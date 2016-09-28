Биоклиматический дом для молодой пары

Сегодня мы хотим познакомить вас с проектом загородного дома общей площадью 120 м2, который был разработан для молодой пары юристов. Архитекторы из 1.61 Arquitectos были ответственны за проектирование и строительство. Они стремились создать достаточно компактный и функциональный дом, в результате чего около 50% участка осталось заказчикам под сада.

Клиенты имели ограниченный бюджет. Строительство этого дома в Альта-Грасия, Аргентина, стало для них возможным благодаря программе ипотечного кредитования. В общей сложности бюджет составлял 780,000,00 аргентинских песо (что эквивалентно 3,2 млн рублей).

Дом имеет интересную геометрическую форму с пустотами, патио и камином на террасе. Белый объем контрастирует с окружающим ландшафтом и одновременно вписывается в него за счет деревьев во дворике дома.

Присоединяйтесь к нам, чтобы ближе познакомиться с этим стильным и современным аргентинским домом.