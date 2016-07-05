Летний домик с размахом

Интерьер гостиной в этом доме призывает к максимальному расслаблению и умиротворенному отдыху. Уютный уголок оформлен широким диваном благородного жемчужно-серого цвета и великолепными образчиками дизайнерского искусства бытовых предметов в виде знаковых кресел Lounge Chair , разработки Чарльза и Рэя Эймса.

Пространство гостиной плавно соединяется с зеленым садом за раздвижными белыми дверьми, где также оборудована небольшая веранда для отдыха.