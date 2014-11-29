Журнальные столики на любой вкус

Ни один интерьер гостиной невозможно представить без журнального столика. Ведь именно он зачастую является центром внимания и имеет функциональное значение. Всю остальную мебель лучше расположить вокруг него, таким образом стол станет центром общения, когда в гости приходят друзья. Кроме того, на журнальный столик можно поставить вазу с цветами или чашку кофе, положить любимые книги или журналы. Занимая столь значимую роль в интерьере гостиной, может быть нелегко найти идеальный вариант, который бы вписывался в общий стиль помещения. Сегодня homify и наши эксперты из Великобритании делают обзор удивительных и уникальных журнальных столиков. Несомненно, найдется что-то на любой вкус!