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Дом в стиле баухаус

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Гостиная в стиле модерн
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Когда вы слышите о баухаузе, то вы сразу представляете икону современной архитектуры с точки зрения архитектурного стиля и тенденций дизайна. Такое оформление основано на гармоничном модернистском стиле. Также в его основании лежит функционализм, целостность. Стиль баухауз зависит от геометрических форм и минималистского декора. Он также предполагает сильное взаимодействие здания и его интерьера с окружающей средой.

Этот дом находится недалеко от Варшавы. Он создан для клиента, который является неизменным поклонником данного архитектурного стиля. Архитекторы дизайн офиса Paul + Fox Architects создали семейный дом, который как внутри, так и снаружи источает эстетику Баухауза.

Фасад с видом на сад

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Участок, на котором был построен семейный дом, имеет общую площадь размером 1100 квадратных метров. Само здание, в свою очередь, имеет 230 квадратных метров полезной площади. Поэтому метраж дает большое поле возможностей и позволило создать проектно-ориентированные пространства и функциональность. 

Конструкция здания представляет собой классический вид эстетики Bauhaus, с геометрической формой и с равномерными уровнями. Все это контрастирует с  остеклением, но создавая гармоничное целое.

Фасад с видом на улицу

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Входная зона была расположена на стороне улицы. Кроме того, фасад этого дома характеризуется согласованностью, в частности, в отношении геометрических фигур. Прямоугольные фасадные элементы выполнены из различных материалов, с различными оттенками, сохраняя при этом их гармоничность с точки зрения текстуры и цвета. Внимание привлекает белая часть фасада цилиндрической формы, которая расположена рядом с ванной. Небольшое количество остекления обеспечивает приватность жителей улицы.

Гениальная простота

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Балкон и терраса в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Одной из главных черт архитектуры Баухауз является отсутствие у блоков зданий ненужных элементов – поворотов, сложных форм или безвкусных украшений и орнаментов. Таким образом, был сделан акцент для простых форм. Главная роль дома – его функциональность.

Открытое пространство

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Гостиная в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Интерьер дома основывается на концепции открытого пространства. Жилая зона, расположенная на стороне сада, была открыта не только пространственно в середине, но и по вертикали. Большое остекление обеспечивает свободный доступ к естественному свету, что делает интерьер дома светлее и дышащим. С такой прозрачной границей между внутренней частью дома и его внешней средой можно сразу увидеть концепцию стиля баухауз.

Материалы

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Гостиная в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Создание интерьера в духе Баухауз должно быть основано на натуральных материалах, таких как дерево, камень или бетон. Цвета, что соответствуют стилю Баухауз, характеризуются универсальностью и последовательностью, вы можете вознаградить себя разнообразными текстурами, например, сочетанием матовой поверхности с блестящей или грубой с гладкой.

В этой зоне дома мы видим эти самые элементы. Серый бетонный потолок, белые стены и деревянные полы образуют единое целое, несмотря на то, что они являются материалами различных цветов и текстур.

Лестница

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Принципом школы Баухаус является форма следует за функцией. Это еще раз указывает на функциональность как высшую ценность этого направления в архитектуре. Это можно увидеть во многих частях дома, а также в оформлении лестницы.

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Кухня

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Кухня в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Кухня – пространство, которое является своего рода манифестом минимализма. Оно основано на взаимодействии между черным и белым, щедро освещается естественным светом, проходящим через окно, и добавляет яркости сверкающим рабочим поверхностям. Несмотря на то, что это открытая кухня, зона визуально отделена от гостиной и столовой за счет использования другого материала на полу.

Мебель в гостиной

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Гостиная в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Благодаря минималистским элементам декора все оформлено в мягких тонах, в сочетании с цветовой палитрой, доминирующей в интерьере. Мебель имеет простые формы и формы геометрических тел. Здесь удобная, хотя и функциональная планировка.

Ванная комната

DOM W KLAUDYNIE, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Ванная комната в стиле модерн
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Кроме того, мы видим в этой комнате стилистическую согласованность баухауз и с другими интерьерами дома. В ванной комнате являются доминирующими дерево, бетон и стекло. Мебель массивная. Все элементы конструкции выполняют определенную функцию, нет места для ненужных украшений. 

Архитектурная тенденция, которая получена из школы Баухаус, оказала большое влияние на развитие современной архитектуры и дизайна. Его гармония, согласованность стиля и функциональности делает его универсальным.

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