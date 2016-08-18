10 идеальных бассейнов. Идеи для вашего дома

Если вы планируете строительство бассейна на собственном участке, но еще не знаете, каким он может быть, предлагаем вдохновиться проектами наших иностранных коллег и выбрать наиболее понравившуюся идею.

Бассейны бывают любых форм и размеров, а для строительства и оформления могут использоваться абсолютно разные материалы – от дерева до стали. Также ранее мы писали об энергосберегающих бассейнах, которые весьма популярны в Великобритании и Германии. Какой выбрать – решать вам, однако homify всегда готов помочь в выборе идеального варианта.

Итак, давайте начнем!