Фантастический дом для молодой семьи

В жилом районе, в котором преобладают дома с классическим дизайном, вряд ли сегодня можно обойтись без современной архитектуры и современного дизайна.
Проект, который мы сегодня представляем, доказывает, что модные тенденции, присущие современной архитектуре, прекрасно уживаются с классикой.
Голландские специалисты из архитектурной компании Architect 2GO разработали и внедрили проект, отличающийся особым стилем, функциональностью и удобством. Этот современный дом очень светлый, жизнерадостный, вместе с тем прохладный и очень комфортный. Его создали для молодой, активной и увлеченной семьи, которая мечтает окружить себя не только красивыми и стильными стенами, но иметь высокофункциональный дом, обеспечивающий максимальный комфорт проживания.
Даже с первого взгляда видно, что этот интересный дом выделяется на фоне соседних жилых строений. Даже обычная классическая двускатная крыша, которой покрыто это здание, очень отличается от других крыш своей более современной ассиметричной формой и фантастическим общим видом. Различные оттенки серого, примененные во внешней отделке стен, разной формы большие окна являются наиболее характерными чертами, основой в создании современного стиля этого дома.
Органично дополняет общую стилистику прилегающая территория. Садовые растения, подобранные в стиле дзен, гравий и водный бассейн на фоне дома выглядят захватывающе. Во всем внешнем облике дома и приусадебного участка прослеживается высокий стиль, эстетичность и профессиональный подход его создателей.
Во время отделки наружных стен применялись различные современные строительные материалы, отличающиеся своими высокими характеристиками прочности, теплопроводности, а также внешней привлекательности. Невозможно придумать более выгодную комбинацию, которая бы могла бы быть такой эффектной и привлекательной с точки зрения эстетики и практичности.
Главным преимуществом гостиной являются ее огромные окна, которые практически заменили всю стену, расположенную со стороны двора. Благодаря им комната щедро наполнена ярким солнечным светом, который беспрепятственно проходит через стеклянную поверхность. Открытое пространство этого помещения выглядит очень светлым и жизнерадостным.
Во время разработки интерьера уютной гостиной дизайнеры делали упор на современной мебели, чистых линиях и тонких, воздушных цветах. Здесь также присутствует серый цвет в напольном покрытии и в отделке стен. Белоснежные, мягкие и удобные диваны создают максимально комфортные условия для приятного отдыха, общения. В отделке стен применены не очень сочетающиеся строительные материалы – дерево и бетон. Такой прием считается довольно необычным, но в этом случае такая комбинация создает привлекательную пару, которая делает интерьер гостиной более интенсивным и волнующим.
Кухня в этом современном доме также не отстает от гостиной и наружной части дома по уровню стильности, воплощенной в дизайне. Здесь также являются доминирующими четкие и лаконичные линии. Материалы, из которых изготовлена мебель, отличаются высоким качеством. В отделке кухни применены нейтральные, спокойные тона, которые создают здесь яркую картину благополучия и комфорта. Отсутствующие ручки на кухонной мебели заменили современными механизмами дозакрывателей, которые очень практичны в использовании и позволяют открывать или закрывать любой из шкафчиков или тумбочек легким прикосновением руки, абсолютно мягко и бесшумно. Белые глянцевые фасады выглядят на общем фоне кухонной зоны просто и в то же время роскошно. При этом они идеально гармонируют с отделкой стен и остальной кухонной мебелью.
Встроенные бытовые приборы, практичное расположение островка с дополнительной раковиной, варочной поверхностью и другими удобствами позволяют максимально комфортно заниматься приготовлением различных блюд для всей семьи.
Кухонное пространство не ограничено никакими дверями или ненужными перегородками. Широкие дверные проемы поддерживают концепцию объемного и свободного пространства, которое заполнено достаточным количеством солнца и света.
Эффектно декорирована одна из стен в кухне. Панно добавляет в интерьер этого помещения частичку оригинального современного искусства.
Во многих элементах интерьера этого уникального дома прослеживается промышленный стиль. Этот дизайнерский прием воплощен также и в лестнице, которая соединяет между собой три уровня жизненного пространства. Главными характеристиками принадлежности лестницы к техностилю является материал - бетон, примененный при монтаже, а также ее открытая конструкция. Строго и стильно выглядит лестница, огражденная стальной сеткой. Освещение ступеней, ведущих на нижний уровень, осуществляется при помощи небольших, направленных на ступени светильников. Такой стиль лестничной клетки не требует дополнительного декорирования этого пространства, имеющего здесь чисто практичное значение. Единственным освежающим пространство элементом является узкий вертикальный оконный проем. Благодаря такой конструкции окна, лестница имеет достаточно хорошее естественное освещение. При этом со ступенек открывается интересный вид на внутренний дворик. Лестничная клетка довольно просторная, светлая и выглядит очень дружелюбно.
Серость фона стен освежает яркая современная картина, расположенная на одной из стен. Она дополняет интерьер и является ярким эмоциональным всплеском на фоне общей спокойной атмосферы, умело созданной в этом удивительном доме.
Спальня находится на мансарде. Такое расположение имеет много преимуществ. Освещение спальни осуществляется при помощи окон, размещенных в крыше. Такой вариант обеспечения этого помещения естественным освещением позволяет не только получать достаточное количество дневного света, но и предоставляет возможность любоваться во время отдыха звездным небом или нежиться в лучах восходящего солнца.
Главная спальня оборудована встроенной гардеробной, сделанной из светлого дерева. Она полностью закрывает всю стену, имеет множество удобных полок, достаточное количество выдвижных ящиков и пару неглубоких открытых ниш, расположенных в нижней части гардеробной. Эти углубления в мебели служат оригинальной заменой обычных прикроватных тумбочек, которые практически всегда являются незаменимым атрибутом любой спальни. Вместительное внутреннее пространство гардеробной позволяет располагать здесь все необходимые здесь вещи максимально комфортно, при этом очень легко содержать эту комнату в идеальном порядке.
В спальне не ничего лишнего, только очень удобная, просторная кровать и гардеробная. Отсутствует все, что могло бы отвлекать внимание от отдыха и полного расслабления. Здесь созданы идеальные условия для того, чтобы использовать это помещение по своему назначению.
Ванная комната выдержана в том же стиле, что и все остальные помещения. Она полностью, до мельчайших деталей соответствует общему стилю дома и окружающего его внешнего пространства. Здесь все лаконично, просто и современно.
Оригинально подобрана двойная раковина строгой геометрической формы, повторяющейся в других элементах этой комнаты: узких горизонтальных окнах, расположенных в верхней части стены и такой же формы просторной ванной.
Кроме раковины и ванны в этом помещении оборудована душевая кабинка с двойным душем, установленная на уровне пола. Продуманная наполненность ванной комнаты разными видами сантехнических устройств позволяет использовать это помещение, как для быстрого принятия душа, так и для длительного расслабления в большой и удобной ванной. Все здесь, впрочем, как и во всем доме, дышит свободой, пространством, роскошью и тонким, изысканным вкусом.