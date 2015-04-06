6 самых знаменитых дизайнерских стульев и кресел

Знаете ли вы, что такой распространенный предмет мебели, как стул, без которого не обходится сейчас практически ни одно помещение, когда-то был доступен далеко не каждому. Например, в России до начала петровских реформ на стульях могли сидеть только царские особы, все остальные сидели на лавках. Приближенные к царю носили стулья с собой, гордо демонстрируя принадлежность к высшему сословию.
В Европе дела обстояли не лучшим образом. Пока королевские особы гордо восседали на стульях, украшенных резьбой и инкрустированных драгоценными камнями, все остальные посетители приема у короля должны были стоять.
Право табурета, то есть право сесть на стул, в редких случаях даровалось некоторым придворным дамам. Ситуацию кардинальным образом изменил венский столяр Михаил Тонет, который начал делать стулья из гнутого дерева, чем значительно снизил их стоимость. К концу XIX века основанная им фирма
Тонет произвела порядка 50 миллионов стульев, и обычный деревянный стул из предмета роскоши превратился в традиционный и незаменимый предмет интерьера домов граждан всех рангов и сословий.
В начале XX века промышленный дизайн приобретал все большую популярность, представителей этой профессии становилось все больше, и новоиспеченные индустриальные дизайнеры с удовольствием экспериментировали над формой, цветом и материалом традиционных предметов мебели. На сегодняший день существует немало нестандартных дизайнерских стульев и кресел, способных поразить воображение. Из них мы выбрали шесть самых-самых, и с радостью делимся этой подборкой с вами.
Легенда гласит, что этот необычный стул был придуман французским туристом, проводившем отпуск на мексиканском побережье. Стул, на котором он сидел, оказался слишком жестким, и чтобы сделать его мягче, француз вплел в него бечевку от гамака. Ставший классикой стул Акапулько, неизменно ассоциируется с отдыхом и беззаботным весельем.
Забытый на несколько десятилетий стул Акапулько, неожиданно снова вошел в моду. Он доступен в самых разнообразных цветовых комбинациях, размер и цена стула также разнятся от производителя к производителю. На сегодняший день этот легендарный стул изготовляют из пластика, переработанного нейлона или кожи.
Стул Барселона был разработан знаменитым немецким архитектором голландского происхождения Людвигом Мис ван дер Роэ для всемирной выставки промышленности, проходившей в Барселоне в 1929 году. На этом стуле должны были сидеть не кто-нибудь, а король и королева Испании во время открытия немецкого павильона. Впоследствии стул Барселона стал настоящим хитом продаж и умудрился не потерять своей актуальности вплоть до сегодяншего дня.
Это винтажное кресло было настоящим хитом 50-х годов и своего рода прародителем мягкой мебели. Его можно было встретить практически в каждой квартире рядом с не менее легендарной лампой в форме тюльпана. Как известно, все новое – это лишь хорошо забытое староне, и винтажные кресла 50-х – 60-х годов снова вернулись в моду. Особенно часто их можно встретить на блошиных рынках.
В конце 50-х годов двум датским архитекторам удалось создать кресло революционной для того времени формы. Оно целиком и полностью состояло из плавных линий, что было крайне непривычно. Кресло в форме яйца, разумеется, произвело настоящий фурор среди любителей стильной мебели и до сих пор сохранило за собой славу символа 60-х годов. Его можно встретить практически в любых фильмах и рекламных роликах, в которых действия происходят в это десятилетие.
Это кресло, по праву, считается самым легендарным креслом в истории мебели. На суд производственных компаний оно было представлено в 1956 году дизайнерами Чарльзом и Рэем Эймс. На его разработку ушли долгие годы. Само кресло и прилагающаяся к нему подставка для ног были выполнены из формованной фанеры и натуральной кожи. На подушках использовались черные или коричневые молнии. Кресло Eames Lounge молниеносно завоевало сердца всех любителей мебели. Сегодня стоимость винтажных экземпляров Eames Lounge может достигать нескольких сотен тысяч долларов.
Практически в каждом мебельном магазине можно найти современный вариант Eames Lounge. Как правило, он состоит из трех изогнутых фанерных листов, сделаннах из склеенных между собой и принявших нужную форму деревянных шпон. Форма сиденья, подушек и подставки для ног остались прежними.
Разумеется, это кресло не было создано Вольтером, но так уж повелось, что оно носит его имя. Кстати, имен у этого знаменитого кресла немало. Например, на Западе его называют
дедушкиным или
крылатым креслом.
Современные приверженцы вольтеровского кресла нередко полагают, что так называемые ушки служат, главным образом, для удобства. Однако британские производители создавали его прежде всего для пожилых людей, чтобы защитить их от сквозняков и искр, летящих от камина, поэтому еще одним его названием стало каминное кресло. Современные кресла с ушами мало отличаются от первых моделей. Все те же цветные обивки, и принты с причудливыми орнаментами. Пожалуй, вольтеровское кресло – это одно из немногих кресел, дизайн которых практически не менялся с момента его появления на свет.