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Мебель из оргстекла

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Collection Guardonna, Studio Wøy Studio Wøy ГостинаяХранение
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Мебель из органического стекла уже на протяжении довольно продолжительного времени широко используется в зарубежных странах для обустройства интерьеров квартир, домов и офисных помещений.

Современная мебель из оргстекла и акрила  представляет собой довольно сложные конструкции. При производстве такой мебели используются исключительно экологически чистые и натуральные материалы. Мебель может быть как полностью изготовлена из оргстекла, так и сочетаться с деревом или иными материалами.

Если  еще десять лет назад пластические материалы в интерьере вызывали неподдельное изумление, то в современной квартире элементы мебели из оргстекла и пластика можно встретить повсюду – на кухне и в ванной, в гостиной и спальне: двери шкафов-купе, душевых кабин, даже раковины и даже полы. Причем, если раньше оргстекло являлось лишь вспомогательным материалом, то сейчас тумба под телевизор, полочка, кухонный стол или шкаф могут быть полностью сделаны из оргстекла! Выбор данного материала для создания мебели вполне объясним: он обладает прочностью, легкостью  и стойкостью к неблагоприятным воздействиям . 

Стол из акрила

Журнальный столик, tanya zaichenko tanya zaichenko ГостинаяДиваны и журнальные столики Желтый
tanya zaichenko

Журнальный столик

tanya zaichenko
tanya zaichenko
tanya zaichenko

При взгляде на стол, созданный дизайнером TANYA ZAICHENKO сразу создается впечатление невесомости и легкости. Добавляют этого ощущения шары, помещенные под саму столешницу. Несомненно, такой стол станет ярким пятном в Вашем интерьере, а его детали, выполненные в желтом цвете дадут заряд положительных эмоций.

Тумба под телевизор из оргстекла

Projekt wnętrz, kompleksowe wyposażenie i wykonawstwo Domu pod klucz, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ГостинаяМебель для медиа комнаты Стекло Прозрачный
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Благодаря своей высокой прочности оргстекло может использоваться не только в декоративных целях, оно также способно выдержать и крайне тяжелые предметы. Яркий пример этому – тумбы для телевизора. Вообще стоит отметить, что данный элемент мебели получил широкое распространение в домашнем обиходе отечественных потребителей. Это и объяснимо. Если тумба, изготовленная из дерева или металла требует соответствующего стилевого оформления интерьера, то стеклянная тумба под телевизор благодаря своей визуальной легкости и прозрачности способна вписаться в интерьер практически любой стилевой направленности.

Журнальный столик

SCHULLER, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. ГостинаяДиваны и журнальные столики
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Говоря о мебели из органического стекла, невозможно не упомянуть о журнальных столиках. Этот  надежный и ударопрочный материал как нельзя лучше подходит для изготовления последних. Интересный и практичный дизайн журнального столика представили дизайнеры студии DECORSIA HOME, S.L., создав своего рода матрешку из журнальных столиков. Используйте каждый из них при необходимости, либо же задвиньте все столики для экономии пространства.

Стулья из оргстекла

Louis Ghost - Kartell MOHD - Mollura Home and Design ГостинаяТабуреты и стулья
MOHD – Mollura Home and Design

Louis Ghost – Kartell

MOHD - Mollura Home and Design
MOHD – Mollura Home and Design
MOHD - Mollura Home and Design

Акрил обладает довольно сильной гибкостью, что позволяет изготавливать из него широкий диапазон мебели для дома и офиса, в том числе стулья различной формы. Прозрачные стулья из оргстекла должны стать оригинальным ярким акцентом, помимо этого прозрачная мебель абсолютно универсальна. Прозрачные стулья гармонично вписываются практически в любое интерьерное решение. Такими элементами вы добавите в ваш интерьер выразительности и яркости.

Стилевая составляющая

homify ГостинаяТабуреты и стулья
homify

homify
homify
homify

Особо гармонично такая прозрачная мебель смотрится на кухне, выполненной в стиле авангард или хай-тек, а также в сочетании с технологичными и футуристичными элементами в дизайне. Достаточно органично выглядит прозрачная мебель и в лаконичном интерьере кухни, а также в кухне, выполненной в современном минималистическом стиле. Хотите оригинальных решений? Сочетайте стулья из оргстекла с интерьером в классическом или же скандинавском стиле.  Самое главное при этом правильно подобрать форму стульев, а также аксессуары.

Столик из оргстекла в стиле минимализм

Гостиная. Кофейный столик. (DZ)M Интеллектуальный Дизайн ГостинаяДиваны и журнальные столики
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Гостиная. Кофейный столик.

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Журнальные столики в стиле классического минимализма идеально впишутся в интерьер современной квартиры или загородного дома. Столешница, парящая в невесомости и удерживаемая лишь при помощи бетонного шара делает журнальный столик ярким оригинальным предметом интерьера. Такой столик отлично подойдет тем, кто желает заявить о своем изысканном и оригинальном вкусе.

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Стеллаж и полки из оргстекла

Metall - Glas - Vitrine, METALL*ART+MOEBEL METALL*ART+MOEBEL ГостинаяШкафы и серванты Медь / Бронза / Латунь Металлический / Серебристый
METALL*ART+MOEBEL

METALL*ART+MOEBEL
METALL*ART+MOEBEL
METALL*ART+MOEBEL

Стеллажи и полки, выполненные из оргстекла уже давно завоевали отечественный и зарубежный рынок. Их использование начинается с интерьеров жилых домов и квартир и заканчивается офисами и торговыми залами. И это объяснимо – выглядят они легко, невесомо, современно. Они не вызывают чувства загромождённости пространства, способствуют созданию ощущения простора в помещении. Такие полки подходят даже для интерьеров в стиле минимализма, отлично сочетаются с дизайном в стиле хай-тек.  Полки из органического стекла не обязательно должны быть прозрачными. Они могут быть любого цвета, могут быть матовыми, могут обладать различной степенью прозрачности.

Collection, August Interiors August Interiors ГостинаяХранение
August Interiors

Collection

August Interiors
August Interiors
August Interiors

Collection Guardonna, Studio Wøy Studio Wøy ГостинаяХранение
Studio Wøy

Studio Wøy
Studio Wøy
Studio Wøy

MESAS DE CENTRO, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA ГостинаяДиваны и журнальные столики
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
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