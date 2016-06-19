Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Читательский рейтинг прошедшей недели возглавила подборка из 10 деревенских печей и каминов. Еще бы, ведь многим из нас даже в теплую пору года так хочется вечерами поуютнее устроиться у камина, вокруг – любимые друзья, бокал вина, приятная музыка… Еще одним рекордсменом по количеству просмотров вполне закономерно стала Книга идей Идеи для сада своими руками: простые и дешевые. Благодаря приведенным в ней 9 идеям, вы сможете построить мангал, подобрать материал для мощения дорожки и даже подсмотреть несколько вариантов дизайна террасы. Какие еще статьи отметились высоким читательским интересом? Заинтригованы? Тогда смотрим дальше! 

1. 10 великолепных деревенских печей и каминов

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Самые простые проекты деревенских печей, мангалов, барбекю и дачных каминов ждут вас в нашей статье!

Обратившись к фирме-производителю или архитектору, вы можете легко найти того, кто сложит вам печь или установит камин в том формате, который вам нужен. Достаточно показать фотографию из homify и мастер сразу поймет ваши интересы.

2. До и После: Ремонт, в который НЕВОЗМОЖНО поверить!

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. Некоторые дома выглядят буквально невозможными для жизни – и не просто сейчас, а в принципе, в будущем. Но не каждый архитектор или дизайнер сможет поставить крест на капитальном и еще крепком строении, особенно, если находится новый владелец с горящими глазами и желанием изменить дом к лучшему. 

В данном проекте полностью разбитый дом, в котором не было оставлено ничего, кроме основных стен, стал стильным, красивым, а из-за огромного пласта проделанной работы еще и очень вдохновляющим проектом! Посмотрим на него вместе?

3. Идеи для сада своими руками: простые и дешевые

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Эти интересные, захватывающие, очень простые и вдохновляющие на творчество идеи для сада, которые можно реализовать своими руками, выглядят очень здорово!

В этой Книге Идей мы собрали для вас шикарные фотографии из портфолио одного талантливого человека, который любит жизнь, природу, сады и работу своими руками. Все его проекты реализованы в Японии, бюджет – от 0 до 3 тыс. рублей, а самым дорогостоящим стало строительство мангала! Давайте вместе выберем из 9 идей для сада - самую лучшую

4. ​10 ошибок в обустройстве дома, которые совершают все

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Гостиная в стиле модерн
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Всем нам неприятно совершать ошибки. Многие из нас игнорируют их, чтобы не так жалеть о последствиях. Но приняв их, мы будет иметь и очень важный бонус – возможность все исправить. Так давайте же поговорим об ошибках и постараемся вернуться на правильный курс планирования своего дома

5. 7 идей для барбекю

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Ещё даже лет 15 назад нельзя было предположить, что на участках частных домов или на пикниках, произойдёт та неслыханная  перемена, даже революция, если и не потеснившая, то по крайней мере уравнявшая традиционные мангалы с новшеством в виде всеразличных “установок” для барбекю. Сегодня же такое замещение (или совмещение) не только очевидно, но и меняет привычный “ландшафт” лужаек и участков при загородных и частных домах.

Как разобраться в многообразии барбекю тому, кто погряз в “классичности” шашлычного ритуала? Попробуем слегка расширить границы горизонта!

​Русская мечта в современном стиле

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо