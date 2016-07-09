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Ванная: 14 интересных идей обновления за выходные

Shunny_Star Shunny_Star
Brunel Cast Iron Bath, Aston Matthews Aston Matthews Ванная комнатаВанны и душевые
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Унылый, устаревший интерьер ванной комнаты не должен делать ее самым удручающим местом в вашем доме. Даже если вы почините старые краны, идеально все вымоете и добавите немного модных аксессуаров, нет гарантии, что в этой комнате станет веселее находиться.

Не переживайте, что пришло время для полного капитального ремонта, на который иногда не хватает сил и средств. Мы приготовили для вас несколько удивительных обновлений, которыми вы можете воспользоваться. И в самое короткое время вы сможете увидеть, как преобразилась новая ванная комната без особых расходов или больших хлопот.

Если вы готовы сделать чудесные превращения в своей ванной, располагая для этих целей скудным бюджетом, тогда давайте начнем вместе чудесное преображение вашей комнаты, которой пользуется вся семья!

1. Позвольте разбудить себя утром приятными словами

Flat Conversion in Islington, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
GK Architects Ltd

Flat Conversion in Islington

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Начнем из шторок. Они не должны навевать на вас каждое утро грусть и скуку. Если вы не можете найти в магазине такие занавески, ка вам бы хотелось, воспользуйтесь трафаретом и нарисуйте на них что-нибудь веселенькое. 

Почему бы не добавить любимую поговорку или мантру? 

Начиная утро из хороших слов, вы на протяжении всего дня будете иметь хорошее расположение духа. И со временем, вы ощутите на себе, какое благоприятное влияние имеют слова, написанные яркими красками на вашей шторке в ванной.

2. Проявите свою творческую сторону

Daisy Chain Target Tiles Ванная комнатаДекор
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

Если в вашей ванной комнате какие-то тусклые плитки на стенах, вы можете нанести на них свои рисунки. Нарисуйте то, что вам было бы приятно видеть в своей ванной, например солнышко или цветы. Используйте яркие краски и оживите интерьер таким оригинальным способом. Не бойтесь, что вы испортите плитки, даже если дом арендован. Такие надписи могут смываться небольшим количеством медицинского спирта. Протерев стены от нанесенных на них рисунков, если они уже надоели, можно губкой, смоченной в небольшом количестве спирта.

Такие рисунки периодически можно обновлять или заменять новыми. Главное не забывать о том, что рисунки должны быть оптимистичными.

3. Скрытые сюрпризы

NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. Ванная комнатаАптечка
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

Почему бы вам не подумать о добавлении какой-то милой наклейки или картинки на внутреннюю часть вашей мебели, которая расположена в ванной комнате?

Такие интересные сюрпризы могут быть доступны и видны только вам и любопытным гостям, которые могут заметить эти картинки или надписи. Благодаря этому вы будете иметь улыбку на своем лице каждое утро!

4. Сделайте свой пол веселее

Wetrooms Alaris London Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Alaris London Ltd

Wetrooms

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

Как еще можно обновить ванную? 

Резиновые коврики, которые обязательно есть в каждой ванной, удобно дополняют это помещение, они практичны, но не всегда выглядят весело. У вас есть возможность изменить ситуацию и самостоятельно вырезать из цельного коврика понравившуюся вам форму, повторяющую контуры, например, пальмы. Как вам этот ход?

5. Заменить старое на оригинальное новое

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify Ванная комнатаАксессуары
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

Можно установить в ванной комнате удивительный полотенцесушитель. Посетите ближайший магазин сантехники и выберите необычной формы металлическую сантехнику. Заменить старый полотенцесушитель на новый не составит труда, так как такие сантехнические изделия унифицированы и могут быть очень легко и быстро заменены. Таким образом, вы сможете в считанные минуты частично изменить в своей ванной комнате дизайн.

6. Уделите внимание зеркалу в ванной

homify Ванная комнатаЗеркала
homify

homify
homify
homify

Если у вас есть стандартное зеркало, почему бы не обыграть его немножко?

Вы можете добавить освещение или даже сделать новую рамку для него, которую затем можно разрисовать каким-либо узором или покрасить. Ни у кого из ваших знакомых не будет точно такого же зеркала. Ваше – самое уникальное и неповторимое!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Обновленная старая мебель

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors Ванная комнатаХранение
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Большой старый шкаф или тумбочка для хранения различных вещей в вашей ванной комнате может стать изюминкой интерьера. Чтобы вдохнуть новую жизнь в старую мебель, можно ее покрасить. И если вы уже задумывались над сменой цветовой гаммы в ванной комнате, это именно тот момент, когда нужно сделать смелый шаг и, возможно, даже радикально изменить интерьер таким способом.

8. Краска сделает больше

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews Ванная комнатаВанны и душевые
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

Если уж вы решили красить, и краска с кистями у вас под рукой, можете смело браться за оформление радиатора в ванной в новом цвете. 

Купите в магазине специальную краску, предназначенную для нанесения на металлические поверхности, и освежите новым оттенком свой старый радиатор. После покраски этот предмет интерьера будет выглядеть, как совершенно новый. Благодаря этому преобразится и сама ванная комната.

9. Техника декупажа

Whale Shelves, Hunter Gatherer Hunter Gatherer Ванная комнатаПолки для хранения
Hunter Gatherer

Whale Shelves

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

Если у вас есть навыки по изготовлению столярных изделий, вы можете создать милую полку в ванной комнате. Если же она уже есть, можно ее преобразить. Чтобы полка выглядела необычно и интересно, примените технику декупажа, украсив ее оригинальным рисунком. 

Для этого вам понадобится только специальный клей, салфетки с рисунком, кисть и акриловый лак. Желательно подбирать рисунок в соответствии с цветовой гаммой, доминирующей в ванной комнате. И тогда преобразится не только ваша полочка, но и вся окружающая обстановка.

10. Воспользуйтесь немного странным советом

homify Ванная комнатаУнитазы
homify

homify
homify
homify

Если ваше настроение позволяет принять немного сумасшедший совет, воспользуйтесь им для того, чтобы изменить настроение вашей ванной комнаты. 

Почему бы не попробовать что-то вроде мозаики для отделки вашего туалета или писсуара? Это может показаться ненормальным, но выглядит такой сантехнический прибор возмутительно привлекательно! Главное проследить, чтобы во время отделки не оставалось никаких острых краев!

11. Как перепрофилировать ненужные остатки сантехники

unique loo roll holder [ recycled brush64 Ванная комнатаУнитазы
brush64

unique loo roll holder [ recycled

brush64
brush64
brush64

Вместо того чтобы выбросить странные гайки, болты и трубы при декорировании, сохраните в случае, если вы можете их перепрофилировать и применить в ванной комнате. Этот оригинальный держатель для рулона туалетной бумаги поможет вдохновить вас на создание своего оригинального сантехнического шедевра.

12. Стильный дозатор для мыла

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Если есть сомнения в стильности вашего дозатора для мыла или держателя для зубных щеток, найдите такой, который будет оригинально выделяться на фоне всего, что есть в вашей ванной комнате. Если постараться, можно удивить друзей и побудить их сделать что-то подобное и у себя дома! Быть дизайнером у себя дома не так уже и сложно!

13. Обновите деревянный пол

Antique Reclaimed Pine T&G Floorboards UKAA | UK Architectural Antiques Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
UKAA | UK Architectural Antiques

Antique Reclaimed Pine T&G Floorboards

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Если у вас есть реальный деревянный, который томится под линолеумом или плиткой, то почему бы не добраться до него и освежить, чтобы он стал как новенький? Приложите немного усилий, отшлифуйте деревянные доски и нанесите пару слоев водонепроницаемого лака. После этого ваш пол заиграет новыми красками и, несомненно, буде иметь огромное влияние на внешний вид вашей ванной комнаты.

14. Воспользуйтесь швейной машиной

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Косметика и личные вещи загромождают ванную комнату, это очевидно. Чтобы упорядочить их и привнести в интерьер ванной комнаты что-то оригинальное, воспользуйтесь швейной машинкой. Найдите в интернете выкройку и бесплатный видео урок, как самостоятельно пошить интересный, простой, но оригинальный сундучок или косметичку для хранения всяких мелочей, которые обязательно есть в каждой ванной комнате. И за несколько минут здесь будет идеальный порядок.

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Возможно, у вас есть свои интересные мысли, как преобразить ванную комнату и сделать ее веселее, оптимистичнее и красивее с незначительными затрат...

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