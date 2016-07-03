Обаятельный бревенчатый дом

Деревянные дома, бесспорно, выглядят очаровательно, уютно и все чаще становится первым выбором для тех, кто планирует построить свой собственный летний коттедж. Такой строительный материал как дерево является ценным не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Дерево полезно для домашнего хозяйства, оно создает здоровый и позитивный климат внутри дома. Кроме того, это прочный и стойкий материал, который гарантирует долговечность построенного из него здания.

Сегодня мы познакомим вас с польским проектом бревенчатого дома. Как снаружи, так и внутри он источает уютное загородное очарование, которому трудно сопротивляться.