преимуществ, поэтому при выборе своего дома, конечно, учитывайте, что является самым главным для вас - низкая теплопроводность газобетона или практически моментальная скорость возведения каркасно-панельного дома, сложность архитектурных форм при использовании метало-каркасного строительства или достаточно высокая прочность и основательность дома из газобетонных блоков, размещение каркасного дома практически на любой местности с минимальной закладкой фундамента или дышащий и долго удерживающие тепло газобетон.
Основное, что роднит обе эти технологии – это их прогрессивный характер, стремление учесть весь предыдущий опыт использования традиционных материалов строительства, дорогих и не всегда решающих ваши индивидуальные задачи при строительстве своего дома.