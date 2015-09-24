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Какой дом лучше: каркасный или из газобетона

Перла Вереника Перла Вереника
Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Дома в стиле модерн
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Сразу нужно сказать, что и каркасная технология строительства домов и газобетонные материалы – по справедливости относятся к современным, более экономичным и прогрессивным методам строительства. Поэтому, если выбор стоит именно между технологией каркасного строительства и газобетонными конструкциями, то сильно вы не прогадаете при любом окончательном решении. Эти технологии строительства учитывают весь предыдущий опыт разработки материалов, позволяют экономить и время строительства, и создавать комфортное жилище. 

Безусловно, являясь удобными для использования в принципе, данные технологии строительства имеют ряд очень значительных различий – и в процессе выполнения работ, и в итоговом результате. Выбирая ту или иную технологию, нужно подробно изучить эти отличия и особенности и определиться, какие факторы являются первостепенными именно для вашего случая строительства дома.

Современные технологии строительства домов

Банный комплекс с купелью и террасой homify Дома в стиле кантри
homify

Банный комплекс с купелью и террасой

homify
homify
homify

Привычными для строительства классических домов за многие века, конечно были и остаются такие материалы, как кирпич, камень, бетон. Но, темп жизни меняется, технологии не стоят на месте и на смену таким основательным материалам приходят манящие своей простотой и ценой дома из каркасов и газобетона.

Типология каркасных домов

Дом в поселке Дони под Санкт- Петербургом фасады, Универсальная история Универсальная история Дома в стиле минимализм
Универсальная история

Дом в поселке Дони под Санкт- Петербургом фасады

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

Сейчас технология строительства каркасных домов уже настолько развита, что выделяют множество их видов, в зависимости от технологии возведения каркаса и стен. Основные из этих видов каркасных домов:

-так называемые облегченные  каркасные или каркасно-щитовые дома, в основе которых деревянные каркасы и утеплитель из базальтовой ваты при толщине стены 18-25 сантиметров; 

- метало-каркасные дома,  которые строятся на основе металлической конструкции с  утеплителем из базальтовой ваты и обычной для каркасных домов толщиной стены  около 20  сантиметров; 

- утепленные каркасно-щитовые  дома с использованием пенополистирола и толщиной стены до 25 сантиметров; 

- каркасные дома повышенного класса утепления,  с каркасом из клееного бруса, где толщина стены составляет около 40 сантиметров.

Металло-каркасные дома – совершенство форм

КОНЦЕПТ ВИЛЛЫ / АЛМАТЫ, Lenz Architects Lenz Architects Дома в стиле модерн
Lenz Architects

КОНЦЕПТ ВИЛЛЫ / АЛМАТЫ

Lenz Architects
Lenz Architects
Lenz Architects

Рассматривая как вариант использования для строительства дома технологии каркасного строительства, необходимо в первую очередь оценить их возможности по созданию самых разнообразных форм. Дома, построенные на основе металлических каркасов, справедливо можно назвать наиболее креативными и оригинальными. Поэтому, если у вас есть некая творческая задумка,  необычный проект дома вашей мечты, смело беритесь за каркасные технологии для воплощения своих идей. 

Благодаря свойствам металлического каркаса, такие дома как легкий конструктор, практически не имеют ограничений по сборке и размещению на местности. 

Технологические свойства домов из металлокаркаса

Треугольный Дом из концептуальной серии "Чеснок", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
CHM architect

Треугольный Дом из концептуальной серии Чеснок

CHM architect
CHM architect
CHM architect

Материал каркаса такого дома очень легкий, поэтому не требуется закладки основательного фундамента, на этом можно сэкономить и время строительства, и средства. Стены дома собираются из металлического профиля, а сверху конструкция обшивается листами деревянных плит, которые придают необходимый уровень прочности и устойчивости. Естественно, что такой дом требуется основательного подхода к утеплению. Современные  виды утеплителя по своим характеристикам теплопроводности не только не уступают, но во многом и превосходят традиционные материалы, что и позволяет активно использовать технологии металокаркасного строительства домов практически в любых местностях.

Каркасные дома – основные характеристики

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Как и видно из названия, в основе каркасных домов – устойчивая конструкция, на которой крепятся все остальные элементы. В зависимости от используемой технологии сборки различают дома каркасные и каркасно-щитовые. В случае крепления на каркасе готовых заводских панелей дом вырастает с удивительной скоростью, его привозят практически готовым и собирают из крупных элементов на вашем участке. Если вы решили не использовать такие заводские заготовки, каркас дома можно собрать более творчески, с учетом различных индивидуальных пожеланий в проекте и потом на эту основу также нашиваются панели с утеплителем. Такая сборка каркасного дома позволяет сочетать проектную оригинальность и скорость строительства. 

В любом случае, при возведении каркасного дома, особое внимание нужно уделить прочности материалов каркаса, выбрать нужный вам уровень утепления и обязательно выполнить обшивку панелей отделочными материалами, широкий выбор которых поможет сделать ваш дом и красивым, и надежным. 

Еще более подробный обзор домов, построенных по каркасной технологии есть в статье Достоинства и недостатки каркасных домов.

Основные свойства домов из газобетонных блоков

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Дома в стиле модерн
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Такой строительный материал, как газобетонные блоки, обладает рядом своих особенностей, основным определяющим фактором которых является по сути пористая структура материала. С этим связаны и все плюсы, и все минусы использования газобетонных блоков при строительстве. Плюсы очевидны, достаточно только взять газобетонный блок в руки – именно взять, поскольку это действительно под силу любому. Такие блоки легкие, можно сказать воздушные. Это существенно упрощает вопрос с закладкой фундамента, вес постройки из газобетонных блоков несравнимо меньше дома, построенного из материалов традиционной плотности. Также небольшой вес блоков значительно ускоряет сам процесса возведения стен, поэтому дома из газобетона относятся к типу быстровозводимых конструкций.

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Что нужно учесть при строительстве дома из газобетонных блоков

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Благодаря своей пористой структуре,  газобетон обладает рядом таких положительных качеств, как  низкая теплопроводность, теплоаккумуляционные и звукоизоляционные свойства. Но при планировании строительства дома из газобетонных блоков, нужно учесть и то, что пористая структура материала сказывается на его хрупкости,  газобетон имеет низкие показатели прочности на сжатие и стойкости на изгиб. Поэтому при строительстве дома из газобетонных блоков фундамент может быть не большим, нагрузка по весу на него будет уменьшенная, но обязательно нужно уделить особое внимание вопросу устойчивости и минимизировать усадку фундамента. Тогда построенный дом будет прочно стоят долгие годы без деформации стен, как например проект от студии SNEGIRI ARCHITECTS.

Газобетон как любой пористый материал обладает высоким уровнем водопоглощения, что необходимо учитывать при выборе материалов и способов отделки, также рекомендуется использование предварительной глубокой обработки стен из газобетонных блоков проникающими грунтовками. В то же время, газобетон превосходит многие другие материалы по устойчивости к развитию плесени, грибков, различных бактерий даже при высокой температуре и влажности воздуха. 

Основные особенности технологий

ДОМ В СОЧИ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В СОЧИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Скажем прямо, не бывает плюсов без минусов. В случае с газобетонным материалов, это меньшая устойчивость к износу, чем у традиционного кирпича и бетона. Но в отношении быстровозводимых технологий строительства, это все таки прочный, дышащий материал, который дает значительную экономию времени при строительстве стен. Каркасные дома – самый быстрый способ получить дом своей мечты, причем с использованием самых разнообразных архитектурных фантазий. 

Что учесть, выбирая нужную вам технологию строительства дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как видно, и каркасная технология строительства домов, и газобетонные конструкции имеют ряд своих недостатков и преимуществ, поэтому при выборе своего дома, конечно, учитывайте, что является самым главным для вас  - низкая теплопроводность газобетона или практически моментальная скорость возведения каркасно-панельного дома, сложность архитектурных форм при использовании метало-каркасного строительства или достаточно высокая прочность и основательность дома из газобетонных блоков, размещение каркасного дома практически на любой местности с минимальной закладкой фундамента или дышащий и долго удерживающие тепло газобетон.

Основное, что роднит обе эти технологии – это их прогрессивный характер, стремление учесть весь предыдущий опыт использования традиционных материалов строительства, дорогих и не всегда решающих ваши  индивидуальные задачи при строительстве своего дома.

Изящные зеркала для ванной
Что является наиболее значимым для вас при выборе технологии строительства дома?

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