Биоклиматический дом для молодой пары

Сегодня мы хотим познакомить вас с проектом загородного дома общей площадью 120 м2, который был разработан для молодой пары юристов. Архитекторы из 1.61 Arquitectos были ответственны за проектирование и строительство. Они стремились создать достаточно компактный и функциональный дом, в результате чего около 50% участка осталось заказчикам под сада.
Клиенты имели ограниченный бюджет. Строительство этого дома в Альта-Грасия, Аргентина, стало для них возможным благодаря программе ипотечного кредитования. В общей сложности бюджет составлял 780,000,00 аргентинских песо (что эквивалентно 3,2 млн рублей).
Дом имеет интересную геометрическую форму с пустотами, патио и камином на террасе. Белый объем контрастирует с окружающим ландшафтом и одновременно вписывается в него за счет деревьев во дворике дома.
Присоединяйтесь к нам, чтобы ближе познакомиться с этим стильным и современным аргентинским домом.
Для того, чтобы уложиться в бюджет и снизить дальнейшие расходы на эксплуатацию дома архитекторы решили воспользоваться принципами биоклиматической архитектуры. Биоклиматические дома извлекают максимальную выгоду из природных ресурсов, окружающих участок. В процессе планирования и строительства учитываются характеристики климата, естественная освещенность, возможность извлекать энергию из природных источников. С учетом месторасположения строения рассчитывается размер и расположение окон. Для отопления в домах этого типа используют недорогое природное сырье.
Координационным центром дома является внутренний дворик, где растет дерево. Таким образом архитекторы связали объект с природой, пропустив ее сквозь самое сердце дома. Белый цвет на фасаде и четкие линии формы подчеркивают его современность.
Дом расположен в местности, затерянной в горах, под названием
La Hornilla . В этой области расположено 266 участков, которые считаются одними из самых благоприятных в Аргентине. Здесь есть все удобства и услуги доступные в крупных городах, что делает это место идеальным для жизни молодой семьи в тесном соседстве с природой.
Если вы решили построить тут свой дом, то потрясающий вид из окон вам обеспечен!
Перед нами план дома и его размещение на участке. Мы видим, что центром композиции является
пустота, а именно двор-патио с деревом. К нему примыкает небольшой холл (прихожая), который в свою очередь является своеобразным мостиком между двумя блоками. В левом находится открытое пространство кухни, столовой и гостиной, а в блоке справа – спальные комнаты и санузел.
Из всех комнат открывается потрясающий вид на сад. Из гостиной и одной спальни есть выход на великолепную большую террасу с навесом и камином. Так что отдыхать на свежем воздухе можно не только в солнечные дни.
В отличие от северной стороны южный фасад практически глухой. С этой стороны расположен главный вход в дом и на эту сторону выходит лишь небольшое продолговатое окно кухни и санузла. Таким образом архитекторы сохранили конфиденциальность, ведь именно с этой стороны находится улица. Все панорамные окна выходят в сад, а значит жизнь хозяев спрятана от посторонних глаз.
На этой 3D визуализации мы можем рассмотреть внутренний двор и коридор, соединяющий части дома, более подробно. Идея посадить там дерево просто потрясающая! Такое дизайнерское решение делает архитектуру дома уникальной. Мягкая причудливая природная форма сливается с лаконичными прямыми линиями и вместе они создают совершенно гармоничный объект.
Часть навеса над террасой – пергола. В течение дня она создает интересный эффект за счет отбрасывания тени, превращая тем самым фасад в произведение искусства.
На этом 3D изображении мы можем подробнее рассмотреть оригинальную форму современного дома в самом сердце природы. Большие окна пропускают большое количество естественного света, а раздвижные двери позволяют делать сад продолжением интерьера в погожие деньки. Внутри мы видим каменные вставки в отделке некоторых стен, которые в сочетании с деревом создают гостеприимный и изысканный стиль дома.
Понравился ли вам проект? Оставляйте свои комментарии ниже, нам интересно ваше мнение!