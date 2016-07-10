14 небольших садов, которые вдохновят вас на создание своего оазиса

Что вы думаете о пустых и заброшенных углах во дворе и на подходе к дому? О тех, которые выглядят как мертвое пространство - никем не использованные горизонтальные участки земли, поросшие сорняками или травой. Идеи, представленные в этой статье, помогут вам создать небольшой садик, который будет восхищать всех, кто будет проходить мимо этого прелестного уголка. Это может быть место у входа в дом, рядом с дорогой, ведущей от вашего дома или уголок во дворе напротив окон, в которые вы смотрите ежедневно.

Даже если вы до сих пор не хотели ничего менять во дворе своего дома, после знакомства с предложенными идеями вам обязательно захочется создать свой чудесный, радующий глаз оазис живой растительности.

Здесь можно использовать растения, высаженные непосредственно в грунт, горшки различных размеров и форм, заполнить свободное пространство камнями, создавая свое дизайнерское чудо природы. Применив показанные нами идеи, используя ваше воображение, разнообразные подручные материалы и стили, вы сможете достичь удивительных результатов в изменении вашего дворика.