Топ 5 – Лучшие проекты недели

Читательский рейтинг прошедшей недели возглавила подборка из 10 деревенских печей и каминов. Еще бы, ведь многим из нас даже в теплую пору года так хочется вечерами поуютнее устроиться у камина, вокруг – любимые друзья, бокал вина, приятная музыка… Еще одним рекордсменом по количеству просмотров вполне закономерно стала Книга идей
Идеи для сада своими руками: простые и дешевые. Благодаря приведенным в ней 9 идеям, вы сможете построить мангал, подобрать материал для мощения дорожки и даже подсмотреть несколько вариантов дизайна террасы. Какие еще статьи отметились высоким читательским интересом? Заинтригованы? Тогда смотрим дальше!
Самые простые проекты деревенских печей, мангалов, барбекю и дачных каминов ждут вас в нашей статье!
Обратившись к фирме-производителю или архитектору, вы можете легко найти того, кто сложит вам печь или установит камин в том формате, который вам нужен. Достаточно показать фотографию из homify и мастер сразу поймет ваши интересы.
Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. Некоторые дома выглядят буквально невозможными для жизни – и не просто сейчас, а в принципе, в будущем. Но не каждый архитектор или дизайнер сможет поставить крест на капитальном и еще крепком строении, особенно, если находится новый владелец с горящими глазами и желанием изменить дом к лучшему.
В данном проекте полностью разбитый дом, в котором не было оставлено ничего, кроме основных стен, стал стильным, красивым, а из-за огромного пласта проделанной работы еще и очень вдохновляющим проектом! Посмотрим на него вместе?
Эти интересные, захватывающие, очень простые и вдохновляющие на творчество идеи для сада, которые можно реализовать своими руками, выглядят очень здорово!
В этой Книге Идей мы собрали для вас шикарные фотографии из портфолио одного талантливого человека, который любит жизнь, природу, сады и работу своими руками. Все его проекты реализованы в Японии, бюджет – от 0 до 3 тыс. рублей, а самым дорогостоящим стало строительство мангала! Давайте вместе выберем из 9 идей для сада - самую лучшую.
Всем нам неприятно совершать ошибки. Многие из нас игнорируют их, чтобы не так жалеть о последствиях. Но приняв их, мы будет иметь и очень важный бонус – возможность все исправить. Так давайте же поговорим об ошибках и постараемся вернуться на правильный курс планирования своего дома…
Ещё даже лет 15 назад нельзя было предположить, что на участках частных домов или на пикниках, произойдёт та неслыханная перемена, даже революция, если и не потеснившая, то по крайней мере уравнявшая традиционные мангалы с новшеством в виде всеразличных “установок” для барбекю. Сегодня же такое замещение (или совмещение) не только очевидно, но и меняет привычный “ландшафт” лужаек и участков при загородных и частных домах.
Как разобраться в многообразии барбекю тому, кто погряз в “классичности” шашлычного ритуала? Попробуем слегка расширить границы горизонта!