Деревянный дом с открытой планировкой

Древесина является одним из самых любимых строительных материалов. Дома из дерева имеют уникальный характер, оно делает их прочными и надежными, а также создает здоровый и приятный микроклимат в помещении. Деревянные дома сочетают современность с традицией – то, что многие из нас рассматривают как ценное и привлекательное в современном здании.

Архитекторы из студии k² Architektur разработали такой дом, который был построен в основном из дерева, но с учетом инновационной функциональности. Не только фасад, но и интерьер здания является интригующим. Смотрите!