Журнальные столики на любой вкус

Ни один интерьер гостиной невозможно представить без журнального столика. Ведь именно он зачастую является центром внимания и имеет функциональное значение. Всю остальную мебель лучше расположить вокруг него, таким образом стол станет центром общения, когда в гости приходят друзья. Кроме того, на журнальный столик можно поставить вазу с цветами или чашку кофе, положить любимые книги или журналы. Занимая столь значимую роль в интерьере гостиной, может быть нелегко найти идеальный вариант, который бы вписывался в общий стиль помещения. Сегодня homify и наши эксперты из Великобритании делают обзор удивительных и уникальных журнальных столиков. Несомненно, найдется что-то на любой вкус!
Этот первый журнальный столик в интерьере дома, оформленный английской студией Anna Casa Interiors, - образец классической и утонченной изысканности. Кожаная обивка придает комнате роскошный вид, а использование теплых и нейтральных тонов обеспечивает комфортную и не слишком строгую атмосферу. Однако важно обратить внимание на то, что на этот столик с обивкой вы не сможете поставить, например, чашку с чаем. Для этой цели мы рекомендуем вам использовать простой деревянный поднос, который можно использовать под кружки и стаканы.
Эти уникальные и невероятно красивые журнальные столики от фирмы Touched Interiors являются произведением дизайнера роскошной мебели из Манчестера. Благородные изгибы и яркий блеск делают эти столики центральным элементом в интерьере комнаты. Для детального совершенства эти столы сделаны из кованой вручную меди. Темный цвет поверхности стола в сочетании с великолепным черным зеркалом приятно контрастирует с теплым медным сиянием и создает атмосферу мистической роскоши.
Представленный столик идеально подходит для эклектичной гостиной, оформленной Crow’s Nest Interiors (г. Лидс). Дизайн выполнен с использованием ярких контрастных узоров и сочетающихся друг с другом оттенков, которые создают интересную текстурную поверхность. Яркий принт с цветами на столешнице превосходно дополняется черной или желтой вазой с узорами, а также сочетается со светло-голубым оттенком стен. Нам нравится, как дизайнеры в дальнейшем дополнили комнату аксессуарами, используя фрукты, цветы и неожиданные элементы, которые помогают создать приятное и задушевное пространство.
Дизайн этого журнального столика немного не вписывается в традиционный прямоугольный образец из дерева. Столешница в этом варианте выполнена следуя модной тенденции, а именно сочетание нейтрального и насыщенного цветов, при этом поверхность столика разделена на две секции из светлого и темного оттенков древесины. Эта ассиметричная особенность придает комнате современный вид и одновременно является примером того, как порой незначительные детали вносят существенные отличия, когда дело касается стиля.
Лондонский производитель мебели Oksana Glinska Furnishings специализируется на индивидуальных заказах мебели в классическом стиле. Филигранная работа и резьба по дереву украшают этот журнальный столик и выгодно отличают его от остальных. Выразительные узоры и глубокие оттенки делают этот столик особенным предметом мебели в любой гостиной.
Вдохновленный научными поисками, дизайнер Лоран Мюллер назвал эту лимитированную коллекцию журнальных столиков «Молекулы». Этот столик изготовлен из резины и стекла, его дизайн заставляет нас задуматься о красоте крошечных невидимых глазу структурах, которые окружают нас в повседневной жизни. Великолепное напоминание не забывать радоваться мелочам!