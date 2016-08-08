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Деревянный дом с открытой планировкой

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
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Древесина является одним из самых любимых строительных материалов. Дома из дерева имеют уникальный характер, оно делает их прочными и надежными, а также создает здоровый и приятный микроклимат в помещении. Деревянные дома сочетают современность с традицией – то, что многие из нас рассматривают как ценное и привлекательное в современном здании.

Архитекторы из студии k² Architektur разработали такой дом, который был построен в основном из дерева, но с учетом инновационной функциональности. Не только фасад, но и интерьер здания является интригующим. Смотрите!

Участок

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Участок, на котором стоит дом, имеет площадь 2500 квадратных метров. Он расположен на окраине города Muhlhausen в немецкой федеральной области Тюрингии. Участок окружен со всех сторон лесом, который становится неотъемлемой частью этого. Архитекторы сделали фасад здания, подходящий к природной среде региона, отсюда и выбор древесины в качестве доминирующего строительного материала .

Вид из сада

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Сад расположен на южной стороне, что позволяет в ясные дни наслаждаться солнечным светом. Кроме того, на этой стороне есть терраса. Эта часть здания является более открытой для окружающей среды, благодаря многочисленному остеклению фасада. Запросом клиентов было построить дом с впечатляющим размером, который бы имел расширенный вид из окна на город и окрестности. В результате здание представляет собой замечательный дом площадью 240 квадратных метров!

Вход

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Так выглядит область входа в здание. С этой точки зрения мы можем ясно видеть скользящие деревянные элементы, которые служат современными жалюзи, защищающими внутреннюю часть от слишком интенсивных лучей солнца и от глаз соседей. Они также влияют на структуру и характер здания.

Открытая дневная зона

Haus S, k² Architektur k² Architektur Гостиная в стиле модерн
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Интерьер дома оформлен в открытом пространстве, не только по горизонтали, но и по вертикали. Чрезвычайно высокий потолок в гостиной делает комнату огромного размера, в ней легко и просторно. Конструкция дома выполнена из бетона, которая не видна снаружи, так как она была покрыта деревом. В середине стены и потолок окрашены в белый цвет, добавляя впечатление яркости и вместительности. Дерево и белое прекрасно сочетаются здесь, они дополнены серой мебелью и аксессуарами. Таким образом, все остается в постоянном контакте с природой, но не теряет современный и стильный характер.

Современная кухня

Haus S, k² Architektur k² Architektur Кухня в стиле модерн
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Кухня из зоны столовой с отдельной раздвижной дверью. С помощью горизонтального окна в комнату попадает большое количество естественного света, и это само по себе красиво обрамляет вид, проходящий наружу. Кухня была обставлена просто, но современно, и она оснащена самым высоким технологическим оборудованием и мебелью.

Лестница

Haus S, k² Architektur k² Architektur Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Простая деревянная лестница ведет в мезонин, где находится спальня, ванная комната и гардеробная. Их простой дизайн отлично вписывается в стиль всего интерьера. Различные типы древесины с разными цветами заботятся не только о современном характере дома, но и высоком уровне комфорта. Как вы можете видеть, древесина актуальна и современна  - как внутри, так и на фасаде!

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