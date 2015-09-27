Аксессуары из дерева

Пожалуй одним из наиболее популярных материалов для изготовления аксессуаров для дома является дерево. И это объяснимо – вряд ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Дерево – это восполняемый и натуральный материал, который очень популярен благодаря своим свойствам. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она легко добывается, обладает высоким показателем прочности, малым объемом веса и прекрасным декоративным декором, в связи с чем традиционно считается одним из важнейших строительных материалов. Каждый предмет мебели может выглядеть совершено по разному в зависимости от того, из какой древесины он произведён, покрыта ли она лаком или промаслена, с чем она комбинируется.
В данной статье мы рассмотрим несколько очаровательных домашних аксессуаров из дерева, которые помогут отлично украсить Ваш дом.
Представленная модель полки предельно проста по своей сути и вместе с тем гениальна. Конструкция представляет собой множество сложенных кубов. Таким образом возникает поэтапная система, которая предлагает место выделяет маленькие вещи и правильно их освещает. Будь то настенная полка или настольная консоль, вертикальная или горизонтальная – на этой полке самые дорогие вещи найдут свое место.
Полки из твердого французского дуба украсят не только жилой интерьер, они будут также прекрасно смотреться в зале винного бутика. Подставка для вина, представленная на фото, изготовлена по всем стандартам, способствующим тому, чтобы бутылки не подвергались колебаниям, которые могут не в лучшую сторону изменить вкус напитка. Знатоки виноделия также оценят возможность держать вино в положении горлышком вниз, являющимся наилучшим для бутылок, закрытых корковыми пробками.
Гениальная идея для небольшого пространства: напольное зеркало, совмещенное с вешалкой. Ведь главное – функциональность! Красивое сочетание древесины бука и стали с черным матовым напылением украсит ванную комнату, кабинет, коридор или спальню, позволив повесить полотенца и одежду. Зачем красть у себя драгоценное пространство комнаты, если можно использовать его креативно?
Древесина традиционно считается теплым материалом, ее присутствие в помещении способствует созданию гостеприимной и уютной атмосферы. Дизайн группа kimidori специализируется на создании универсальных аксессуаров для дома, которые украсят интерьер квартиры и знойным летом, и лютой морозной зимой. Деревянные подсвечники, которые вы видите на фото, прекрасно подойдут для заснеженных декабрьских вечеров, они словно напоминают нам о том, что Новый Год уже совсем рядом.
Значительную популярность в материалах для изготовления столов и журнальных столиков занимает дерево. Автором данного продукта является швейцарская фирма Ante. Все стенки стола равной величины, что способствует использованию каждой из них в полной мере. Такой журнальный столик можно использовать в различных вариациях: либо в виде прикроватного столика, либо перевернуть его и получить полноценный журнальный столик. Все это делает его предельно комфортным для использования – необходима поверхность для работы с ноутбуком – пододвиньте столик к дивану и
Маски, вырезанные из дерева, имеют многовековую историю. Их ставят в домах для избавления от нечистых духов, привлечения энергии силы и финансового благополучия. Очень часто деревянные маски используются во время охотничьих ритуалов; члены племени, надевая маски и шкуры животного, на которого предстояло охотиться, имитируют его поведение, чтобы побыстрее привлечь дичь.
Обычная деревянная скалка, которая есть на кухне у каждой хозяйки, это поистине волшебный и многофункциональный инструмент. А для того, чтобы украсить печенье, кексы либо коржи торта, дизайнеры предлагают хозяйкам воспользоваться оригинальными скалками с рисунками и узорами, вырезанными непосредственно на рабочей поверхности. Так, не мудрствуя лукаво, стоит лишь прокатить такое приспособление по слою теста, и оно покроется веселым узором, который останется и на готовой выпечке.
Интересные вазы для цветов предлагают дизайнеры из MANUNATURA. Правда предназначены они преимущественно для одного цветка. Внутренняя поверхность вазы представляет собой необработанный срез дерева, поэтому для воды предусмотрена отдельная колба.
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Деревянные аксессуары для дома.