Фантастический дом для молодой семьи

В жилом районе, в котором преобладают дома с классическим дизайном, вряд ли сегодня можно обойтись без современной архитектуры и современного дизайна.

Проект, который мы сегодня представляем, доказывает, что модные тенденции, присущие современной архитектуре, прекрасно уживаются с классикой.

Голландские специалисты из архитектурной компании Architect 2GO разработали и внедрили проект, отличающийся особым стилем, функциональностью и удобством. Этот современный дом очень светлый, жизнерадостный, вместе с тем прохладный и очень комфортный. Его создали для молодой, активной и увлеченной семьи, которая мечтает окружить себя не только красивыми и стильными стенами, но иметь высокофункциональный дом, обеспечивающий максимальный комфорт проживания.