Мебель из органического стекла уже на протяжении довольно продолжительного времени широко используется в зарубежных странах для обустройства интерьеров квартир, домов и офисных помещений.

Современная мебель из оргстекла и акрила представляет собой довольно сложные конструкции. При производстве такой мебели используются исключительно экологически чистые и натуральные материалы. Мебель может быть как полностью изготовлена из оргстекла, так и сочетаться с деревом или иными материалами.

Если еще десять лет назад пластические материалы в интерьере вызывали неподдельное изумление, то в современной квартире элементы мебели из оргстекла и пластика можно встретить повсюду – на кухне и в ванной, в гостиной и спальне: двери шкафов-купе, душевых кабин, даже раковины и даже полы. Причем, если раньше оргстекло являлось лишь вспомогательным материалом, то сейчас тумба под телевизор, полочка, кухонный стол или шкаф могут быть полностью сделаны из оргстекла! Выбор данного материала для создания мебели вполне объясним: он обладает прочностью, легкостью и стойкостью к неблагоприятным воздействиям .