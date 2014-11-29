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Журнальные столики на любой вкус

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Harrod's Court, Anna Casa Anna Casa Гостиная в стиле модерн
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Ни один интерьер гостиной невозможно представить без журнального столика. Ведь именно он зачастую является центром внимания и имеет функциональное значение. Всю остальную мебель лучше расположить вокруг него, таким образом стол станет центром общения, когда в гости приходят друзья. Кроме того, на журнальный столик можно поставить вазу с цветами или чашку кофе, положить любимые книги или журналы. Занимая столь значимую роль в интерьере гостиной, может быть нелегко найти идеальный вариант, который бы вписывался в общий стиль помещения. Сегодня homify и наши эксперты из Великобритании делают обзор удивительных и уникальных журнальных столиков. Несомненно, найдется что-то на любой вкус!

​Элегантный журнальный столик из кожи

Harrod's Court, Anna Casa Anna Casa Гостиная в стиле модерн
Anna Casa

Harrod's Court

Anna Casa
Anna Casa
Anna Casa

Этот первый журнальный столик в интерьере дома, оформленный английской студией Anna Casa Interiors,  -   образец классической и утонченной изысканности. Кожаная обивка придает комнате роскошный вид, а использование теплых и нейтральных тонов обеспечивает комфортную и не слишком строгую атмосферу. Однако важно обратить внимание на то, что на этот столик с обивкой вы не сможете поставить, например, чашку с чаем. Для этой цели мы рекомендуем вам использовать простой деревянный поднос, который можно использовать под кружки и стаканы.

​Уникальный и роскошный

Our Products, touched interiors touched interiors
touched interiors

Our Products

touched interiors
touched interiors
touched interiors

Эти уникальные и невероятно красивые журнальные столики от фирмы Touched Interiors являются произведением дизайнера роскошной мебели из Манчестера. Благородные изгибы и яркий блеск делают эти столики центральным элементом в интерьере комнаты. Для детального совершенства эти столы сделаны из кованой вручную меди. Темный цвет поверхности стола в сочетании с великолепным черным зеркалом приятно контрастирует с теплым медным сиянием и создает атмосферу мистической роскоши.

​Эклектичные принты

Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Crow&#39;s Nest Interiors

Living Room, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

Представленный столик идеально подходит для эклектичной гостиной, оформленной Crow’s Nest Interiors (г. Лидс). Дизайн выполнен с использованием ярких контрастных узоров и сочетающихся друг с другом оттенков, которые создают интересную текстурную поверхность. Яркий принт с цветами на  столешнице превосходно дополняется черной или желтой вазой с узорами, а также сочетается со светло-голубым оттенком стен. Нам нравится, как дизайнеры в дальнейшем дополнили комнату аксессуарами, используя фрукты, цветы и неожиданные элементы, которые помогают создать приятное и задушевное пространство.

​Обновленная классика

Lake side House, David Hales Interior Design David Hales Interior Design ГостинаяАксессуары и декорации
David Hales Interior Design

Lake side House

David Hales Interior Design
David Hales Interior Design
David Hales Interior Design

Дизайн этого журнального столика немного не вписывается в традиционный прямоугольный образец из дерева. Столешница в этом варианте выполнена следуя модной тенденции, а именно сочетание нейтрального и насыщенного цветов, при этом поверхность столика разделена на две секции из светлого и темного оттенков древесины. Эта ассиметричная особенность придает комнате современный вид и одновременно является примером того,  как порой незначительные детали вносят существенные отличия, когда дело касается стиля.

​Утонченная инкрустация

our furniture collection, Englander Line Ltd Englander Line Ltd ГостинаяДиваны и журнальные столики
Englander Line Ltd

our furniture collection

Englander Line Ltd
Englander Line Ltd
Englander Line Ltd

Лондонский производитель мебели Oksana Glinska Furnishings специализируется  на индивидуальных заказах  мебели в классическом стиле. Филигранная работа и резьба по дереву украшают этот журнальный столик и выгодно отличают его от остальных.  Выразительные узоры и глубокие оттенки делают этот столик особенным предметом мебели в любой гостиной.

Молекулы

MOLECULES, LAURENTMULLER LAURENTMULLER ГостинаяДиваны и журнальные столики
LAURENTMULLER

MOLECULES

LAURENTMULLER
LAURENTMULLER
LAURENTMULLER

Вдохновленный научными поисками, дизайнер Лоран Мюллер назвал эту лимитированную коллекцию журнальных столиков «Молекулы». Этот столик изготовлен из резины и стекла, его дизайн заставляет нас задуматься о красоте крошечных невидимых глазу структурах, которые окружают нас в повседневной жизни. Великолепное напоминание не забывать радоваться мелочам!

Полезные аксессуары из стекла
Что обычно лежит у вас на журнальных столиках? 

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