Дом с ярким характером

Многие знают, что по выбору цвета можно определить характер человека. А для того, чтобы выкрасить фасад своего дома в яркий насыщенный цвет определенно нужна смелость. Так вот если человек выбрал желтый цвет, то он является лидером, тем, кого сложно выбить из колеи и который быстро решает сложные проблемы. Вместе с тем эти люди очень жизнерадостны и любят наслаждаться каждым моментом! Не случайно этот цвет так часто встречается в тропических местах.

Сегодня мы с вами отправимся в Бразилию и познакомимся с уникальным домом Casa MVDA по проекту архитекторов из бюро Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento. Яркий желтый фасад сразу приковывает к себе внимание и нам не терпится познакомиться с ним поближе.