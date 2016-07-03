Современные виллы на любой вкус

Некоторые дома просто не позволяют пройти мимо них равнодушно, привлекают внимание, словно актер на сцене, западают в память и создают каноны вечной архитектуры. Их эстетика радует не только жильцов, но и прохожих, украшает город, позволяет оторваться от бытовых забот на некоторое время и помечтать о роскоши. Конечно, это не типовое строительство и уровень стоимости таких проектов относит их к категории эксклюзивного жилья. Однако, даже посмотреть на такие яркие образцы современной архитектуры – уже интересное событие само по себе.