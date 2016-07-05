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Кубический дом у леса

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Дома в стиле модерн
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Дом построен в национальном парке, это звучит необычно и также далеко непросто. Строгие строительные нормы и правила в качестве узких ограничений размера и специальные принципы для остекления – все это требовалось учесть специалистам. На юге Англии в национальном парке Нью – Форест все же был построен дом, который соответствует всем требованиям и оснащен большим комфортом и стилем.

Функциональный дизайн

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Дома в стиле модерн
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Кроме того, на другой стороне дома можно увидеть, что этот проект не только об эстетике, но все же дом имеет функциональность. Гигантские окна не только выглядят фантастически, но и обеспечивают тесную связь с природой. Белая башня на этой стороне дома устанавливает контраст и поддерживает на себе особый взгляд, в то же время она выступает как открытый камин. Все продумано и комфортно.

Замечательные окрестности

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Дома в стиле модерн
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Группа специалистов создала шедевр из дерева, сказочное место для дома дает весомое преимущество. В то время как вертикальная вагонка создает связь с окружающими деревьями, а большие участки остекления обеспечивают гигантские виды из окна, что можно наслаждаться ими почти из каждого угла дома. Четкие линии доминируют во внешнем виде. Спокойная и гармоничная конструкция очень интересна.

Идеальные пропорции

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Дома в стиле модерн
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Кроме того, деревянный дом представлен как сложный архитектурный проект с чистыми линиями и четкими пропорциями. Благодаря наличию двух этажей есть достаточно места. Имеется также сложная конструкция узких деревянных реек, много стекла и простой белый цвет. Цветовая концепция постоянно меняется в зависимости от времени дня и красок леса.

Впечатляющая высота потолка

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Кухня в стиле модерн
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

То, что выглядит снаружи замечательно, внутри имеет гениальный эффект. Кухня открытого плана, а также столовая и гостиная озадачивают такой высотой потолка. Он дает ощущение величественности. Гигантские стеклянные панели частично заполняют интерьер светом и воздухом. Подвесные светильники резко свисают с потолка и подчеркивают умело размерность пространства.

Приглушенные цвета

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Гостиная в скандинавском стиле
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Здесь мы видим цветовую схему, с которой интерьер был разработан. Стены и потолки сияют белым цветом, это решение было принято из-за минималистской мебели и выбранных аксессуаров для сочетания спокойных, нейтральных тонов серого и коричневого. Для того чтобы все было гармонично, специалисты выбрали мягкие, отзывчивые материалы, такие как пушистый ковер и плетеные стулья.

Камин

Woodpeckers, Strom Architects Strom Architects Гостиная в скандинавском стиле
Strom Architects

Woodpeckers

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Если рассмотреть с другой стороны, то камин отлично вписывается в общую картину, наполненную  уютом. Беленая кирпичная стена снаружи является возвышающимся дымоходом, а внутри камин приносит уютное тепло в комнату. Если бы не ковер на полу, вы могли бы подумать, что это великолепная терраса. Щедрое остекление делает природу настолько близкой, что вы могли бы почти забыть, что находитесь в доме.

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