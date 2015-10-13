Роль подиума в дизайне интерьера

Подиум в интерьере является хорошим примером сочетания функциональности и оригинальности. Это достаточно крупная интерьерная форма, соответственно использование подиума закладывает уже свою основу – и пространственную, и стилевую. С точки зрения пространственного решения роль подиума более менее понятна изначально – зонирование комнаты. Размещение подиума – это безусловно кардинальное решение по отделению части пространства, придания четко определенной функции. Стилевой спектр выполнения подиумов намного шире, от классицизма до минимализма, здесь все зависит от техники размещения и материалов, используемых для создания этой конструкции.

Функционально размещение подиума в интерьере более чем оправдано. Ведь такие конструкции позволяют создать удобные системы хранения вещей: с помощью больших и маленьких отделений в пространстве подиума можно разместить практически любые виды предметов, решив раз и навсегда вопрос со шкафами и прочими громоздкими предметами мебели в интерьере. Кроме этого, конструкция подиума позволяет скрыть всевозможные технологические нюансы помещения: трубы, коммуникационные соединения, системы утепления.

С точки зрения работы с пространственной композицией помещения подиум в интерьере помогает реализовывать совершенно новые решения для уже привычных комнат – объединяя, отделяя, зонируя, акцентируя пространство. Простое решение – приподнять часть пола в комнате, на самом деле раскрывает совершенно новые грани в любом пространстве.