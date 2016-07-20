Дом в стиле баухаус

Когда вы слышите о баухаузе, то вы сразу представляете икону современной архитектуры с точки зрения архитектурного стиля и тенденций дизайна. Такое оформление основано на гармоничном модернистском стиле. Также в его основании лежит функционализм, целостность. Стиль баухауз зависит от геометрических форм и минималистского декора. Он также предполагает сильное взаимодействие здания и его интерьера с окружающей средой.

Этот дом находится недалеко от Варшавы. Он создан для клиента, который является неизменным поклонником данного архитектурного стиля. Архитекторы дизайн офиса Paul + Fox Architects создали семейный дом, который как внутри, так и снаружи источает эстетику Баухауза.