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10 идеальных бассейнов. Идеи для вашего дома

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Balena Pools, Balena GmbH Balena GmbH Садовые бассейны
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Если вы планируете строительство бассейна на собственном участке, но еще не знаете, каким он может быть, предлагаем вдохновиться проектами наших иностранных коллег и выбрать наиболее понравившуюся идею.

Бассейны бывают любых форм и размеров, а для строительства и оформления могут использоваться абсолютно разные материалы – от дерева до стали. Также ранее мы писали об энергосберегающих бассейнах, которые весьма популярны в Великобритании и Германии. Какой выбрать – решать вам, однако homify всегда готов помочь в выборе идеального варианта.

Итак, давайте начнем!

1. Крытые бассейны

Haus M., Eggenfelden, Moserarchitekten Moserarchitekten Бассейн в стиле модерн
Moserarchitekten

Moserarchitekten
Moserarchitekten
Moserarchitekten

Крытый бассейн может считаться элементов роскоши, однако в наших широтах только так можно наслаждаться водной стихией круглогодично. Размер конструкции напрямую зависит от параметров вашего дома. Утепление бассейна – еще один важный фактор при строительстве, этой теме посвящена еще одна книга идей.

2. Правильное решение

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie Переливные бассейны
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

Если вы не знаете с чего начать, в первую очередь стоит представить, когда и где вы планируете пользоваться бассейном по назначению. Будет ли он закрытым или под открытым небом? Собираетесь ли вы профессионально заниматься плаванием или желаете просто проводить в нем время с пользой для здоровья и тела? Понадобится ли вам  утепление помещения, где именно будет располагаться ваш бассейн?

3. Подсветка

Villa Nerea, Miralbó Excellence Miralbó Excellence Бассейн в стиле модерн
Miralbó Excellence

Miralbó Excellence
Miralbó Excellence
Miralbó Excellence

Попытайтесь подумать о том, как он будет выглядеть с наступлением ночи? Какую подсветку вы выберете, чтобы, к примеру, превратить его полноценнее пространство для отдыха даже с заходом солнца.

4. форма и размер

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Бассейн в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Что касается размера и формы бассейна, то эти параметры зависят напрямую от ваших предпочтений. Прямоугольная форма универсальна повторяет геометрию дома и участка. Также она в особенности популярна среди профессиональных пловцов.

5. Мини-формат

Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia Бассейн в стиле модерн
Alfredo Barsuglia

Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia

Мини-бассейн – еще один современный формат, который можно установить на любой точке участка. Оборудованный солнечными батареями, он абсолютно автономен с точки зрения потребления энергии.

6. Природный водоем

Balena Pools, Balena GmbH Balena GmbH Садовые бассейны
Balena GmbH

Balena GmbH
Balena GmbH
Balena GmbH

Помимо привычной плитки или мозаики, декор бассейна способен выглядеть абсолютно непривычно. В частности, вы можете создать дополнительные водоемы вокруг него и окружить водными растениями. Такое решение создает иллюзию купания на природе. Если вашем сердцу близки современные технологии, минимализм и строгая геометрия, вам могут приглянуться бассейны из нержавеющей стали

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7. Удобное решение

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Бассейн в стиле минимализм
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Установка такого бассейна не предполагает серьезных работ в вашем саду, поэтому если вы хотите оставить ландшафт участка нетронутым, этот вариант подойдет лучше всего для вашего загородного участка.

8. Для спорта и отдыха

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Бассейн в стиле модерн
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Небольшой карман предполагает постепенный спуск в воду. В этом случае заниматься спортом наиболее комфортно.

9. Много воды

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Бассейн в средиземноморском стиле
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Этот пример выглядит немного старомодно, тем не менее он не лишен обаяния. Главная интрига — возможность прямого доступа к бассейну практически из любой комнаты этого дома. Аккуратный скат поможет избежать излишек воды вокруг. Ныряйте на здоровье!

10. Очистка и уход

Une piscine biologique dans les Pyrénées Orientales, Art d'Esprit Art d'Esprit Бассейн в средиземноморском стиле
Art d&#39;Esprit

Art d'Esprit
Art d&#39;Esprit
Art d'Esprit

Расслабиться в чистой воде можно и без применения химии. Принцип фильтрации основан на создании целой эко-системы при помощи растений.

Преображение домика в лесу
Бассейн в вашем доме - мечта или необходимость?

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