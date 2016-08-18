10 идеальных бассейнов. Идеи для вашего дома

Если вы планируете строительство бассейна на собственном участке, но еще не знаете, каким он может быть, предлагаем вдохновиться проектами наших иностранных коллег и выбрать наиболее понравившуюся идею.
Бассейны бывают любых форм и размеров, а для строительства и оформления могут использоваться абсолютно разные материалы – от дерева до стали. Также ранее мы писали об энергосберегающих бассейнах, которые весьма популярны в Великобритании и Германии. Какой выбрать – решать вам, однако homify всегда готов помочь в выборе идеального варианта.
Итак, давайте начнем!
Крытый бассейн может считаться элементов роскоши, однако в наших широтах только так можно наслаждаться водной стихией круглогодично. Размер конструкции напрямую зависит от параметров вашего дома. Утепление бассейна – еще один важный фактор при строительстве, этой теме посвящена еще одна книга идей.
Если вы не знаете с чего начать, в первую очередь стоит представить, когда и где вы планируете пользоваться бассейном по назначению. Будет ли он закрытым или под открытым небом? Собираетесь ли вы профессионально заниматься плаванием или желаете просто проводить в нем время с пользой для здоровья и тела? Понадобится ли вам утепление помещения, где именно будет располагаться ваш бассейн?
Попытайтесь подумать о том, как он будет выглядеть с наступлением ночи? Какую подсветку вы выберете, чтобы, к примеру, превратить его полноценнее пространство для отдыха даже с заходом солнца.
Что касается размера и формы бассейна, то эти параметры зависят напрямую от ваших предпочтений. Прямоугольная форма универсальна повторяет геометрию дома и участка. Также она в особенности популярна среди профессиональных пловцов.
Мини-бассейн – еще один современный формат, который можно установить на любой точке участка. Оборудованный солнечными батареями, он абсолютно автономен с точки зрения потребления энергии.
Помимо привычной плитки или мозаики, декор бассейна способен выглядеть абсолютно непривычно. В частности, вы можете создать дополнительные водоемы вокруг него и окружить водными растениями. Такое решение создает иллюзию купания на природе. Если вашем сердцу близки современные технологии, минимализм и строгая геометрия, вам могут приглянуться бассейны из нержавеющей стали.
Установка такого бассейна не предполагает серьезных работ в вашем саду, поэтому если вы хотите оставить ландшафт участка нетронутым, этот вариант подойдет лучше всего для вашего загородного участка.
Небольшой карман предполагает постепенный спуск в воду. В этом случае заниматься спортом наиболее комфортно.
Этот пример выглядит немного старомодно, тем не менее он не лишен обаяния. Главная интрига — возможность прямого доступа к бассейну практически из любой комнаты этого дома. Аккуратный скат поможет избежать излишек воды вокруг. Ныряйте на здоровье!
Расслабиться в чистой воде можно и без применения химии. Принцип фильтрации основан на создании целой эко-системы при помощи растений.