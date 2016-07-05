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Дом с ярким характером

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Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри
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Многие знают, что по выбору цвета можно определить характер человека. А для того, чтобы выкрасить фасад своего дома в яркий насыщенный цвет определенно нужна смелость. Так вот если человек выбрал желтый цвет, то он является лидером, тем, кого сложно выбить из колеи и который быстро решает сложные проблемы. Вместе с тем эти люди очень жизнерадостны и любят наслаждаться каждым моментом! Не случайно этот цвет так часто встречается в тропических местах.

Сегодня мы с вами отправимся в Бразилию и познакомимся с уникальным домом Casa MVDA по проекту архитекторов из бюро Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento. Яркий желтый фасад сразу приковывает к себе внимание и нам не терпится познакомиться с ним поближе.

Вид со стороны улицы

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

А теперь давайте рассмотрим дом со стороны улицы. С этой стороны мы видим террасу с невосом-перголой, которая вымощена кирпичной плиткой. Ее оранжевый цвет прекрасно гармонирует с темно-желтым фасадом и зеленой экзотической растительностью. Несущие деревянные конструкции архитекторы специально оставили заметными на фасаде, что выглядит очень оригинально. Панорамные окна в два этажа повторяют форму остекления со стороны сада. С этого ракурса мы видим, что дом был построен на участке с уклоном. 

Вид из сада

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Начинаем мы наш обзор с фасада обращенного в сад. Архитектура этого дома сочетает в себе традиции и современность. Деревянная конструкция и отделка камнем делают его невероятно уютным, а большие панорамные окна в два этажа заливают интерьер естественным светом. Вокруг террасы раскинулась пышная растительность, таким образом хозяевам не придется беспокоиться о посторонних взглядах. Крыша дома имеет традиционную двускатную форму, но выглядит очень стильно. Ну и конечно насыщенный желтый цвет фасада выглядит просто потрясающе и создает великолепный контраст с голубым небом в облаках. 

Терраса

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Веранда и терраса в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

С первого взгляда террасу можно принять за крыльцо, но главный вход расположен справа от нее. Мы можем представить себе, как владельцы этого дома отдыхают в этом живописном месте на скамейке и наблюдают медленный ритм сельской жизни. На стене мы видим картину из керамической плитки, которая напоминает о колониальном прошлом этой страны. Здесь существует знакомая атмосфера беспорядка, которая, очевидно, была тщательно спланирована дизайнерами.  

Панорамное остекление

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Современный характер проекта, в первую очередь, формируется благодаря панорамному остеклению. Архитекторами были выбраны стекла зеленоватого оттенка, который только подчеркивает необыкновенный цвет фасада и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. Хаос природы сочетается здесь со строго геометрическим дизайном и прямыми линиями. Если присмотреться, то можно рассмотреть фрагмент внутреннего интерьера с впечатляющей лестницей.  

Красота структуры

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Этот дом радует нас своей архитектурой с любого ракурса. Этот, например, дает нам возможность представить себя сидящими на той самой очаровательной лавочке на террасе и наблюдающими за дрейфующими облаками на голубом небе. Они в свою очередь отражаются в больших панорамных окнах, таким образом дом еще больше интегрируется в природу. Над головой мы видим фрагмент деревянной перголы, которая вскоре, вероятно, будет полностью покрыта растительностью.

Потрясающий ландшафт

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Мы отходим немного назад и в полной мере осознаем, что находимся в поистине уникальном месте. Сказочный дом и потрясающий пейзаж вместе формируют невероятную сказочную картину. Крутые скаты крыш словно повторяют форму вершины горы, к которой ведет (визуально) деревянная лестница внутри. 

Бразилия полна чудес природы и архитектуры! Удалось ли нам удивить вас в этот раз? Оставляйте свои комментарии ниже. 

Кубический дом у леса

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