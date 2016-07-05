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Летний домик с размахом

Перла Вереника Перла Вереника
Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
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Летний домик на природе, солнечный и светлый, словно  пряничная избушка из старинной немецкой сказки, украшает собой тихий зеленый пейзаж. Что можно особо выделить в этом проекте? Аутентичную кладку из кирпича, архитектуру высокой крыши или роскошные интерьеры – решайте сами.

Фронтальный вид

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Первое на что обращаешь внимание при взгляде на этот дом – это удивительное сочетание компактности, ведь в этом доме разместились сразу три двухуровневых квартиры! Наш проект состоит из трех этажей, где разместились и просторная гостиная, и несколько спален, и комнаты для детей и отдыха. Теплые стены из красного кирпича безупречно поддерживают во всех помещениях приятный микроклимат, изолируя от морозов в зимние дни и оберегая от летней жары. 

Роскошная гостиная

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Интерьер гостиной в этом доме призывает к максимальному расслаблению и умиротворенному отдыху. Уютный уголок оформлен широким диваном благородного жемчужно-серого цвета и великолепными образчиками дизайнерского искусства бытовых предметов в виде знаковых кресел Lounge Chair, разработки Чарльза и Рэя Эймса.

Пространство гостиной плавно соединяется с зеленым садом за раздвижными белыми дверьми, где также оборудована небольшая веранда для отдыха.

Кухня

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Интерьер кухни радует светлой отделкой и глянцевыми черными дверцами шкафов, что смотрится одновременно и стильно, и свежо. Современное оборудование, оригинальные карнизы, декоративные стеновые панели, все выглядит очень благородно и изысканно.

Спальня

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Тихая спальня расположена на первом этаже дома, ее декор выдержан в спокойных тонах. Разные оттенки коричневого, нежные бежевые, белые создают очень спокойную атмосферу и выдержанный единый стиль интерьера. Каркас кровати и изголовье обтянутые мягкой тканью цвета горького шоколада элегантно выделяются на фоне тепло-золотистой отделки стен и светлой древесины на полу. 

Солнечная ванная

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Ванная комната, как и остальные комнаты этого дома, выглядит роскошно, благородно и элегантно. Цветовая гамма в светлых тонах оживляется добавлением теплой искристой бронзы и натурального дерева. Отлично подобранное освещение подчеркивает ее изысканный стиль, а хромированные элементы оборудования добавляют щепотку роскоши.

Детская

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Пространство для детей выглядит легко и сочно  за счет идеально подобранного цвета и отделки. При правильном балансе лаконичной цветовой гаммы удалось создать пространство динамичное и элегантное, достаточно удобное и для отдыха, и для детских игр. 

Небольшой одноэтажный дом
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