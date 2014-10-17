Облицовка – это наложение одного материала на другой с целью защиты здания от неблагопрятных погодных условий. Существует немало строительных материалов, которые можно использовать в качестве облицовки. Особое место среди облицовочных материалов занимает металл, поскольку обладает рядом уникальных преимуществ. Дома в индустриальном стиле уже довольно продолжительное время не выходят из моды. Во-первых, индустриальный стиль – это красиво, а во-вторых, – бетон, кирпич и металл обладают безупречной репутацией, когда речь заходит о надежности, прочности и долговечности.

Облицовка металлом может быть выполнена практически на любой поверхности, включая кирпич, блоки, штукатурку или даже металлоконструкции. Изоляционные свойства металла выше всяких похвал, и хотя этот материал нельзя назвать дешевым, вложенные в него средства окупятся с лихвой. Все эти преимущества являются наилучшим подтверждением тому, почему мы в homify считаем, что облицовка металлом – это отличный выбор.