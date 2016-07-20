Дом в стиле баухаус

Когда вы слышите о баухаузе, то вы сразу представляете икону современной архитектуры с точки зрения архитектурного стиля и тенденций дизайна. Такое оформление основано на гармоничном модернистском стиле. Также в его основании лежит функционализм, целостность. Стиль баухауз зависит от геометрических форм и минималистского декора. Он также предполагает сильное взаимодействие здания и его интерьера с окружающей средой.
Этот дом находится недалеко от Варшавы. Он создан для клиента, который является неизменным поклонником данного архитектурного стиля. Архитекторы дизайн офиса Paul + Fox Architects создали семейный дом, который как внутри, так и снаружи источает эстетику Баухауза.
Участок, на котором был построен семейный дом, имеет общую площадь размером 1100 квадратных метров. Само здание, в свою очередь, имеет 230 квадратных метров полезной площади. Поэтому метраж дает большое поле возможностей и позволило создать проектно-ориентированные пространства и функциональность.
Конструкция здания представляет собой классический вид эстетики Bauhaus, с геометрической формой и с равномерными уровнями. Все это контрастирует с остеклением, но создавая гармоничное целое.
Входная зона была расположена на стороне улицы. Кроме того, фасад этого дома характеризуется согласованностью, в частности, в отношении геометрических фигур. Прямоугольные фасадные элементы выполнены из различных материалов, с различными оттенками, сохраняя при этом их гармоничность с точки зрения текстуры и цвета. Внимание привлекает белая часть фасада цилиндрической формы, которая расположена рядом с ванной. Небольшое количество остекления обеспечивает приватность жителей улицы.
Одной из главных черт архитектуры Баухауз является отсутствие у блоков зданий ненужных элементов – поворотов, сложных форм или безвкусных украшений и орнаментов. Таким образом, был сделан акцент для простых форм. Главная роль дома – его функциональность.
Интерьер дома основывается на концепции открытого пространства. Жилая зона, расположенная на стороне сада, была открыта не только пространственно в середине, но и по вертикали. Большое остекление обеспечивает свободный доступ к естественному свету, что делает интерьер дома светлее и дышащим. С такой прозрачной границей между внутренней частью дома и его внешней средой можно сразу увидеть концепцию стиля баухауз.
Создание интерьера в духе Баухауз должно быть основано на натуральных материалах, таких как дерево, камень или бетон. Цвета, что соответствуют стилю Баухауз, характеризуются универсальностью и последовательностью, вы можете вознаградить себя разнообразными текстурами, например, сочетанием матовой поверхности с блестящей или грубой с гладкой.
В этой зоне дома мы видим эти самые элементы. Серый бетонный потолок, белые стены и деревянные полы образуют единое целое, несмотря на то, что они являются материалами различных цветов и текстур.
Принципом школы Баухаус является
форма следует за функцией. Это еще раз указывает на функциональность как высшую ценность этого направления в архитектуре. Это можно увидеть во многих частях дома, а также в оформлении лестницы.
Кухня – пространство, которое является своего рода манифестом минимализма. Оно основано на взаимодействии между черным и белым, щедро освещается естественным светом, проходящим через окно, и добавляет яркости сверкающим рабочим поверхностям. Несмотря на то, что это открытая кухня, зона визуально отделена от гостиной и столовой за счет использования другого материала на полу.
Благодаря минималистским элементам декора все оформлено в мягких тонах, в сочетании с цветовой палитрой, доминирующей в интерьере. Мебель имеет простые формы и формы геометрических тел. Здесь удобная, хотя и функциональная планировка.
Кроме того, мы видим в этой комнате стилистическую согласованность баухауз и с другими интерьерами дома. В ванной комнате являются доминирующими дерево, бетон и стекло. Мебель массивная. Все элементы конструкции выполняют определенную функцию, нет места для ненужных украшений.
Архитектурная тенденция, которая получена из школы Баухаус, оказала большое влияние на развитие современной архитектуры и дизайна. Его гармония, согласованность стиля и функциональности делает его универсальным.