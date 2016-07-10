14 небольших садов, которые вдохновят вас на создание своего оазиса

Что вы думаете о пустых и заброшенных углах во дворе и на подходе к дому? О тех, которые выглядят как мертвое пространство - никем не использованные горизонтальные участки земли, поросшие сорняками или травой. Идеи, представленные в этой статье, помогут вам создать небольшой садик, который будет восхищать всех, кто будет проходить мимо этого прелестного уголка. Это может быть место у входа в дом, рядом с дорогой, ведущей от вашего дома или уголок во дворе напротив окон, в которые вы смотрите ежедневно.
Даже если вы до сих пор не хотели ничего менять во дворе своего дома, после знакомства с предложенными идеями вам обязательно захочется создать свой чудесный, радующий глаз оазис живой растительности.
Здесь можно использовать растения, высаженные непосредственно в грунт, горшки различных размеров и форм, заполнить свободное пространство камнями, создавая свое дизайнерское чудо природы. Применив показанные нами идеи, используя ваше воображение, разнообразные подручные материалы и стили, вы сможете достичь удивительных результатов в изменении вашего дворика.
Эта красивая клумба в виде волны расположена на выходе из дома и живописно отделена от ровно подстриженного газона белым булыжником.
Такую композицию можно назвать садом камней, так как его основу составляет двухцветный гравий, на котором высажены оригинальные растения в горшках. Вся клумба не занимает много места, но привлекает к себе внимание оригинальной формой и контрастными цветами.
Рядом с дорожкой, ведущей из зоны патио на живописный склон, можно обустроить на небольшом клочке земли миниатюрную клумбу, используя для ее дизайна различные горшечные цветы. Здесь с одной стороны дорожки подобраны цветущие растения, гармонирующие со стенами дома и каменного ограждения. Неотъемлемой частью такой клумбы является гравий, которым усыпано свободное от растительности пространство. Его использование позволяет предотвратить рост сорняков, и облегчить уход за этой частью сада.
Оригинальная конструкция фонтана из бамбука эффектно дополняет растительную композицию, представленную на этом фото, делая ее более динамичной. Применение больших камней и интересной емкости для организации мини бассейна, заметно освежает обстановку на клумбе у высокой стены. Контрастирующий с каменным бордюром гравий выгодно оттеняет растения, высаженные здесь. На этой клумбе будут хорошо смотреться высокие растения, лилии или каллы.
Что вы думаете об этой композиции, созданной на входе в дом? Деревянный настил дорожки, ведущей на выход со двора, и бордюр для миниатюрного садика выполнены в одном материале. Контрастную картину в этом варианте обустройств зеленого уголка создает выстланная светлым гравием земля на клумбе и насыщенные цвета растений различной формы и высоты. Использование маленьких каменных скульптур может стать идеальным дополнением этого современного крошечного сада.
В этом небольшом пространстве очень гармонично, как дополнение к общему стилю дома, были созданы симметричные клумбы, с также симметрично расположенными на них растениями. Коврики из травы прекрасно сочетаются на контрастном фоне с крупными камнями. Трава может быть заменена на любые ползучие растения, которые также покроют ковриком все пространство клумбы и будут выглядеть очень интересно и насыщенно.
Эта композиция привлекательна своим интересным рисунком, созданным из камней. Такой творческий подход в обустройстве зеленого уголка во дворе позволил оригинально обозначить края клумбы и создать крошечный райский уголок с небольшим и завораживающим водопадом на небольшом клочке земли. Центром композиции стало деревце бонсай, выставленное на вершине источника.
В дизайне этого зеленого уголка учтено требование правильной расстановки высоких растений на заднем плане, а низкорослых на переднем, что обеспечило красивый вид и возможность небольшим растениям беспрепятственно развиваться.
Растения устелили пространство вокруг лавочки, они являются основой дизайна в этом зеленом уголке. Сочетание высаженных здесь растений выглядит роскошно. Входная зона дома обозначена деревьями, высаженными по краям дорожки в больших круглых горшках.
Можно поиграть с цветом растений и горшков, чтобы сделать дизайн своего сада более интересным.
Любой уголок вашего двора может быть облагорожен растениями, высаженными в горшках. Возможность выбора различных материалов дает вам возможность играть с цветом и текстурой во время создания своей собственной садовой зоны. Выбор растений осуществляется в зависимости от высоты, которая наиболее гармонично впишется в дизайн окружающего пространства.
Если места очень мало, можно сделать клумбу в несколько ярусов в подвешенном виде или на опорах. Треугольная форма в этом случае выглядит наиболее выигрышно и привлекательно. Отделка бамбуком добавляет этому уголку экзотичности и неординарности. При этом подбор растений может быть любым – с различными формами и цветом.
В миниатюрную клумбу круглой формы высаживать растения необходимо в зависимости от их размеров. Более высокие обычно помещаются в центр композиции, по краям высаживаются низкорослые образцы цветов. Эффектно дополняет общий вид данной композиции отделка камешками, которые создают интересный контраст с общим фоном клумбы и высаженных растений.
На этом изображении мы представляем различные типы горшков. Здесь созданы более сложные конструкции, практически сливающиеся со стеной. Такой способ характерен для расположения цветов внутри дома. Очень удачно с точки зрения размера и цвета выбраны растения для украшения небольшого сада, расположенные в центре дизайна. Мы также можем здесь наблюдать традиционную основу из камня.
Упорядоченность в этом маленьком саду создается симметрично установленными кадками с растениями. Привлекательно выглядит отделка напольной основы из камней, имеющих не совсем традиционные, большие размеры. Если вы будете использовать древесину, чтобы изготовить горшки, очень хорошо было бы сделать их изнутри водонепроницаемыми.
В некоторых садах высаживаются деревья, крона которых сформирована обрезкой. Это выглядит довольно интересно. Как показано в этом дизайне сада, растения, которые имеют искусственно созданную форму, составляют удивительной красоты контраст с растениями, развивающимися естественным образом. Именно на этих контрастах строится дизайн небольшого сада, покрытого каменным основанием.
Угол дома является идеальным местом для этого небольшого сада. Там, где господствует тень, предпочтительно, чтобы подбирались такие виды растений, которые любят свет, но могут некоторую часть дня находиться в тени. Проконсультируйтесь со специалистами, чтобы выбрать сорта, которые лучше всего подходят для вашего сада в этом случае.