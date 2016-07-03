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Обаятельный бревенчатый дом

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homify Гостиная в стиле кантри
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Деревянные дома, бесспорно, выглядят очаровательно, уютно и все чаще становится первым выбором для тех, кто планирует построить свой собственный летний коттедж. Такой строительный материал как дерево является ценным не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Дерево полезно для домашнего хозяйства, оно создает здоровый и позитивный климат внутри дома. Кроме того, это прочный и стойкий материал, который гарантирует долговечность построенного из него здания.

Сегодня мы познакомим вас с польским проектом бревенчатого дома. Как снаружи, так и внутри он источает уютное загородное очарование, которому трудно сопротивляться.

Классический вид

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Это традиционный деревянный дом с двускатной крышей для небольшой семьи. Первый и мансардный этаж имеют общую жилую площадь около 55 м2, которые вмещают: спальню для троих человек, гостиную с небольшой кухней и ванную комнату. Дерево в данном случае является и несущей конструкцией и облицовочным материалом, что помогло хозяевам значительно сэкономить на строительстве. Приятный цвет и классический шарм этого материала придают летнему домику очень уютный вид.  

Сад

homify Сад в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Как и положено дачному дому, он был расположен на большом просторном участке, что позволило архитекторам также разработать красивый сад. Заказчики не хотели пышной растительности, поэтому остановили свой выбор на небольших аккуратных альпинариях, а большую часть сада просто засеяли травой. Таким образом дети получили большую площадку для игр, а родители – место для барбекю. Участок просто прекрасный, не правда ли? 

Интерьер в стиле кантри

homify Гостиная в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Интерьер дома выполнен в стиле кантри. Кантри – это так называемый деревенский стиль. Интерьер, выполненный в этом стиле, представляет собой образ сельского дома в стилистике той страны, в которой он находится. Следует также отметить, что стиль кантри характеризуется уютностью, комфортностью и долей романтизма. Кроме того, он способствует улучшению настроения и настраивает на приятное проведение свободного времени особенно в кругу семьи, друзей и знакомых.

Деревянные стены, пол и потолок придают помещению уютный теплый характер и отлично сочетаются с натуральным камнем в отделке камина. Гостиная, возможно, немного перегружена мебелью, но мы помним, что общая площадь дома всего около 55 м2, принимая это во внимание мы должны признать, что дизайнеры использовали пространство чрезвычайно эффективно. 

Небольшая, но удобная кухня

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

На первом этаже также расположена кухня и прихожая. Зона гостиной визуально отделена от пространства прихожей и кухни крутой деревянной лестницей. Кухня имеет совсем небольшой размер. Тут находятся только самые необходимые предметы и техника. В отделке этой части также царит дерево, начиная от обшивки стен и заканчивая мебелью. 

Спальня

homify Спальня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Завершим мы наш обзор спальней. Мебели здесь мало и интерьер в общем выглядит довольно аскетично. Но это коттедж для летнего отдыха, поэтому главными здесь являются функциональность, простота и удобство. Именно поэтому многочисленные безделушки тут просто бессмысленны. Ну и конечно такой лаконичный интерьер сэкономил заказчикам приличную сумму. 

Еще один проект польского домика для отдыха вы можете найти здесь

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