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Биоклиматический дом для молодой пары

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Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
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Сегодня мы хотим познакомить вас с проектом загородного дома общей площадью 120 м2, который был разработан для молодой пары юристов. Архитекторы из 1.61 Arquitectos были ответственны за проектирование и строительство. Они стремились создать достаточно компактный и функциональный дом, в результате чего около 50% участка осталось заказчикам под сада.

Клиенты имели ограниченный бюджет. Строительство этого дома в Альта-Грасия, Аргентина, стало для них возможным благодаря программе ипотечного кредитования. В общей сложности бюджет составлял 780,000,00 аргентинских песо (что эквивалентно 3,2 млн рублей).

Дом имеет интересную геометрическую форму с пустотами, патио и камином на террасе. Белый объем контрастирует с окружающим ландшафтом и одновременно вписывается в него за счет деревьев во дворике дома. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы ближе познакомиться с этим стильным и современным аргентинским домом.

Вид из сада

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью Белый
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Для того, чтобы уложиться в бюджет и снизить дальнейшие расходы на эксплуатацию дома архитекторы решили воспользоваться принципами биоклиматической архитектуры. Биоклиматические дома извлекают максимальную выгоду из природных ресурсов, окружающих участок. В процессе планирования и строительства учитываются характеристики климата, естественная освещенность, возможность извлекать энергию из природных источников. С учетом месторасположения строения рассчитывается размер и расположение окон. Для отопления в домах этого типа используют недорогое природное сырье.

Координационным центром дома является внутренний дворик, где растет дерево. Таким образом архитекторы связали объект с природой, пропустив ее сквозь самое сердце дома. Белый цвет на фасаде и четкие линии формы подчеркивают его современность.  

В окружении гор

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома в стиле минимализм
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Дом расположен в местности, затерянной в горах, под названием La Hornilla . В этой области расположено 266 участков, которые считаются одними из самых благоприятных в Аргентине. Здесь есть все удобства и услуги доступные в крупных городах, что делает это место идеальным для жизни молодой семьи в тесном соседстве с природой.

Если вы решили построить тут свой дом, то потрясающий вид из окон вам обеспечен!

План дома

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Перед нами план дома и его размещение на участке. Мы видим, что центром композиции является пустота, а именно двор-патио с деревом. К нему примыкает небольшой холл (прихожая), который в свою очередь является своеобразным мостиком между двумя блоками. В левом находится открытое пространство кухни, столовой и гостиной, а в блоке справа – спальные комнаты и санузел.

Из всех комнат открывается потрясающий вид на сад. Из гостиной и одной спальни есть выход на великолепную большую террасу с навесом и камином. Так что отдыхать на свежем воздухе можно не только в солнечные дни. 

Южный фасад

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

В отличие от северной стороны южный фасад практически глухой. С этой стороны расположен главный вход в дом и на эту сторону выходит лишь небольшое продолговатое окно кухни и санузла. Таким образом архитекторы сохранили конфиденциальность, ведь именно с этой стороны находится улица. Все панорамные окна выходят в сад, а значит жизнь хозяев спрятана от посторонних глаз. 

Внутренний двор

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

На этой 3D визуализации мы можем рассмотреть внутренний двор и коридор, соединяющий части дома, более подробно. Идея посадить там дерево просто потрясающая! Такое дизайнерское решение делает архитектуру дома уникальной. Мягкая причудливая природная форма сливается с лаконичными прямыми линиями и вместе они создают совершенно гармоничный объект. 

Часть навеса над террасой – пергола. В течение дня она создает интересный эффект за счет отбрасывания тени, превращая тем самым фасад в произведение искусства.  

Подход к интерьеру

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

На этом 3D изображении мы можем подробнее рассмотреть оригинальную форму современного дома в самом сердце природы. Большие окна пропускают большое количество естественного света, а раздвижные двери позволяют делать сад продолжением интерьера в погожие деньки. Внутри мы видим каменные вставки в отделке некоторых стен, которые в сочетании с деревом создают гостеприимный и изысканный стиль дома.

Понравился ли вам проект? Оставляйте свои комментарии ниже, нам интересно ваше мнение!

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