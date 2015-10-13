Роль подиума в дизайне интерьера

Подиум в интерьере является хорошим примером сочетания функциональности и оригинальности. Это достаточно крупная интерьерная форма, соответственно использование подиума закладывает уже свою основу – и пространственную, и стилевую. С точки зрения пространственного решения роль подиума более менее понятна изначально – зонирование комнаты. Размещение подиума – это безусловно кардинальное решение по отделению части пространства, придания четко определенной функции. Стилевой спектр выполнения подиумов намного шире, от классицизма до минимализма, здесь все зависит от техники размещения и материалов, используемых для создания этой конструкции.
Функционально размещение подиума в интерьере более чем оправдано. Ведь такие конструкции позволяют создать удобные системы хранения вещей: с помощью больших и маленьких отделений в пространстве подиума можно разместить практически любые виды предметов, решив раз и навсегда вопрос со шкафами и прочими громоздкими предметами мебели в интерьере. Кроме этого, конструкция подиума позволяет скрыть всевозможные технологические нюансы помещения: трубы, коммуникационные соединения, системы утепления.
С точки зрения работы с пространственной композицией помещения подиум в интерьере помогает реализовывать совершенно новые решения для уже привычных комнат – объединяя, отделяя, зонируя, акцентируя пространство. Простое решение – приподнять часть пола в комнате, на самом деле раскрывает совершенно новые грани в любом пространстве.
Что можно придумать в маленьком помещении, объединившим в себе все возможные функции? Пожалуй, выделение части комнаты, создав подиум для кровати и подиум-диванчик для гостей – это одно из наиболее разумных решений для небольшой однокомнатной квартиры. Зонирование создает такое необходимое укромное уединение для сна, освободив все остальное пространство комнаты для остальных дел. Кроме того, весь подиум представляет собой еще и огромную систему хранения и больше не нужно мучится размещением каких либо дополнительных шкафов, полочек и прочих предметов мебели, абсолютно лишних в таком ограниченном пространстве.
Любите погорячее? Отличное решение – вместо стандартной двухспальной кровати соорудить подиум с подогревом - и вам не страшны никакие зимние морозы и промозглая осенняя слякоть. Вместе с этим вся конструкция имеет очень лаконичный и стильный дизайн, радуя своих хозяев не только уютным теплом, но и экономией свободного пространства в комнате.
Для западной культуры такая конструкция как подиум является скорее экспериментом в интерьере, а вот восточная традиция без этого элемента не может обойтись в принципе. Поэтому, естественно, оборудуя интерьер в восточной стилистике, использование подиума в зоне отдыха является неотъемлемым правилом. И нужно отметить, что такое интерьерное оформление уголка для чаепития с гостями является настолько уютным и комфортным, что интересно и в восточной тематике, и само по себе – как идея для организации пространства любой квартиры.
Конструкция подиума является сама по себе воплощением основных идей минимализма, поэтому логично его использование в первую очередь в таких сдержанно-сильных интерьерах. Здесь по-максимуму раскрываются все характерные черты подиумной конструкции – и натуральность материалов исполнения, и многофункциональная практичность, и четкость прямоугольных линий. Хорошее решение для интерьера практичного и уверенного в себе человека, который понимает цену комфорта и не согласен лишаться его ради вычурных и не нужных ему деталей.
Оригинальное оборудование деревянного подиума в комплексе с просторной ванной делает этот уголок дома идеальным местом для расслабленного отдыха, в атмосфере расслабленной чистоты и свежести. Натуральность материалов как нельзя лучше гармонирует с конструктивным решением подиума в ванной комнате, позволив вместить в ограниченное пространство целый банный комплекс.
Натуральные материалы, присущие для выполнения конструкции подиума, могут задать стиль и в целом всему пространству комнаты, став прекрасной основой эко-стилистики небольшого помещения. Светлая древесина своей свежей и теплой фактурой оживляет белое пространство, раскрывая лучшие черты стиля минимализм: простота, лаконичность, натуральность.
В проекте дизайнеров «СТУДИЯ 3.14» приемы эко-стилистики удачно использованы во всех помещениях, что создает неповторимое пространство, пронизанное текстурностью натуральных материалов.
Подиум поможет вам выделить зону повышенного комфорта в любом помещении, например, разместить кровать в выделенную зону и создать условное пространство – только для отдыха. Ведь нам часто хочется некой камерности обстановки, чтобы переступив условную черту, оставить за спиной все заботы и тревоги дня, упасть в большую мягкую кровать, расслабив наконец-то уставшую спину.
Прекрасное решение организации пространства – размещение в комнате целой системы на основе подиума. Комфортная зона возле окна благодаря широкой поверхности подиума и мягких подушек станет излюбленным местом для отдыха в одиночку и с большой компанией друзей, вечером превращаясь в шикарную кровать для сна. А полочки и ящички, которые в огромном количестве поместились в пространстве, отграниченном подиумом, легко вместят в себя все возможные вещи – от одежды до книг. Такое комплексное решение системы хранения вещей значительно очищает все остальное пространство комнаты. При этом сам подиум от наличия вокруг ящичком только выигрывает и становится еще более уютным уединенным уголком.
Другие решения по оборудованию комнаты можно посмотреть в статье Комнаты для подростков.
Оригинальный подиум вместо кровати в детской комнате станет интереснейшим местом для сна и игр ребенка. Такое укромное местечко, как небольшой подиум со ступеньками, заменит и игровой домик, и диванчик для чтения книг, и конечно, будет безотказно выполнять свои прямые функции детской кровати. Ну а на радость родителям, конструкция подиума организует также и просторное место для хранения детских игрушек – целых три больших ящика легко вместились в нижней части ступенек.
Казалось бы, подиум сам по себе сложно представить в виде украшения, традиционно он используется скорее из соображений удобства и функциональности. Но, если применить к конструкции подиума декоративные материалы и освещение, то он легко превращается в центральную часть великолепной композиции. Конструкция подиума в ванной комнате помогает великолепно разместить большую ванну, убрав все технологическое оборудование. При этом сам подиум в интерьере ванной комнаты – как светящийся остров для расслабленного блаженства. Золотой цвет отделочных материалов ступеней подиума в сочетании с подсветкой создают впечатление невесомости и отстраненности этого острова от всего остального пространства, да и от реального суетливого мира.