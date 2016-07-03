Современные виллы на любой вкус

Некоторые дома просто не позволяют пройти мимо них равнодушно, привлекают внимание, словно актер на сцене, западают в память и создают каноны вечной архитектуры. Их эстетика радует не только жильцов, но и прохожих, украшает город, позволяет оторваться от бытовых забот на некоторое время и помечтать о роскоши. Конечно, это не типовое строительство и уровень стоимости таких проектов относит их к категории эксклюзивного жилья. Однако, даже посмотреть на такие яркие образцы современной архитектуры – уже интересное событие само по себе.
Проект виллы польских архитекторов привлекает внимание своей оригинальностью, современным использованием природных материалов в отделке фасада, создающим ощущение умиротворенного оазиса в стремительном ритме городской суеты. Соединение в проекте дома чистоты древесины и панорамных стекол помогает делает этот дом одинаково великолепным снаружи и внутри: пронизанный теплом и солнечным светом, в меру открытый и уединенный, с прекрасным микроклиматом помещений.
Стекло, бетон и четкие архитектурные формы идеально сочетаются в этом проекте, создавая восхитительный вызов обыденности. Жемчужина современной архитектуры, не смотря на свои внушительные размеры, кажется легкой и хрупкой словно солнечный блик на морских волнах. Белый фасад здания создает отличный фон для голубого зеркала бассейна. Дощатая терраса, словно палуба яхты, приглашает на прогулку вслед за водными каскадами.
Индустриальный функционализм стиля баухаус зародился давно, но с тех пор остается актуальным, совершенствуется не теряя своей главной философии – красота практичности. Так и в этом проекте воплощена идея архитектуры создаваемой для людей, пространство предназначено жить не только роскошно, прежде всего, функционально. Дом построен из серых блоков, которые позволили воспроизвести самые разнообразные конструкции. Это чем-то напоминает детское Лего, прекрасное в своей простоте и неограниченной фантазии. Фасад украшенный камнем, деревом и белой штукатуркой вносит разнообразие и дополнительно оживляет лаконизм баухаса.
Эта белоснежная резиденция пленяем своим сказочно-роскошным видом и сочными контрастами. Великолепие морского стиля как нельзя лучше воплощено в сочетании белизны фасадов со сверкающей голубизной огромных бассейнов. В архитектуре переплетены классические, античные формы и восточные мотивы декора, динамичность образу добавляют фонтаны у крыльца и открытые веранды вдоль всего здания.
Минимализм отделки и лаконичность форм – одно из наиболее современных направлений в строительстве современных эксклюзивных особняков. Такие сооружения прямоугольной геометрии, с четкими линиями и практичными планировками неизменно в цене у людей, которые действительно умеют ценить комфорт. Просторные остекления помогают наполнить светом и легкостью интерьеры, а великолепие пейзажей за окном позволяет свести к минимуму необходимый декор, сделав ставку на природные материалы и оригинальную дизайнерскую мебель.
Главное украшение этой виллы – монолит камня на фасада. Сочетание мощной фактуры природного камня и стеклянных поверхностей создает эффектный образ респектабельной современности этого проекта. Важны тут и пропорции – большое количество остекления делает фасад легким и даже ажурным. Каменный фасад в таком исполнении не подавляет своей четкостью, а только подчеркивает эффект через противоположность.
Все ожидания поклонников индустриального hi-tech воплощены наверное в этом проекте. Эксклюзивная вилла с бассейном завораживает легкостью футуристичного фасада, формой, плавностью линий и насыщенным сочетанием текстур. Белый глянец камня и зеркальная гладь воды, стекло и алюминий, дерево и металл – все это соединено гармонично и балансирует на тонкой ноте безупречности.
Фасад этого фактурного каменного дома идеально вписывается и в ландшафт, и в цветовую гамму окружающих пейзажей. Тяжесть природного камня существенно облегчена невесомостью металлических конструкций, которые обрамляют фасад: летние веранды под широким навесом, черная рама тонких опор, изящная окантовка панорамного остекления.