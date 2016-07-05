Кубический дом у леса

Дом построен в национальном парке, это звучит необычно и также далеко непросто. Строгие строительные нормы и правила в качестве узких ограничений размера и специальные принципы для остекления – все это требовалось учесть специалистам. На юге Англии в национальном парке Нью – Форест все же был построен дом, который соответствует всем требованиям и оснащен большим комфортом и стилем.
Кроме того, на другой стороне дома можно увидеть, что этот проект не только об эстетике, но все же дом имеет функциональность. Гигантские окна не только выглядят фантастически, но и обеспечивают тесную связь с природой. Белая башня на этой стороне дома устанавливает контраст и поддерживает на себе особый взгляд, в то же время она выступает как открытый камин. Все продумано и комфортно.
Группа специалистов создала шедевр из дерева, сказочное место для дома дает весомое преимущество. В то время как вертикальная вагонка создает связь с окружающими деревьями, а большие участки остекления обеспечивают гигантские виды из окна, что можно наслаждаться ими почти из каждого угла дома. Четкие линии доминируют во внешнем виде. Спокойная и гармоничная конструкция очень интересна.
Кроме того, деревянный дом представлен как сложный архитектурный проект с чистыми линиями и четкими пропорциями. Благодаря наличию двух этажей есть достаточно места. Имеется также сложная конструкция узких деревянных реек, много стекла и простой белый цвет. Цветовая концепция постоянно меняется в зависимости от времени дня и красок леса.
То, что выглядит снаружи замечательно, внутри имеет гениальный эффект. Кухня открытого плана, а также столовая и гостиная озадачивают такой высотой потолка. Он дает ощущение величественности. Гигантские стеклянные панели частично заполняют интерьер светом и воздухом. Подвесные светильники резко свисают с потолка и подчеркивают умело размерность пространства.
Здесь мы видим цветовую схему, с которой интерьер был разработан. Стены и потолки сияют белым цветом, это решение было принято из-за минималистской мебели и выбранных аксессуаров для сочетания спокойных, нейтральных тонов серого и коричневого. Для того чтобы все было гармонично, специалисты выбрали мягкие, отзывчивые материалы, такие как пушистый ковер и плетеные стулья.
Если рассмотреть с другой стороны, то камин отлично вписывается в общую картину, наполненную уютом. Беленая кирпичная стена снаружи является возвышающимся дымоходом, а внутри камин приносит уютное тепло в комнату. Если бы не ковер на полу, вы могли бы подумать, что это великолепная терраса. Щедрое остекление делает природу настолько близкой, что вы могли бы почти забыть, что находитесь в доме.