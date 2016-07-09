Ванная: 14 интересных идей обновления за выходные

Унылый, устаревший интерьер ванной комнаты не должен делать ее самым удручающим местом в вашем доме. Даже если вы почините старые краны, идеально все вымоете и добавите немного модных аксессуаров, нет гарантии, что в этой комнате станет веселее находиться.

Не переживайте, что пришло время для полного капитального ремонта, на который иногда не хватает сил и средств. Мы приготовили для вас несколько удивительных обновлений, которыми вы можете воспользоваться. И в самое короткое время вы сможете увидеть, как преобразилась новая ванная комната без особых расходов или больших хлопот.

Если вы готовы сделать чудесные превращения в своей ванной, располагая для этих целей скудным бюджетом, тогда давайте начнем вместе чудесное преображение вашей комнаты, которой пользуется вся семья!