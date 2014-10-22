homify 360°: Вилла Libera в Италии

Лигурия является прибрежным районом на северо-западе Италии между Альпами, Аппенинами и Лигурским морем. На небольшом участке западной части Лигурии под названием Ривьера-ди-Понте вы найдете резиденцию необыкновенной красоты, выполненную в стиле Ар-Нуво и построенную в самом начале ХХ века. Уникальность Виллы Libera заключается не только в исторической значимости постройки, но и в месте ее расположения, благодаря которому жители виллы могут каждый день наслаждаться панорамным видом на Лигурийское побережье.
Построенная больше века назад, вилла неоднократно подвергалась реставрации и модернизации. Последний раз работы по реконструкции Libera проводились в 2004 году и продлились до 2009 года. Над преобразованием виллы трудились архитекторы из итальянской фирмы Studiodonizelly. Участок, отведенный под виллу, занимает в общей сложности около 2000м², и помимо самой Libera, на нем расположились небольшие дома для гостей и обслуживающего персонала и цветущие круглый годы сады. Сегодня мы решили провести небольшой тур вокруг этого удивительного дома мечты, который является образцом итальянской архитектуры начала ХХ века снаружи, а внутри воплощает все самые актуальные тренды современного дизайна интерьера.
При реконструкции здания одной из сложнейших задач является поиск баланса между изменением и сохранением. Дизайнерам было важно подчеркнуть историю здания, сделать так, чтобы, с одной стороны, вилла
выглядела на свой возраст, а с другой – максимально соответствовала современным стандартам дизайна экстерьера и интерьера.
В нескольких шагах от основного дома расположились овальный бассейн с чистой прозрачной водой и пространство для отдыха, разделенное на несколько уровней и включающее в себя кафе и лаунж- зону. Судя по всему, хозяева виллы любят и умеют принимать гостей, здесь для них созданы все условия для великолепного отдыха.
Полюбоваться на великолепные бассейны, построенные в разных частях мира, можно в Книге идей ’10 бассейнов, от которых захватывает дух’.
Libera окружена садом, который по красоте и уникальности соревнуется с самой виллой за звание главного героя этого участка. В саду растут пальмы, банановые деревья, пустынные растения и цветы различных видов. Узкие мощеные каменные дорожки имеют зигзагообразную форму, которая органично вписывается в эклектичный характер этого сада.
Наконец, мы подошли к внутренней части дома. Здесь вилла Libera демонстрирует нам свой новый мотив – неподвластная времени красота и элегантность в сочетании с ультрасовременными элементами декора. Дизайнеры утверждают, что такая комбинация создает особую атмосферу, в которой жители и гости виллы могут буквально прочувствовать течение времени и смену эпох. Подобное оформление видит своей целью переосмысление и поиск новой интерпретации знакомых архтитектурных и дизайнерских приемов.
Цветовая гамма широкого коридора представляет собой палитру контрастирующих друг с другом цветов. Белые стены и лестница на фоне черного пола являются ярким тому подтверждением. Большая хрустальная люстра – первое, что бросается в глаза при входе в виллу. Ее дорогой вид в некотором роде намекает на то, что мы попали в мир, в котором не жалеют финансовых стредств на шикарные и поистине королевские предметы интерьера.
Эта просторная комната сочетает в себе изысканный стиль и элегантность со смелым выбором цветовой комбинации. Черный пол из досок и мебель из белой кожи подчеркивают модернизм этого интерьера и его склонность к минимализму. Висящие в ряд габелены и черный проектор еще раз напоминают нам о том, что вилла Libera -это место встречи прошлого и настоящего.
На этой кухне ничто не напоминает нам о том, что мы находимся в здании, построенном в 1903 году. Она оформлена по последнему слову техники, светодиодные лампы и мебель следуют периметру помещения. Холодильник и вытяжка, выполненные из нержавеющей стали, великолепно сочетаются с мебелью из бледной древесины, черным полом и белыми стенами. Кажется, это очень подходящее место для того, чтобы готовить свежую пасту днем и пить красное вино по вечерам.
На первый взгляд, эта ванная комната ничем не отличается от ванных, которые мы обычно видим на фото в журналах, посвященных дизайну и архитектуре. Но… присмотритесь повнимательней, и вы обраружите, что раковина представляет собой ничто иное как настоящий аквариум, в котором плавают живые рыбки. Ну что же, еще один крайне удачный дизайнерский ход.
Вилла Libera обеспечит ее жителям максимум естественного света. Благодаря большим и широким окнам длинное итальянское лето поселится прямо в комнатах этого уникального дома. Чувствуется, что владельцы виллы умеют правильно отдыхать. Бассейн и лаунж-зона снаружи и биллиардный стол на первом этаже – что еще нужно для того, чтобы чудесно провести время в компании друзей.
Спускаемся на один этаж ниже и обнаруживаем… ну, разумеет, винный погреб! Разве можно представить шикарную виллу в Италии без помещения, в котором хранится традиционный для этой страны напиток. Конечно же, нет! Винный погреб – это часть итальянской традиции, и этот дом – не исключение. Дизайнеры не стали сооружать погреб в стиле хай-тек, сохранив в погребе характерный для подобных помещений интерьер. В нем безукоризненно учтены все правила, соблюдение которых необходимо для длительного хранения и выдержки вина – горизонтальные стеллажи, вентиляция и абсолютное отсутствие солнечного света.
Такой роскошный современный дом просто не может обойтись без спа. Для небольшого спа-салона была отведена специальная комната. В ней вы найдете не только гидромассажные ванны, но и небольшую турецкую баню.
Домашний спортивный зал – прекрасное дополнение к бассейну и спа-салону. Владельцы этой виллы наверняка неравнодушны к здоровому образу жизни. К слову, до последней реконструкции Libera, помещения, отведенные под спа-салон и спортивный зал, пустовали. Но в новой инкарнации виллы дизайнеры пожелали, чтобы каждая комната этого дома имела свое функциональное значение.
Наш краткий тур по чудной вилле Libera подходит к завершению, и напоследок мы предлагаем вам полюбоваться, как выглядит этот роскошный дом в ночное время. Световое решение здесь выше всяких похвал. Благодаря ему, вилла и окружающий ее сад превращаются в ночную сказку, вызывающую ассоциации с шекспировким
Сном в летнюю ночь. Кажется, что за деревьями этого сада притаились эльфы, а перед домом вот-вот появятся Лизандр и Деметрий, и начнут горячо спорить за то, кому достанется сердце красавицы Гермии.