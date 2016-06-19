Топ 5 – Лучшие проекты недели

Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. Некоторые дома выглядят буквально невозможными для жизни – и не просто сейчас, а в принципе, в будущем. Но не каждый архитектор или дизайнер сможет поставить крест на капитальном и еще крепком строении, особенно, если находится новый владелец с горящими глазами и желанием изменить дом к лучшему.

В данном проекте полностью разбитый дом, в котором не было оставлено ничего, кроме основных стен, стал стильным, красивым, а из-за огромного пласта проделанной работы еще и очень вдохновляющим проектом! Посмотрим на него вместе?