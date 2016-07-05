Кубический дом у леса

Кроме того, на другой стороне дома можно увидеть, что этот проект не только об эстетике, но все же дом имеет функциональность. Гигантские окна не только выглядят фантастически, но и обеспечивают тесную связь с природой. Белая башня на этой стороне дома устанавливает контраст и поддерживает на себе особый взгляд, в то же время она выступает как открытый камин. Все продумано и комфортно.