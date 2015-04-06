6 самых знаменитых дизайнерских стульев и кресел

Знаете ли вы, что такой распространенный предмет мебели, как стул, без которого не обходится сейчас практически ни одно помещение, когда-то был доступен далеко не каждому. Например, в России до начала петровских реформ на стульях могли сидеть только царские особы, все остальные сидели на лавках. Приближенные к царю носили стулья с собой, гордо демонстрируя принадлежность к высшему сословию.

В Европе дела обстояли не лучшим образом. Пока королевские особы гордо восседали на стульях, украшенных резьбой и инкрустированных драгоценными камнями, все остальные посетители приема у короля должны были стоять. Право табурета , то есть право сесть на стул, в редких случаях даровалось некоторым придворным дамам. Ситуацию кардинальным образом изменил венский столяр Михаил Тонет, который начал делать стулья из гнутого дерева, чем значительно снизил их стоимость. К концу XIX века основанная им фирма Тонет произвела порядка 50 миллионов стульев, и обычный деревянный стул из предмета роскоши превратился в традиционный и незаменимый предмет интерьера домов граждан всех рангов и сословий. В начале XX века промышленный дизайн приобретал все большую популярность, представителей этой профессии становилось все больше, и новоиспеченные индустриальные дизайнеры с удовольствием экспериментировали над формой, цветом и материалом традиционных предметов мебели. На сегодняший день существует немало нестандартных дизайнерских стульев и кресел, способных поразить воображение. Из них мы выбрали шесть самых-самых, и с радостью делимся этой подборкой с вами.