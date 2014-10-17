Облицовка – это наложение одного материала на другой с целью защиты здания от неблагопрятных погодных условий. Существует немало строительных материалов, которые можно использовать в качестве облицовки. Особое место среди облицовочных материалов занимает металл, поскольку обладает рядом уникальных преимуществ. Дома в индустриальном стиле уже довольно продолжительное время не выходят из моды. Во-первых, индустриальный стиль – это красиво, а во-вторых, – бетон, кирпич и металл обладают безупречной репутацией, когда речь заходит о надежности, прочности и долговечности.
Облицовка металлом может быть выполнена практически на любой поверхности, включая кирпич, блоки, штукатурку или даже металлоконструкции. Изоляционные свойства металла выше всяких похвал, и хотя этот материал нельзя назвать дешевым, вложенные в него средства окупятся с лихвой. Все эти преимущества являются наилучшим подтверждением тому, почему мы в homify считаем, что облицовка металлом – это отличный выбор.
Металл является очень красивым материалом, он может принимать самые разные формы, его визуальные характеристики не могут не впечатлять. Дом словно одели в плоскую металлическую оболочку, расположив вокруг него ровные бетонные плиты. Такая комбинация материалов является безупречной для индустриального стиля. Облицовка металлом придала этому дому современный облик, и мы нисколько не сомневаемся, что это сооружение привлекает внимание.
Облицовка металлом – это верный способ сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Благодаря его исключительным теплоизоляционным свойствам, в таком доме вам будет прохладно знойным летом и тепло в зимнюю стужу, при этом счет за электричество будет минимальным. Цена, вложенная в такую
одежку, окупится не сразу, но если вы будете соблюдать несложные правила ухода за этим материалом, то он будет верой и правдой служить вам и вашим детям на прояжении долгих лет.
Помимо эстетической ценности и экономической эффективности такой наружной облицовки, металл является очень экологичным материалом. Если вы занимаете социально активную позицию и вам небезразличны проблемы окружающей среды, то, вы наверняка, знаете, что металл поддается обработке. Высока вероятность того, что облицовка дома, который вы видите на фото, уже где-то использовалась, и если по каким-то причинам этот дом придется снести, то его металлическая оболочка ни в коем разе не отправится снова, а будет переработана и использована в другом проекте. Более того, как было упомянуто ранее, этот материал не только сэкономит ваши деньги, но и позаботится об окружающей среде, поскольку будет использовать значительно меньше энергии, чтобы нагреть или охладить помещения внутри.
Металл может легко принимать любую форму, предоставляя вам безграничные возможности для проектирования. Он также легко поддается окраске. Такая облицовка с удовольствием подстроится под вашу индивидуальность и поможет реализовать все самые смелые идеи по оформлению фасада.
При правильном техническом обслуживании металлическая облицовка может прослужить вам всю жизнь. Время от времени вам придется тщательно проверять фасады знадния, чтобы убедиться в том, что облицовка не подверглась коррозии. Регулярная инспекция материала на наличие признаков износа сэкономит немало денег и позволит избежать ремонта в будущем. Если вы решились заиметь именно такие фасады, доверяйте проверенным специалистам, ибо только работа команды, имеющей опыт взаимодествия с этим благородным материалом, может гарантировать, что облицовка сослужит долгую службу вашему дому.