homify 360°: Вилла Libera в Италии

Лигурия является прибрежным районом на северо-западе Италии между Альпами, Аппенинами и Лигурским морем. На небольшом участке западной части Лигурии под названием Ривьера-ди-Понте вы найдете резиденцию необыкновенной красоты, выполненную в стиле Ар-Нуво и построенную в самом начале ХХ века. Уникальность Виллы Libera заключается не только в исторической значимости постройки, но и в месте ее расположения, благодаря которому жители виллы могут каждый день наслаждаться панорамным видом на Лигурийское побережье.

Построенная больше века назад, вилла неоднократно подвергалась реставрации и модернизации. Последний раз работы по реконструкции Libera проводились в 2004 году и продлились до 2009 года. Над преобразованием виллы трудились архитекторы из итальянской фирмы Studiodonizelly. Участок, отведенный под виллу, занимает в общей сложности около 2000м², и помимо самой Libera, на нем расположились небольшие дома для гостей и обслуживающего персонала и цветущие круглый годы сады. Сегодня мы решили провести небольшой тур вокруг этого удивительного дома мечты, который является образцом итальянской архитектуры начала ХХ века снаружи, а внутри воплощает все самые актуальные тренды современного дизайна интерьера.